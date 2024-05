Descubra o ecossistema de jogos Mega Dice que arrecadou mais de US$600 durante primeira semana

A pré-venda de tokens nativos do cassino Mega Dice começou em 17 de abril e já arrecadou mais de US$ 500 mil.

Como o principal cassino cripto da rede Solana, o Mega Dice ($DICE) teve um forte apoio da comunidade no pré-lançamento, com mais de 10 mil jogadores ativos mensais e US$ 50 milhões em apostas mensais.

Este fato por si só dá ao $DICE uma vantagem competitiva sobre os novos tokens GameFi que tentam entrar em cena.

Vamos dar uma olhada com mais detalhes no projeto e ver o que ajudou o Mega Dice a cultivar uma base de jogadores leais e garantir uma pré-venda bem-sucedida até agora.

Ecossistema Mega Dice GameFi – O primeiro Cripto Cassino licenciado

Lançado em junho de 2023, o Mega Dice é o primeiro cripto-cassino acessível através do aplicativo de mensagens Telegram licenciado do mundo. Essa integração deu ao cassino acesso à enorme base de usuários de 700 milhões do Telegram e a uma interface amigável.

Já vimos cassinos cripto terem sucesso antes. Só para exemplificar, podemos citar o Rollbitt ou 0 Blockchain Bets, que tiveram seus tokens nativos mostrando um grande aumento de preço. O $RLB cresceu 553% no acumulado do ano e o $BCB 142%.

No entanto, eles não têm a vantagem de uma experiência de jogo conveniente e contínua oferecida pelo Mega Dice. Pois não há necessidade de se registrar no site de um cassino ou instalar nenhum aplicativo. Isso porque você pode entrar na plataforma Mega Dice com sua conta do Telegram.

Mega Dice tem um dos maiores acervos de jogos do ramo

Alguns cassinos cripto concentram-se em jogos específicos, como o Coinpoker, enquanto outros oferecem centenas. No entanto, poucos conseguem superar a biblioteca de mais de 4,5 mil jogos do Mega Dice, desde slots até experiências premium de cassino ao vivo.

A variedade é outro fator que dá ao Mega Dice uma vantagem competitiva.

Aliás, o Mega Dice também atrai os entusiastas do esporte, com mais de 50 eventos esportivos para apostar. Os usuários podem assistir aos principais jogos online, como a Copa do Mundo ou o confrontos de League of Legends.

A terceira arma secreta é a sua diversidade. Isso porque o Mega Dice aceita dezenas de tokens cripto, desde os três grandes ($BTC, $SOL, $ETH) até tokens meme como o $DOGE.

Na verdade, apesar de ser um cassino cripto, o Mega Dice também atende aos defensores das moedas tradicionais. Desse modo, você pode fazer depósitos usando moeda fiduciária.

Por último, mas não menos importante, o crescimento explosivo do Mega Dice pode estar relacionado à tendência da indústria na blockchain Solana. O preço do $SOL cresceu 441% no acumulado do ano, em comparação com o aumento de 100% do $BTC e de 55% do $ETH.

Muitos tokens baseados em Solana seguiram o exemplo, por exemplo, o $LINK cresceu 81%, o $RNDR 200% e o $WIF surpreendentes 1.287%. Portanto, é seguro assumir que esta ascensão também poderia beneficiar o Mega Dice.

$DICE entra em destaque

O lançamento da pré-venda do $DICE na semana passada foi um movimento bem calculado da equipe desenvolvedora. Afinal, depois de amadurecer, o projeto agora pode capitalizar a popularidade crescente do GambleFi e da rede Solana com uma forte pré-venda de tokens voltada para a comunidade.

A utilidade do $DICE está nas recompensas dos jogadores, como:

Negociação de futuros de cripto com alavancagem de até 1.000x.

Acesso a jogos e recursos exclusivos do ecossistema Mega Dice.

Recompensas diárias de cassino.

Uma chance de ganhar NFTs de edição limitada.

Rev-share por meio do programa de indicação Mega Dice.

Um airdrop de tokens de 15 milhões durante a pré-venda.

Por fim, o Mega Dice anunciou um airdrop de US$ 2,25 milhões em três temporadas de US$ 750 mil cada, com um ganho máximo de US$ 37,5 mil por participante. Os jogadores devem apostar pelo menos US$ 5 mil até 3 de maio para participar do sorteio.

Mas os detentores não precisam necessariamente arriscar seus tokens no cassino para obter recompensas. $DICE também oferece oportunidades de renda passiva, com 10% do fornecimento total de tokens reservado para recompensas de staking.

Falando em tokenomics, o $DICE tem um fornecimento total de 420 milhões de tokens com a seguinte alocação:

Pré-venda: 35% (147 milhões)

Airdrop: 15% (63 milhões)

Pool de liquidez: 15% (63 milhões)

Pool de $DICE do cassino: 15% (63 milhões)

Recompensas de staking: 10% (42 milhões)

Marketing e desenvolvimento: 5% (21 milhões)

Afiliados: 5% (21 milhões)

O modelo de tokenomics do $DICE concentra-se em incentivos comunitários e liquidez para apoiar o ecossistema do cassino no longo prazo.

Pré-venda de $DICE – Mais de US$ 670 mil arrecadados até o momento

O $DICE agora custa US$ 0,069, com mais de 9 milhões de tokens já vendidos e o próximo aumento de preço agendado quando a pré-venda ultrapassar a marca de 14,7 milhões de tokens.

Aliás, os primeiros investidores podem comprar $DICE com $SOL, $ETH, $BNB e $USDT. Visite o site oficial de pré-venda para obter mais informações sobre o projeto e preços atualizados.

Considerações finais

Dada a variedade de jogos do Mega Dice e as recompensas impressionantes que atraem milhares de usuários, o ritmo rápido da pré-venda do projeto não é surpreendente.

No entanto, recomendamos que você faça uma pesquisa detalhada por conta própria e invista com responsabilidade. Afinal, o investimento em criptomoedas é inerentemente volátil e as recompensas não são garantidas.