Descubra o Scotty the IA: alternativa com possibilidade de alto retorno para investir em memecoins

Embora o mercado de memecoins tenha desfrutado de uma forte recuperação nas últimas semanas, as moedas exploradas estão longe de ser a única oferta atraente no mercado cripto. Isso é ainda mais evidente com moedas importantes como o DOGE alcançando valores de mercado indesejáveis.

As últimas semanas também testemunharam um crescimento e interesse significativos das criptomoedas de IA, que visam preencher a lacuna entre blockchains descentralizados e inteligência artificial. Além disso, o lançamento do novo serviço de geração de vídeo da OpenAI, o Sera, fortaleceu especialmente os mercados.

E um desses tokens que dão acesso a este sucesso viral é o SCOTTY, que tem uma capitalização de mercado ainda baixa e que oferece a oportunidade de crescer com a narrativa da IA.

Por que o Scotty the AI é tão promissor?

Embora memecoins como Shiba Inu tenham tido anos para estabelecer sua posição de mercado e serem listadas nas principais corretoras, o Scotty the AI ​​(SCOTTY) representa um farol de oportunidade no mercado de cripto. Principalmente com a tração viral crescendo devido ao sentimento otimista com relação a moedas de IA.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Imagine se fosse possível investir no Dogecoin antes mesmo de ele ser listado nas corretoras. Como um investidor inicial, você poderia ter acumulado uma pequena fortuna com o crescimento as cotações. Agora, é o Scotty the AI que oferece essa oportunidade antecipada.

O Scotty the IA, aclamado como o “Guardião do Universo Cripto”, distingue-se não apenas por sua história convincente, mas por suas aplicações práticas no espaço cripto.

Com recursos alimentados por IA, como a Scotty Swap e o ScottyChat, este projeto vai além da mera novidade, oferecendo benefícios e utilidades tangíveis que atendem às necessidades do mundo real na comunidade cripto.

A Scotty Swap baseada em IA garante trocas de tokens seguras e eficientes, otimizando as transações para ganhos máximos. Enquanto isso, o ScottyChat oferece insights incomparáveis ​​sobre o mercado, tornando-o uma ferramenta indispensável para investidores novos e experientes.

O roteiro traçado pela equipe do Scotty promete uma série de desenvolvimentos destinados a enriquecer o ecossistema, desde lançamentos comunitários e geração de tokens, até listagens de exchanges e parcerias estratégicas. Tudo isso projetado para impulsionar o Scotty the IA para a vanguarda do mercado de criptomoedas.

Tokenomics do Scotty the AI – Definido para superar Dogecoin e Shiba Inu?

Com uma parcela significativa da oferta total alocada para a venda pública, a oportunidade de participar está interessante, especialmente tendo em conta as impressionantes recompensas de staking que sublinham o compromisso do projeto com o crescimento e prosperidade da sua comunidade.

De acordo com seu site, o Scotty the AI destinou diretamente para a comunidade, na pré-venda concluída recentemente, 30% do fornecimento total de tokens (520.370.637).

A distribuição dos 70% restantes dos tokens ocorrerá através de divisões para staking, marketing, desenvolvimento de ecossistema e listagens em exchanges.

Isto sugere que a equipe de desenvolvimento tem planos significativos para o crescimento do ecossistema. Com uma quantidade significativa de oferta designada para atrair novos investidores de varejo para o token e aumentar as recompensas dos detentores.

Por esta razão, o envolvimento com o Scotty the AI ​​agora nesta fase inicial oferece não apenas a diversificação do portfólio, mas também posiciona os investidores na vanguarda da próxima onda de evolução do mundo cripto. O que leva potencialmente a retornos significativos.

Portanto, confira as comunidades do Scotty the AI ​​no Telegram e X (antigo Twitter) para se manter atualizado acerca dos últimos desenvolvimentos do projeto.

O que esperar após a pré-venda?

Como mencionado acima, a pré-venda do SCOTTY acabou de ser finalizada, e com muito sucesso. Afinal, já arrecadou mais de US$ 8,5 milhões de dólares. Todavia, não é porque a pré-venda acabou que você não tem mais a chance de lucrar com o Scotty the AI.

Isso porque a expectativa agora está sobre as iminentes listagens do SCOTTY em exchanges. O preço de listagem será o mesmo do valor atual do token no site de pré-venda, US$ 0,01. No entanto, quando a negociação começar livremente no mercado, o preço pode disparar.

Um exemplo disso é o que ocorreu com o SPONGE. Essa é outra memecoin que começou com uma pré-venda bem-sucedida e, após a listagem em exchanges importantes, multiplicou seu valor em várias vezes. Conferindo lucros de mais de 7.000% a quem comprou na pré-venda.

Portanto, não perca tempo e compre agora o SCOTTY a US$ 0,01 e posicione-se para colher os lucros de um dos tokens mais promissores do mercado de criptomoedas neste momento.