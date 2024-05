Detentores de $SPONGE obtêm lucro de 8.581%, novo ICO Sponge V2 oferece mesma chance?

A Memecoin Sponge ($SPONGE) foi lançada em 2023, inspirando-se no icônico personagem Bob Esponja Calça Quadrada. Como muitas memecoins, não tinha valor intrínseco e dependia apenas do sentimento da comunidade.

No entanto, isso não impediu que investidores degen e entusiastas da vida marinha comprassem o token. Com isso, o preço do $SPONGE subiu 1.200% em 24 horas após sua primeira listagem, traduzindo-se em um valor de mercado de mais de US$ 14,5 milhões.

Entretanto, menos de uma semana depois, o valor de mercado do $SPONGE já era impressionante, de quase US$ 100 milhões.

Os investidores que compraram $SPONGE por $0,000025 na pré-venda e o mantiveram até agora podem trocá-los por Sponge V2, a nova iteração da icônica memecoin. Aliás, a nova versão agora disponível na pré-venda por $0,002145.

Além de introduzir utilidade ao projeto, o $SPONGEV2 rende aos primeiros apoiadores do $SPONGE lucros de 8.581%. Além disso, o token poderia aumentar potencialmente 5 vezes após a listagem, multiplicando os ganhos dos investidores ainda mais.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Mesclando Memes com utilidade real

O $SPONGE passou por momentos difíceis, pairando abaixo da marca de US$ 0,00009 por meses, mas agora se recuperou e está em US$ 0,0002991. Isso significa que os holders de $SPONGE que compraram com o valor mais baixo de todos os tempos, de US$ 0,000006921, podem gerar lucros de 4.221%.

No entanto, a equipe do projeto ofereceu aos primeiros apoiadores uma oportunidade ainda melhor. Os detentores de $SPONGE podem conectar seus tokens à plataforma e trocá-los pelo Sponge V2, um novo token que compartilha o mesmo espírito, mas apresenta utilidade real.

$SPONGEV2 é o token nativo de um jogo Play-to-Earn (P2E) (atualmente em desenvolvimento) sobre personagens marinhos familiares. Os jogadores poderão ganhar mais tokens participando do ecossistema do jogo.

O lançamento do jogo está planejado para a Fase 3 do roteiro, seguindo a listagem do $SPONGEV2 em exchanges relevantes.

Até o momento, mais de 10 bilhões de tokens foram colocados em staking, elevando seu valor total para mais de US$ 24 milhões. Aliás, os primeiros investidores podem colocar $SPONGE em staking imediatamente para ganhar 162% APY na rede Ethereum ou 324% APY na rede Polygon.

Espantosos 43,09% dos tokens são alocados para recompensas de staking, incentivando os membros da comunidade a fazer a ponte entre seus tokens.

⚠️Os tokens $SPONGE V1 colocados em staking são bloqueados permanentemente e serão queimados após a reivindicação do V2.

Isso significa que se você gastar US$ 1 mil em $SPONGE agora e fazer staking no Ethereum, poderá obter um lucro líquido anual de US$ 1,5 mil apenas esperando. E se você fizer staking no Polygon, o ganho seria superior a US$ 4,4 mil.

Sponge V2 pode repetir o sucesso de $SPONGE?

Após a listagem do $SPONGE V1, os analistas previram que o token chegaria a US$ 0,0004757, mas, na verdade, ele ultrapassou isso, garantindo um máximo histórico de US$ 0,002394 em 8 de maio de 2023.

Isso é 403% maior do que o esperado, traduzindo-se em um ganho de 95x para quem comprou tokens V1 na pré-venda. Dada a sua utilidade adicional e os incentivos comunitários, é seguro assumir que o V2 ​​pode repetir o sucesso do seu antecessor.

Ademais, o modelo de tokenomics do $SPONGEV2 concentra-se fortemente em staking e recompensas de jogos P2E. Assim, juntamente com esforços contínuos de marketing, cria uma base sólida para a sustentabilidade do projeto a longo prazo.

A comunidade do $SPONGEV2 já conta com mais de 36 mil seguidores no X e 14 mil assinantes do Telegram. De acordo com o Etherscan, atualmente existem mais de 14 mil detentores de tokens $SPONGE, que provavelmente migrarão para o Sponge V2.

Dada a tendência atual das memecoins, o histórico comprovado da equipe do projeto e a utilidade adicional, o $SPONGEV2 tem o potencial de fazer 5x pós-listagem.

Vale ressaltar, se você comprasse US$ 1 mil em tokens agora, receberia um lucro líquido de US$ 4 mil. Para os primeiros investidores do $SPONGE V1, isso resultaria em um enorme ganho de 42.480%.

Além dos tokens V1 (que farão a ponte para o V2), você também pode comprar $SPONGEV2 diretamente no ICO em andamento, pagando atualmente $0,002149 por token. O preço deverá aumentar, o que é uma abordagem comum nas pré-vendas para criar FOMO e incentivar a adoção.

Para comprar $SPONGEV2, visite o site oficial de pré-venda, conecte sua carteira, selecione a moeda de sua preferência, insira o valor a pagar e confirme a transação. Mas, se você for um sortudo detentor de $SPONGE V1, coloque seus tokens na página de staking.

Considerações finais

O Sponge V2 tem potencial explosivo, tornando-se uma das melhores memecoins para comprar agora. Embora os detentores de $SPONGE V1 obtenham os maiores lucros, ainda há uma oportunidade de entrar no movimento.

Como sempre, lembramos você de fazer sua própria pesquisa antes de investir. Afinal, o mercado cripto é volátil, por isso, não invista mais do que está preparado para perder.