Deutsche Bank e MIT querem tornar o euro digital mais privado

O Deutsche Bank (Bundesbank) anunciou que está trabalhando com a divisão Digital Currency Initiative do MIT para desenvolver uma moeda digital do banco central (CBDC).

O MIT DCI está trabalhando intensamente em temas inovadores que também nos preocupam aqui na Europa, como a conciliação dos requisitos de segurança e privacidade com as tarefas da moeda digital do banco central. – Comunicado de imprensa do Bundesbank

A sua inspiração vem de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, mas ao contrário destas duas, uma CBDC europeia não seria descentralizada. Dica – está bem ali no nome.

Mas o que isto significa e que problemas o euro digital resolveria? Vamos discutir esses aspectos abaixo.

Que benefícios traria um euro digital?

O conceito de CBDC não é novo. Globalmente, 134 países pesquisaram, desenvolveram, interromperam, cancelaram ou lançaram uma moeda digital centralizada.

Segundo o Investopedia, os CBDCs trazem diversos benefícios aos usuários, tais como:

Maior privacidade e transferibilidade.

Melhor acessibilidade e conveniência.

Maior segurança financeira .

Transações transfronteiriças reduzidas.

Um substituto menos volátil para criptomoedas.

Melhor controle da inflação.

Apenas a Nigéria, as Bahamas e a Jamaica lançaram totalmente os seus CBDCs. E de acordo com o FMI, 98,5% de todas as carteiras eNaira nigerianas permaneceram sem utilização.

Isso porque os cidadãos estão cautelosos com as suas medidas anti-lavagem de dinheiro que permitem ao governo monitorar todos os aspectos das transações financeiras.

Se o governo quisesse editar o livro-razão interno do eNaira para alterar a oferta monetária, poderia facilmente fazê-lo, e ninguém saberia disso. – Faculdade de Administração Cornell SC Johnson

O CBDC das Bahamas, o Sand Dollar, enfrenta problemas semelhantes, uma vez que a adoção está no nível mais baixo de todos os tempos. O país introduziu um sistema escalonado, com o Tier 1 tendo um limite de retenção de US$ 500 e um limite de transação mensal de US$ 1.500.

O nível 2 aumenta para US$ 8.000 para manutenção e US$ 10.000 para gastos, mas você deve fazer um KYC para se qualificar. Isto dificilmente é favorável à privacidade e fortalece os consumidores.

O CBDC da China também não está melhor. Uma tentativa de incentivar as pessoas a usar o yuan digital em Ningbo registrou apenas 8.000 usuários/dia em uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes. Isso é 0,08% da população.

Os meios de pagamentos digitais já existem e são quase instantâneos, então por que ir tão longe para criar uma moeda digital sem nenhuma razão convincente para tê-la?

Uma pergunta que muitos fazem é: ‘Qual é a diferença entre o yuan digital e o Alipay ou o WeChat Pay, por exemplo?’ Alguns usuários até apelidaram o yuan digital de “Alipay centralizado”.

O dilema da privacidade e do controle centralizado dos CBDCs

Apesar de todos esses supostos benefícios, a Dinamarca informou em 2022 que não vê um caso de uso para um CBDC de varejo. E sendo um país com um dos ecossistemas de pagamentos mais digitalizados do mundo, estão na posição perfeita para implementar uma DKK digital, se assim o desejarem.

Também disseram “não” à zona euro e são um dos poucos países a fazê-lo. Isto levanta a questão: ‘Precisamos de CBDCs?’

Outro ponto de discórdia é o suposto “aumento da privacidade” do euro digital. A verdadeira privacidade e o anonimato são inviáveis ​​num sistema centralizado, especialmente quando digitalizado.

O banco saberá quanto dinheiro você tem e em que está gastando. Assim sendo, poderá impor restrições e diretrizes de gastos, como visto no Sand Dollar.

Essa é a advertência para a digitalização de decretos: você abre mão de ainda mais controle sobre suas finanças e desce por uma ladeira escorregadia.

Até mesmo o decreto parece mais privado do que um euro digital mantido numa carteira controlada ou emitida pelo governo. Com a moeda fiduciária, só precisamos confiar na instituição financeira, mas com os CBDCs, devemos confiar nossas informações privadas tanto no banco quanto no software subjacente.

Apesar de todas as promessas de privacidade e anonimato, podemos dizer com segurança que o governo central não utilizará indevidamente este elevado nível de controle?

Simplificando, um CBDC seria provavelmente o maior ataque à privacidade financeira desde a criação da Lei do Sigilo Bancário e o estabelecimento da doutrina de terceiros. – Instituto Cato

Na verdade, o sistema de crédito social da China conta uma história convincente sobre o que acontece quando o governo detém um controle quase absoluto sobre os seus cidadãos.

Menos privacidade e maior controle governamental nunca combinam bem. De acordo com o FMI, os CBDCs poderiam implementar “pagamentos automatizados de impostos” para os comerciantes.

Combine isso com o imposto corretivo sobre a pegada de carbono gerada pela indústria cripto, que poderia se estender a todas as coisas com uso intensivo de carbono, e o futuro parecerá distópico.

O quadro geral

O euro digital parece ser uma tentativa de copiar criptomoedas e, ao mesmo tempo, aumentar o controle do governo sobre as transações financeiras. Portanto, não parece haver um cenário concebível em que os CBDCs sejam igualmente privados, anônimos e justos como uma criptomoeda ou o atual sistema de cartões de crédito/débito.

Além disso, não há uso real de CBDCs que o sistema atual já não tenha cumprido. Como mostram a investigação da Dinamarca e a tentativa fracassada da China de promover o yuan digital, estes argumentos não têm muito peso.

E embora as intenções possam parecer honrosas, isso pode não continuar assim. Com o tempo, as crises nacionais tendem a turvar até as melhores intenções e, uma vez aberta a porta à vigilância, é quase impossível fechá-la.