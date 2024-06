Diretor da Coinbase reafirma que Brasil é muito importante para a corretora

A Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo e a maior com sede nos Estados Unidos. Suas relações com o Brasil vem passando por uma interessante inflexão. A corretora não só passou recentemente a atuar no Brasil como vem destacando a importância que o país tem para o sucesso de seus planos.

Só para exemplificar, em dezembro do ano passado, Fabio Plein, diretor-regional para as Américas da corretora cripto, disse à revista Exame que o Brasil é um dos mercados mais importantes para a Coinbase.

Novas declarações de diretor da Coinbase são reveladoras

Plein reiterou essa posição em entrevista recente ao site Cointelegraph. Segundo o executivo, o Brasil, longe de ser só mais uma parada na jornada de expansão da corretora, trata-se de um “Go Deep”, ou seja, uma das prioridades na estratégia global da empresa.

O entrevistado apontou como algumas das características distintivas do Brasil o tamanho da população, o perfil jovem dela e a tendência que ela possui de abraçar novas tecnologias. Com o intuito de exemplificar essa última característica, o executivo mencionou o Índice Global de Adoção de Criptomoedas da Chainalysis. O Brasil ocupa a nona posição naquele ranking.

De acordo com Plein, há um conjunto de fatores que estimulam o desenvolvimento de ativos e serviços cripto no Brasil. Por exemplo, seu inovador ambiente financeiro e a postura construtiva dos reguladores, que entenderam a relevância das criptomoedas.

Um exemplo dos acertos do Brasil no tratamento do setor cripto, segundo o executivo, é o Marco Legal dos Criptoativos. No entender de Plein, a legislação, que entrou em vigor no ano passado, é abrangente. Além disso, ao mesmo tempo em que protege os interesses do público, dá à indústria a clareza e a liberdade de que ela precisa para continuar inovando.

O Brasil, segundo o diretor-regional da Coinbase, está entre os países que estão estabelecendo um exemplo com que os demais podem aprender. Plein explicou que, no que se refere à regulamentação do mercado cripto, a atuação da Coinbase no Brasil espelha seu comportamento nos Estados Unidos e nos demais países em que atua.

Dessa maneira, a corretora trabalha com as autoridades locais e esforça-se para ser a empresa mais confiável no espaço cripto. Para isso, a Coinbase não só cumpre a legislação como investe em segurança, educação e inovação.

Plein cita exemplos que demonstram o interesse na corretora no Brasil

Como exemplo das iniciativas da Coinbase no Brasil, o entrevistado lembrou a campanha #AprendaeGanheCripto. Ela recompensa usuários com criptomoedas por interagirem com materiais educacionais sobre esses ativos. Essa campanha já recompensou cerca de 40 mil brasileiros com prêmios que totalizam 7 milhões de reais.

Plein também deu destaque à importância que a Coinbase dá à proteção dos fundos e dados de seus usuários. Como evidências disso, ele citou as dezenas de licenças de transparência e conformidade que a empresa possui e a alocação de 8% de sua equipe a assuntos de segurança.

Outro tema discutido na entrevista à Exame foi a visão que a Coinbase tem do futuro da internet, na qual a atuação onchain, ou seja, dentro das redes de blockchain, que registram e autenticam as transações, será preponderante. O onchain, afirmou o entrevistado, inaugurará uma nova época para a internet, que será mais justa, acessível e eficiente que aquela que a precedeu.

Por isso, o ecossistema Base, pertencente à Coinbase, lançou sua própria mainnet no ano passado. Ela não está aberta apenas aos produtos da exchange, mas, no espírito de acessibilidade da internet por vir, ela também é um ambiente amigável aos desenvolvedores.