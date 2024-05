Dogecoin (DOGE) surpreende ao registrar volume de negociação superior a US$ 900 milhões em meio a um mercado de baixa

Recentemente, o Dogecoin atraiu uma atividade de transações intensa, registrando um amplo volume de negociação de mais de US$ 900 milhões. No entanto, seu preço diminuiu mais de 2% nos últimos dias.

Além disso, a moeda experimentou uma queda significativa de 11,77% e 33% ao longo dos últimos sete dias e do último mês, respectivamente. Apesar dessa volatilidade, a criptomoeda inspirada em memes ainda mantém a 8ª posição no CoinMarketCap, com um valor de mercado de US$ 20 bilhões.

Isso tem despertado curiosidade entre os investidores. O que está por trás da resiliência do Dogecoin e para onde seu preço está se encaminhando?

Dogecoin a US$ 1? Analista cripto prevê disparada no preço do DOGE

O renomado analista cripto Ali está otimista em relação ao Dogecoin (DOGE). Em 20 de abril de 2024, Ali Martinez identificou um possível desenvolvimento marcante para os entusiastas do Dogecoin (DOGE).

Segundo sua análise, um conhecido indicador técnico, o TD Sequential, emitiu um sinal de compra no gráfico diário do DOGE. Esse sinal sugere que a tendência de queda atual pode estar chegando ao fim.

Ali acrescentou que isso pode indicar um aumento iminente no preço do DOGE, com a possibilidade de o impulso durar até quatro dias.

https://twitter.com/ali_charts/status/1781753564508860458?ref_src=twsrc%5Etfw

Para contextualizar, o indicador TD Sequential ajuda a identificar possíveis pontos de exaustão em uma tendência de mercado. Emitir um sinal de compra, como está acontecendo atualmente para o DOGE, sugere que a tendência de queda em curso está enfraquecendo e pode em breve mudar de direção.

Se a análise de Ali estiver correta, os entusiastas do DOGE podem testemunhar um emocionante movimento de alta no preço. Além disso, em 21 de abril de 2024, Ali apresentou outra análise do preço do DOGE.

Nesta nova análise, Ali acredita que a moeda poderia alcançar US$ 1 nas próximas semanas. Com base em seu preço atual de US$ 0,139, Ali prevê um aumento maciço de mais de 600%.

O analista fundamentou essa previsão audaciosa em tendências de preço passadas do DOGE e em um padrão familiar emergente.

https://twitter.com/ali_charts/status/1781994369316225274?ref_src=twsrc%5Etfw

Ali observou um padrão clássico de consolidação se formando desde a recente explosão do DOGE. Historicamente, esse padrão tem sinalizado um forte impulso de alta e ralis para o Dogecoin.

Ele também destacou que o DOGE está se consolidando após sair de um padrão de triângulo descendente. Historicamente, essa fase de consolidação é seguida por uma súbita explosão na pressão de compra, impulsionando o preço do DOGE para cima.

Nas palavras de Ali, “O Dogecoin está apresentando seu padrão clássico mais uma vez. O DOGE está atualmente se consolidando após sair de um triângulo descendente. Com base em tendências passadas, podemos ver o DOGE disparar em direção a US$ 1 nas próximas semanas.”

Se a análise de Ali se confirmar, os investidores poderiam capitalizar na possível disparada do preço do DOGE para US$ 1. Sua previsão e o padrão emergente sugerem uma oportunidade de compra interessante para aqueles que desejam participar do rali do Dogecoin. No entanto, o gráfico diário mostra movimentos empolgantes.

Análise de preço: Dogecoin apresenta momentum baixista – É hora de comprar DOGE?

O gráfico do Dogecoin (DOGE) está atualmente pintando um cenário baixista. O preço do DOGE está caindo em direção à linha de Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias, que está abaixo do valor atual da moeda.

Além disso, o DOGE caiu abaixo da SMA de 50 dias, indicando que os ursos estão no controle do momentum do mercado. Ademais, o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) corrobora a tendência de baixa.

A linha MACD está abaixo da linha de sinal, e barras de histograma vermelhas estão visíveis. Ou seja, isso sugere um impulso negativo na ação de preço do Dogecoin. No geral, essa análise técnica indica que os ursos dominam o mercado DOGE, potencialmente preparando o cenário para novas quedas de preço a curto prazo.

No entanto, apesar dos indicadores baixistas, os principais analistas ainda acreditam que o Dogecoin eventualmente pode se recuperar e retomar seu impulso altista.

Em suma, dado que o mercado cripto é altamente volátil, os preços podem flutuar rapidamente. Além disso, os investidores devem monitorar de perto os indicadores e também acompanhar as notícias do setor. Embora o Dogecoin esteja em queda hoje, uma nova meme coin está se preparando para explodir após levantar mais de US$ 12,5 milhões em pré-venda.

Alternativa ao Dogecoin: Nova meme coin garante US$ 12,5 milhões em financiamento

Dogeverse é uma nova meme coin que já levantou mais de US$ 12,5 milhões em sua pré-venda. Esse financiamento massivo sugere um interesse colossal dos investidores e potencial para a criptomoeda explodir após o lançamento.

O desenvolvedor reservou apenas 30 bilhões de tokens para esta pré-venda. Com a pressão de compra dos investidores, esses tokens logo serão esgotados. Portanto, é preciso agir rápido ou correr o risco de perder essa oportunidade de 10x.

De acordo com o site da pré-venda, a meta para esta fase é de US$ 13 milhões, valor que está prestes a atingir. O que torna o Dogeverse único é sua abordagem sem precedentes – estará disponível em seis principais blockchains de contratos inteligentes, incluindo Ethereum, Avalanche e Solana.

Essa funcionalidade multichain permite que usuários de todas essas blockchains acessem e negociem Dogeverse facilmente. Ou seja, sendo acessível em várias redes, o Dogeverse evita o risco de usuários migrarem de uma blockchain para outra. O que ajuda a garantir sua sustentabilidade a longo prazo e seu potencial de crescimento.

Além disso, o Dogeverse oferece um mecanismo de staking com um atual rendimento anual variável (APY) de 88%. No entanto, este APY irá diminuir conforme mais tokens forem staked. Portanto, investidores que desejam maximizar seus retornos devem agir rapidamente.

Atualmente, mais de 18 bilhões de tokens DOGEVERSE foram staked na plataforma. Além disso, a recompensa atual é de 6088,28 por bloco ETH. Analistas estão prevendo uma significativa explosão de preço para o Dogeverse após sua listagem em exchanges, fazendo paralelos com o sucesso do Dogecoin.

O YouTuber renomado Roshawn Silva afirmou: “Dogeverse pode 100x e voar para a lua.” Aumentando a empolgação, o analista Jacob Crypto Bury também endossou o projeto. Segundo ele, a criptomoeda tem um enorme potencial para disparar quando entrar em operação.

Atualmente, os investidores podem comprar tokens do Dogeverse durante a pré-venda por US$ 0,000304. No entanto, esse preço irá aumentar periodicamente, com o próximo ajuste acontecendo em breve ou quando o total arrecadado atingir US$ 13 milhões.

Para participar, vá diretamente para a página oficial da pré-venda e conecte sua carteira, seguindo as instruções.