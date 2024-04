Dogecoin20 se prepara para listagem no DOGE Day após pré-venda bem-sucedida de mais de US$ 10 milhões

O Dogecoin20 está a alguns dias de sua listagem em 20 de abril, no Dogeday. A pré-venda arrecadou mais de US$ 10M, mas ainda não acabou, então os investidores ainda têm a chance de comprar $DOGE20 a US$ 0.00022/token.

A criptomoeda de stake-to-earn reavivou o entusiasmo da comunidade Doge após o declínio do Dogecoin, atraindo um interesse significativo dos investidores assim que a pré-venda foi lançada.

Apenas nas duas últimas semanas, os investidores compraram DOGE20 no valor de mais de US$ 470.000.

Com o próximo halving do Bitcoin em 19 de abril e o Dogeday em 20 de abril, muitos preveem uma alta do $DOGE20. No entanto, isso ainda está por acontecer, já que as meme coins são inerentemente mais voláteis.

O que é Dogecoin20, é um bom projeto?

O Dogecoin20 ($DOGE20) é uma meme coin da família Doge. Além disso, é um projeto baseado em Ethereum com staking on-chain no seu núcleo.

O staking on-chain com $DOGE20 traz quatro benefícios para os investidores e o ecossistema:

Contribui para a estabilidade, segurança e crescimento do ecossistema Acumula mais tokens $DOGE20 como renda passiva Fomenta um senso de propriedade entre os detentores de tokens Amplifica a utilidade do $DOGE20 como um ecossistema auto-sustentável

Ao contrário de seu antecessor (Dogecoin), o $DOGE20 é mais ecológico, não inflacionário e preparado para sustentabilidade a longo prazo. Isso se deve à oferta limitada, protocolo de prova de participação e alocação inteligente de tokens.

O fornecimento do projeto de 140 bilhões de tokens é distribuído de cinco maneiras, com a maioria dos tokens (75%) alocados para a pré-venda, marketing e departamentos do tesouro.

Aqui está uma visão geral da tokenomics do DOGE20:

Oferta máxima: 140 bilhões

Pré-venda: 25% (35 bilhões)

Marketing: 25% (35 bilhões)

Tesouro: 25% (35 bilhões)

Staking: 15% (21 bilhões)

Liquidez: 10% (14 bilhões)

A alocação de 14 bilhões de liquidez será crucial para sustentar o crescimento do Dogecoin20 após a listagem. A alocação de staking também diminui de 12,5% no ano 1 para 2,5% no ano 2, consolidando ainda mais a sustentabilidade do projeto.

Os investidores já fizeram staked de mais de 60 milhões de $DOGE20 até agora, com uma taxa de recompensa atual de 46% (6.751 tokens para cada bloco de ETH minerado). Isso contribui para a renda passiva e o crescimento do ecossistema, preparando-o para a viabilidade a longo prazo.

Um $DOGE20 atualmente custa US$ 0.00022, e não está claro se o preço aumentará até o dia de listagem do Dogeday. No entanto, muitos preveem uma tendência significativa de alta após o período otimista durante o Dogeday.

Os investidores têm adquirido $DOGE20 nas últimas duas semanas, indicando um comportamento altista forte.

Ainda é possível comprar Dogecoin20. Visite o site oficial de pré-venda do projeto, conecte sua carteira ao widget e pague com Ethereum ou USDT. Você também pode pagar com fiat.

Visite o site oficial de pré-venda para saber mais sobre o Dogecoin 20.

Olhando para o futuro

Com base no sentimento da comunidade, Dogecoin20 é uma das meme coins mais populares este ano. Ela entrou em pré-venda há menos de um mês e já arrecadou mais de US$ 10M.

Sua linhagem Doge e o próximo Dogeday podem trazer ainda mais atenção ao projeto, potencialmente culminando em um dia de listagem, oito dias a partir de agora.

No entanto, moedas de meme são muito voláteis, então faça sua própria pesquisa extensiva antes de investir em criptomoedas. Pesquise o roteiro, leia o whitepaper e entenda os riscos para tomar decisões de investimento responsáveis.