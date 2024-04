Dogeday está chegando: tudo o que você precisa saber para capitalizar neste fenômeno

Para quem ainda não sabe, dia 20 de abril é uma data destacada tanto para aficionados por criptomoedas quanto para fãs de memes. Este dia é conhecido como Dogeday.

Este evento não oficial celebra o Dogecoin, uma criptomoeda que transcendeu sua origem meme para se tornar uma das mais faladas no mundo das finanças digitais. Dessa forma, com apenas 19 dias restantes, a comunidade Doge se prepara para um encontro cheio de comemorações e potencial para novos investimentos.

O Dogeday, apesar de não marcar nenhuma conquista específica do Dogecoin, é um testemunho do espírito divertido e da cultura única que envolve essa criptomoeda. Selecionado para coincidir com o “Mês do Bobo”. E o dia 20 de abril é uma escolha perfeita para homenagear uma moeda que sempre valorizou o humor e o entusiasmo.

Além disso, esse contexto oferece um pano de fundo propício para explorar oportunidades de investimento. Não apenas em Dogecoin, mas também em outras moedas meme inspiradas em cachorros, como Dogecoin20, DogWifHat e FLOKI.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Análise do Dogecoin

Em termos de mercado, a aproximação do Dogeday mostra ganhos. O Dogecoin registrou um aumento de quase 20% na última semana, uma tendência que pode continuar à medida que o dia 20 se aproxima.

Este padrão não é novidade; nos anos anteriores, o Dogeday consistentemente catalisou um interesse renovado na moeda, impulsionando tanto o volume de negociações quanto o valor de mercado.

Analisando o desempenho do mercado, observamos uma ascensão notável na cotação do Dogecoin nas semanas que antecedem o Dogeday. O preço da moeda demonstra um aumento conforme data se aproxima. Além de manter uma tendência de alta.

À medida que o Dogeday se aproxima, fica evidente o papel significativo que o humor, a cultura meme e o engajamento comunitário desempenham no mundo das criptomoedas.

Dogecoin20 pode se beneficiar do Hype do Dogeday

Quando o mercado cripto aquece muitos tokens acabam se beneficiando e os investidores mais ousados acabam lucrando com isso. Com a proximidade do Dogeday, um novo token que pode sair ganhando é o Dogecoin20.

Inspirado pelo pioneiro Dogecoin, esse novato promete não apenas seguir os passos de seu antecessor, mas também ultrapassá-lo. Assim, com sua base como um token ERC-20 e funcionalidades de staking, o Dogecoin20 (DOGE20) tem chamado atenção.

Seu objetivo é superar todas as outras moedas meme caninas, assumindo a liderança nesse nicho competitivo.

Vale ressaltar que desde o seu lançamento, o projeto já arrecadou mais de US$10 milhões, e sua pré-venda continua a atrair interesse, faltando apenas 18 dias para o encerramento.

Além disso, o timing para a listagem do Dogecoin20 não poderia ser mais estratégico: coincidindo exatamente com o Dogeday, o dia 20 de abril.

Esse alinhamento com um evento tão icônico promete elevar o status do projeto, oferecendo uma oportunidade única de capturar a atenção generalizada dos entusiastas de criptomoedas e fãs de memes.

Por fim, espera-se que o DOGE20 experimente um aumento significativo no interesse e no valor.