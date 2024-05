$DOGEVERSE apresenta a sexta cadeia nativa – Pré-venda chegando ao fim, restam menos de 20% dos tokens

A primeira criptomoeda meme multichain acabou de ser lançada na sexta grande blockchain, Solana. As outras cinco incluem Ethereum, Base, Avalanche, Polygon e BNB Chain.

Ao superar esse marco, o Dogeverse ($DOGEVERSE) tem despertado um interesse significativo dos investidores. O token arrecadou US$13 milhões em menos de um mês, adiantando seu cronograma de pré-venda.

Com a pré-venda 80% concluída e nos aproximando do limite máximo de US$17 milhões, mesmo em um momento de tendência de baixa temporária no mercado de criptomoedas. Isso, com as dez principais criptomoedas no vermelho nos últimos sete dias.

Nos últimos 13 dias, os investidores negociaram mais de US$316 mil em $DOGEVERSE!

Por isso, vamos explorar o projeto abaixo e ver por que o lançamento de sua sexta blockchain nativa pode impulsionar o Dogeverse a novos patamares.

Dogeverse Multichains em Seis Blockchains Nativas

O atrativo do Dogeverse é sua compatibilidade nativa com seis blockchains principais, o que traz diversos benefícios aos detentores de tokens:

Interoperabilidade perfeita entre blockchains graças às tecnologias Wormhole e Portal Bridge

Flexibilidade para escolher uma blockchain preferida com a funcionalidade de reivindicação direta

Taxas de transação mais baixas e tempos de processamento mais rápidos

Acesso a um público amplo, impulsionando a popularidade do projeto Com todas as seis blockchains sendo implementadas, o $DOGEVERSE agora aceita $SOL, $ETH, $BNB, $AVAX, $BASE e $MATIC, tornando-se um dos projetos cripto mais flexíveis recentemente.

O projeto visa unificar o criptoverso, aumentando a utilidade e a liquidez em todos os aspectos. Um benefício secundário da multichaining é a navegação sem esforço entre blockchains. A fragmentação dos ecossistemas de blockchain era um grande desafio na indústria cripto, e o Dogeverse resolveu isso. Além disso, como uma plataforma centrada no usuário, o $DOGEVERSE está liderando um ecossistema completo, não apenas um token.

Solana, Ethereum, BNB e Avalanche tiveram um excelente desempenho no ano, especialmente o aumento de 501% do Solana.

Apesar do atual despejo no mercado cripto, o horizonte de longo prazo parece promissor para quatro das principais blockchains do Dogeverse.

Fase final da pré-venda

Atualmente, o Dogeverse está avançando para o estágio 14 (de 17) de sua pré-venda. E, como dissemos acima, com mais de US$13 milhões arrecadados.

Além disso, os investidores já fizeram staking de mais de 18 bilhões de tokens com um APY de 85%. Ademais, um $DOGEVERSE está avaliado atualmente em US$0,000305. Você pode adquirir Dogeverse no widget principal do site após conectar sua carteira.

Após a pré-venda, o projeto buscará listagem no CoinMarketCap e CoinGecko, além de lançar nas DEXs durante as fases três e quatro do roteiro.

Para saber mais sobre o $DOGEVERSE e avaliar se é uma boa opção para sua carteira, visite o site oficial da pré-venda.

Em resumo:

O lançamento do Dogeverse no Solana marca um ponto significativo no roteiro do projeto. Com todas as seis blockchains nativas implementadas, o $DOGEVERSE pode ver um aumento no preço. Além disso, o desempenho do $ETH, $SOL, $AVAX e $BNB ao longo do último ano pode contribuir para o sucesso da pré-venda do Dogeverse, contanto que haja apoio suficiente da comunidade.

No entanto, é importante realizar sua própria pesquisa antes de investir em criptomoedas de memes. O mercado é altamente volátil e investimentos mal avaliados podem resultar em perdas.