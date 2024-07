Donald Trump promete uma superpotência americana de Bitcoin

A conferência Bitcoin 2024 da semana passada consolidou a importância do cripto na política dos EUA. Os republicanos não economizaram no apoio ao Bitcoin ($BTC), e os democratas cederam à pressão dos colegas.

Donald Trump redobrou seu apoio à indústria cripto, afirmando que o governo nunca deveria vender suas participações em Bitcoin.

Durante seu discurso principal, o ex-presidente prometeu criar um “conselho consultivo presidencial de Bitcoin e cripto“, com muitos chamando Trump de o futuro “presidente cripto“.

A seguir, vamos ver porque Trump promete uma superpotência americana de Bitcoin e o que isso pode significar para o cripto.

Um dos pontos mais controversos da fala de Trump foi que ele demitiria o presidente da Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, que recentemente tem sido particularmente agressivo em relação ao cripto.

Este anúncio foi recebido com grande aclamação pelos participantes, com Trump até dizendo que “não sabia que ele [Gensler] era tão impopular”.

JUST IN: Crowd goes absolutely nuts after Donald Trump vows to fire SEC Chairman Gary Gensler during the Bitcoin Conference in Nashville, Tennessee.

Embora Trump não possa legalmente demitir comissários nomeados, ele pode nomear um novo presidente da SEC. Isso serve ao mesmo propósito e é o que muitos entusiastas de cripto esperavam há muito tempo.

Além disso, Trump promete uma superpotência americana de Bitcoin que se tornará a “capital cripto do planeta“.

A senadora Cynthia Lummis apoiou os comentários de Trump, dizendo que planeja introduzir um projeto de lei para criar uma reserva de Bitcoin. Os apoiadores do Bitcoin aceitaram essa promessa de bom grado, especialmente após Robert F. Kennedy (candidato independente) dizer que pressionaria o Tesouro a comprar 4 milhões de Bitcoins.

Durante a conferência Bitcoin, 14 representantes democratas enviaram uma carta ao Comitê Nacional Democrata e a Kamala Harris, instando-os a mudar sua abordagem em relação ao cripto.

Pierre Rochard, VP de Pesquisa na Riot Platforms, disse que isso provavelmente se deve aos “dados das pesquisas, às políticas pró-bitcoin do Partido Republicano e ao presidente Trump falando na Conferência Bitcoin“.

BREAKING: Democrat politicians have written a letter to the DNC, asking the party to pivot away from the anti-bitcoin policies of Elizabeth Warren.

This is likely in response to polling data, the GOP pro-bitcoin policies, and President Trump speaking at @TheBitcoinConf pic.twitter.com/GSvZQAjOCu

— Pierre Rochard (@BitcoinPierre) July 27, 2024