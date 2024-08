Dúvidas no mercado cripto após queda de US$ 500 bilhões

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O mercado cripto perdeu mais de $500 bilhões em uma das maiores liquidações desde agosto de 2023.

O Bitcoin ($BTC) teve mais de $78 milhões em liquidações, enquanto o Ethereum ($ETH) caiu 24% nas últimas 24 horas.

A Morgan Stanley se torna o primeiro banco a oferecer ETFs de Bitcoin spot para seus clientes, optando pelos ETFs da BlackRock e da Fidelity.

Essa queda de US$ 500 bilhões em três dias é a maior desde agosto de 2023, com mais de US$ 272 milhões liquidados entre 2 e 3 de agosto.

O Bitcoin perdeu quase US$ 78 milhões em liquidações, sendo cerca de US$ 44 milhões em posições longas, provavelmente devido à volatilidade no mercado de ações.

Atualmente, o Bitcoin está cotado a US$ 50.600, e o valor total do mercado cripto caiu 14,21%, para US$ 1,85 trilhão, ficando abaixo da marca de US$ 2 trilhões. Além disso, o Ethereum também registrou uma queda de 24%, sendo negociado a US$ 2.216 nas últimas 24 horas.

Por outro lado, a Morgan Stanley se prepara para se tornar o primeiro banco a oferecer ETFs de Bitcoin spot, o que pode impulsionar significativamente o preço do Bitcoin e dar um selo de aprovação institucional ao ativo.

A maior queda cripto em um ano – perda de mais de US$ 500 bilhões

O mercado cripto está sofrendo uma queda massiva. Entre os dias 2 e 5 de agosto, o mercado perdeu mais de US$ 500 bilhões, a maior liquidação de três dias vista desde agosto de 2023. Algumas das maiores quedas cripto nas últimas 24 horas incluem:

Ethereum (–24%)

Polkadot (–23,48%)

Dogecoin (–20,42%)

Avalanche (–19,77%)

BNB (–19,16%)

Solana (–17,71%)

Bitcoin (–14,66%)

XRP (–17,51%)

O mercado de ações também não está indo bem – uma queda de 4,4% no S&P 500, com empresas como Microsoft e Intel apresentando resultados abaixo do esperado no segundo trimestre, e o Índice Nasdaq Composite caindo 2,9%.

O índice Fear & Greed do CryptoMarketCap está em 41,51, ainda na área neutra, mas bem longe do nível de ganância de 60 registrado cinco dias atrás.

O mercado de meme coins também está sofrendo, com uma queda de 19% na capitalização de mercado e um aumento de 124% no volume de negociações em 24 horas, sendo a maioria dessas negociações de venda.

O que está causando a queda nos mercados cripto e de ações?

Uma das principais causas dessa queda pode ser as previsões atuais mostrando o potencial de Kamala Harris de superar Trump nas pesquisas, o que poderia levar a uma regulamentação mais rígida para criptomoedas.

O analista Valentin Fournier, da BRN, também sugere que o desempenho ruim dos ETFs de Bitcoin pode ser outra razão para a queda. Todos os ETFs de Bitcoin estão mostrando resultados negativos nas últimas 24 horas.

Outra possível razão pode ser o recente relatório de empregos nos EUA, divulgado em 2 de agosto, que mostra uma taxa de desemprego de 4,3%.

Os temores de uma recessão também estão contribuindo para a queda no mercado cripto, e o alerta do FBI sobre golpistas de criptomoedas na plataforma X pode ter desempenhado um papel.

As liquidações massivas no mercado cripto destacam a vulnerabilidade das criptomoedas a turbulências econômicas, políticas e sociais, o que está preocupando os investidores.

Morgan Stanley oferecerá ETFs de Bitcoin – Isso pode salvar o cripto?

Apesar do sucesso inicial dos ETFs de Bitcoin, bancos de Wall Street como Wells Fargo, Goldman Sachs e JPMorgan têm se mantido em grande parte em silêncio.

Isso mudou agora que a Morgan Stanley anunciou que começará a oferecer ETFs de Bitcoin spot, segundo duas fontes anônimas.

Os ETFs em questão virão da Fidelity e da BlackRock. No mês passado, o CEO da BlackRock, Larry Fink, admitiu que o Bitcoin é um instrumento financeiro “legítimo”.

A Morgan Stanley vai impor uma restrição de patrimônio líquido de US$ 1,5 milhão para clientes que desejarem solicitar ETFs de Bitcoin. Além de mencionar uma “tolerância agressiva ao risco” e “o desejo de fazer investimentos especulativos” como requisitos.

Desde o lançamento em janeiro, os ETFs de Bitcoin atingiram US$ 57,2 bilhões em ativos totais líquidos, com mais de US$ 17,5 bilhões em entradas líquidas. O IBIT da BlackRock é especialmente lucrativo, com US$ 21,5 bilhões em ativos líquidos, tornando-se um dos ETFs de crescimento mais rápido em Wall Street.

Com o apoio institucional em seus ETFs, o preço do Bitcoin pode subir, junto com o restante do mercado cripto.

O Bitcoin vai cair ainda mais ou disparar?

Por fim, dado o clima político-financeiro atual, qualquer previsão é incerta. Por um lado, o mercado de trabalho dos EUA está piorando, o potencial de eleição de Kamala Harris está gerando medo entre os investidores. Além disso, as liquidações de criptomoedas estão em seu ponto mais alto.

Por outro lado, o mercado cripto já enfrentou momentos piores. Muitos HODLers e investidores estão certos de que ainda estamos em uma fase de acumulação que levará a uma corrida de alta.

Além disso, a listagem de ETFs de Bitcoin pela Morgan Stanley deve trazer os touros de volta ao destaque, graças ao apoio institucional demonstrado.