El Salvador apresenta site para monitorar tesouro de Bitcoin

Em um movimento que demonstra seu compromisso em abraçar o futuro digital, El Salvador lançou um site inovador de monitoramento do Tesouro Bitcoin. O site de prova de reserva fornece prova em tempo real das reservas de Bitcoin do país usando dados da rede.

El Salvador detém atualmente 5.748 BTC, o que equivale ao valor de cerca de US$ 360 milhões, dados de 8h20 UTC, quando o Bitcoin foi negociado acima de US$ 62.700. A inauguração deste site é um grande passo na jornada do país em direção à transparência financeira e à liderança global na adoção de criptomoedas.

O site de comprovação de reservas do país da América Central permite ao público rastrear os acervos de Bitcoin de El Salvador em tempo real. Ele usa dados on-chain para exibir as reservas BTC do país, atividade de trading, compras recentes e desempenho geral no volátil mercado de ativos digitais.

O site revela que El Salvador adquiriu sete Bitcoins (BTC) no valor de US$ 438.823 na semana passada. Além disso, no último mês, El Salvador adicionou 31 BTC ao seu tesouro, os tokens são avaliados em US$ 1,94 milhão. Esta abordagem estratégica está alinhada com a meta ambiciosa do governo de adicionar 1 Bitcoin por dia ao seu tesouro.

O governo de El Salvador pretende incentivar a inclusão financeira e a inovação e promover uma eficiência suave e melhorada dos pagamentos de remessas. É por isso que o país adotou o Bitcoin como moeda com curso legal em 2021.

Desde 2021, quando o país começou a acumular BTC, gastou em média US$ 43.097 por BTC. Infelizmente, o Bitcoin caiu do seu máximo histórico de US$ 69.000 em 2021, atraindo muitas críticas pela decisão de El Salvador. Diante disso, El Salvador sofreu perdas não realizadas substanciais quando o BTC caiu para US$ 16.000 no último mercado em baixa.

No entanto, a maré mudou, dada a recente subida do Bitcoin acima de US$ 73.000. Com o Bitcoin agora sendo negociado em torno de US$ 62.700, o Nayib Bukele Portfolio Tracker revela que o lucro não realizado de El Salvador em suas participações em BTC ultrapassou US$ 57,4 milhões.

Aumento de preços do BTC para gerar mais ganhos

O renomado capitalista de risco Tim Draper saudou as participações em Bitcoin de El Salvador como uma potencial virada de jogo para o futuro econômico do país. Ele afirmou que El Salvador poderia alcançar a independência financeira se o preço do Bitcoin atingir US$ 100.000.

Acrescentou ainda que, com tal aumento de preços, poderia até pagar as suas dívidas a instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional.

Os analistas previram que o Bitcoin ultrapassará a cobiçada marca de US$ 100.000 durante o próximo ciclo de alta, previsto para 2024-2025. Um relatório de pesquisa recente de analistas da Bitfinex sugeriu que o Bitcoin poderia ultrapassar US$ 150.000 após o evento de halving previsto para 2024.

Usando a análise do modelo de regressão, a Bitfinex prevê um aumento notável de 160% no preço do Bitcoin nos próximos 14 meses. Esse aumento impulsionará o valor do Bitcoin entre US$ 150.000 e US$ 169.000.

A Bitfines identificou o influxo de capital institucional dos fundos negociados em corretora (ETFs) de Bitcoin à vista dos EUA como o fator-chave que poderia impulsionar esse movimento de preços.

Depois de passar por três semanas consecutivas de saídas líquidas, a maré parece estar mudando, com os ETFs de BTC dos EUA registrando um aumento notável nas entradas.

De acordo com dados da Dune Analytics, os ETFs de BTC à vista acumularam impressionantes US$ 413 milhões em entradas líquidas na semana passada. Enquanto isso, o Bitcoin está em US$ 62.770, refletindo uma alta de 2,73% nas últimas 24 horas.