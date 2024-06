Elliptic revela que crimes cripto baseados em IA estão apenas em seu estágio inicial

A grande popularização da IA ​​abriu novas possibilidades para os criminosos utilizarem técnicas avançadas para atingir os seus objetivos. Só para ilustrar, um relatório recente da Elliptic destaca a Inteligência Artificial (IA) como uma ferramenta para crimes cripto avançados.

Esses crimes variam de golpes deepfake a crimes avançados, como ataques cibernéticos patrocinados por Estados. O relatório também observou um anúncio exibido na dark web promovendo um transformador generativo pré-treinado (GPT) antiético.

Este anúncio afirma que a inteligência artificial tem duas faces, assim como os humanos. Portanto, isso implica que uma nova onda de criminalidade avançada está apenas começando.

Crimes cripto alimentados por IA ainda em seus estágios iniciais

Além disso, o relatório destacou um anúncio do WormGPT incentivando os usuários a abraçar o lado negro da ferramenta. Segundo o anúncio, na dark web as regras deixam de existir e o único limite é a sua imaginação. Além disso, afirmou que os usuários podem navegar juntos nas sombras do ciberespaço.

Ademais, a Elliptic revelou vídeos deepfake de Elon Musk usados ​​para fins fraudulentos. Da mesma forma, deepfakes do ex-primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, são exibidos para promover atividades ilegais.

Até mesmo o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, teve seus problemas com isso, uma vez que criminosos usaram deepfakes com sua imagem para enganar os seguidores. Notavelmente, o CTO da Ripple, David Schwartz, alertou o público após a vitória em julho de 2023 que os golpistas aproveitariam o resultado.

De acordo com Schwartz, esses golpistas criarão campanhas falsas de airdrop na esperança de roubar criptomoedas de indivíduos desavisados. Assim, brindes cripto e fraudes de duplicação de tokens estão aumentando através do uso desses vídeos falsos de CEOs de empresas cripto e pessoas influentes.

Estados Unidos levantam alarme sobre atividades criminosas norte-coreanas usando IA

Num outro relatório, a Conselheira Adjunta de Segurança Nacional dos EUA para Tecnologias Cibernéticas e Emergentes, Anne Neuberger, abordou a crescente onda de crimes relacionados com a IA.

O relatório afirma que a IA é usada para fins maliciosos mais avançados do que os golpes normais. Portanto, ela acredita que a Coreia do Norte e outros atores criminosos estatais estão adotando estes modelos de IA.

Esses criminosos usam esses modelos para criar software malicioso que também identifica sistemas vulneráveis ​​a ataques. Além disso, o relatório mostrou como a IA tem uso malicioso em espaços dark web.

Notavelmente, há um interesse crescente entre esses usuários da dark web em usar IA para crimes cripto com engenharia reversa de frases iniciais de carteiras cripto.

Eles também estão buscando meios de contornar a autenticação de serviços como OnlyFans. Esses criminosos esperam usar serviços de manipulação de imagens, como o DeepNude, para enganar os assinantes do OnlyFans.

No entanto, à medida que a atividade da dark web aumenta, as chances de encontrar agências de aplicação da lei também aumentam. Por exemplo, a recente prisão de um operador do mercado dark web de 23 anos em Nova Iorque, em 18 de maio, é um caso relacionado.

O homem conhecido como Faraó operava uma rede de narcóticos na dark web, obtendo um lucro de US$ 100 milhões com o crime. Impressionantemente, o FBI voltou atrás em suas transferências cripto para revelar esse crime.

Investigações posteriores revelaram seu nome verdadeiro como Rui-Siang Lin, o que levou à sua prisão no aeroporto John F. Kennedy de Nova York em 18 de maio.

O gabinete do procurador dos Estados Unidos de Manhattan escreveu em um comunicado que Lin operou o Incognito Market por quase quatro anos. Essa plataforma era uma base de vendas de narcóticos que arrecadava milhões de dólares em lucros pessoais.

Assim, Lin enfrenta acusações criminais por participação em uma empresa criminosa, conspiração de narcóticos e lavagem de dinheiro. Consequentemente, se for condenado, ele enfrenta a possibilidade de prisão perpétua como pena máxima. Esperamos que isto sirva de dissuasão para outros elementos criminosos.