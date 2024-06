Endereços Ethereum com 10.000 ETH disparam em três semanas

Apesar da recente pressão de venda, o preço do Ethereum (ETH) estabilizou-se em torno de US$ 3.700. Após essa estabilização, indicadores on-chain chave sugerem uma forte pressão de compra subjacente, indicando um potencial aumento.

Relatórios mostram que as baleias demonstraram um grande interesse no Ethereum, com os endereços de baleias segurando quantidades substanciais de Ether disparando nas últimas três semanas.

Análise dos sinais de alta do Ethereum

O analista de cripto Ali Martinez relatou recentemente um aumento de 3% nos endereços de Ethereum que possuem 10.000 ETH ou mais nas últimas três semanas.

Esse aumento nos endereços de mega-baleias significa um aumento substancial no interesse de compra por parte de grandes investidores, frequentemente chamados de baleias. Normalmente, essa tendência indica confiança nas perspectivas do Ethereum e pode ser um precursor de aumentos significativos de preço.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Em um post no X, Ali citou dados on-chain da Santiment, fornecendo mais insights sobre o sentimento do mercado do Ethereum. Os dados revelaram que a recente aprovação dos fundos de índice (ETFs) de Ethereum pela SEC dos EUA despertou entusiasmo entre os investidores.

Além disso, alguns analistas de mercado traçaram paralelos entre a ação de preço atual do Ethereum e seu desempenho em 2021. Durante esse período, o ETH registrou um aumento notável de 83%.

O famoso analista Caled Frazen enfatizou as semelhanças marcantes entre os padrões de preço atuais e os observados em 2021. No entanto, ele adverte que, embora os padrões históricos frequentemente sejam semelhantes, eles não se repetem exatamente.

A análise de Frazen destacou a importância da zona vermelha do ciclo de 2021, que serviu como um nível de suporte crítico.

Após uma breve queda, o Ethereum subiu 83% em 50 dias. O analista sugere que os paralelos observados podem indicar um potencial similar para uma alta substancial. Os investidores devem permanecer cautelosos e não esperar uma repetição exata do desempenho passado.

Queda no interesse em aberto do Ethereum e movimentos de preço

Um gráfico recente da Coinglass mostra que o interesse em aberto do Ethereum diminuiu nos últimos dias. Em 6 de junho, era de US$ 16,97 bilhões, mas em 9 de junho, caiu para US$ 16,35 bilhões.

Apesar dessa queda de US$ 620 milhões, a redução no interesse em aberto foi menos severa do que a queda de preço registrada pelo ETH no mesmo período.

Entre 6 de junho e 9 de junho, o preço do Ethereum caiu 7,38% desde seu pico semanal. No entanto, a contração do interesse em aberto foi de apenas 3,65%. Essa diferença é significativa porque o interesse em aberto normalmente contrai proporcionalmente às quedas de preço durante as quedas de mercado.

Neste caso, a taxa mais lenta de diminuição do interesse em aberto em comparação com a queda de preço pode indicar potenciais sinais de recuperação de alta para o Ethereum. Dadas essas dinâmicas de mercado, a trajetória de preço do Ethereum pode seguir um de dois caminhos principais.

Em um cenário de recuperação de alta, se o Ethereum sustentar seu preço acima do nível de suporte de US$ 3650 e romper com sucesso a resistência de US$ 4000, ele pode embarcar em uma corrida de alta.

Portanto, esse cenário poderia ver o ETH almejar faixas de preço mais altas entre US$ 6000 e US$ 7000, impulsionado pelo renovado interesse dos investidores e pelo aumento da confiança no mercado.

Por outro lado, se o Ethereum não conseguir manter o suporte de US$ 3650 e cair em direção a US$ 3152, isso pode indicar uma fase de baixa, potencialmente exacerbada por vendas em pânico ou redução da confiança no mercado.

No entanto, tal declínio também pode oferecer oportunidades de compra para investidores de longo prazo que antecipam uma recuperação futura.