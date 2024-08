Entrevista Trump–Musk gerou muitos elogios e lucros em criptomoedas

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A entrevista entre Trump e Musk gerou muitos elogios, enquanto um usuário do Polymarket ganhou US$ 1M ao apostar nas palavras escolhidas por Trump.

A Pump.fun, uma ICO de meme coin, lançou mais de 10 mil moedas em três horas , arrecadando US$ 5M em taxas, mais que dobrando seu recorde anterior de US$ 2.3M.

, arrecadando US$ 5M em taxas, mais que dobrando seu recorde anterior de US$ 2.3M. Os usuários temem um influxo de projetos de memes fraudulentos devido aos requisitos menos rigorosos da Pump.fun para novos tokens.

A entrevista entre Trump e Musk na última segunda-feira (12/08) gerou aclamação em toda a comunidade cripto. Além disso, a ICO da meme coin Pump.fun disparou em popularidade, e as apostas no Polymarket correram soltas.

Os apostadores se superaram ao prever o que Trump diria ou evitaria mencionar. Um apostador com o nome de ‘bama1234’ ganhou mais de US$ 1M depois que a maioria de suas apostas se mostrou correta.

Simultaneamente, a plataforma de ICO de meme coin Pump.fun lançou 10 mil novas moedas em três horas. Muitos criticaram a plataforma por reduzir os requisitos de listagem, à medida que a frustração dos usuários aumentava.

A seguir, vamos explorar a notícia e entender por que a entrevista entre Trump e Musk gerou aclamação em toda a criptoesfera.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Milhões de dólares em apostas nas palavras de Trump durante a entrevista

A entrevista Trump–Musk fez com que as apostas no Polymarket atingissem níveis insanos, com pessoas apostando nas palavras que Trump usaria, incluindo:

‘Cripto,’ com US$ 600K em apostas totais (65% de chance)

‘Bitcoin,’ com US$ 330K em apostas totais (69% de chance)

‘Tesla,’ com US$ 250K em apostas totais (79% de chance)

Trump surpreendeu os apostadores ao não mencionar ‘cripto’ ou ‘Bitcoin’ em nenhum momento, o que foi inesperado, dado sua campanha presidencial pró-Bitcoin.

O usuário ‘bama1234’ ganhou US$ 1M ao apostar corretamente na maioria das palavras que Trump disse ou não disse durante a entrevista. Seu maior ganho foi ao apostar que Trump não diria ‘cripto’, acumulando impressionantes US$ 336,918.

O Polymarket tem crescido em popularidade recentemente, especialmente após as alegações de Trump de se tornar o presidente cripto e fazer do Bitcoin uma reserva estratégica.

ICO da coin Pump.fun lança 10 mil moedas em três horas

A entrevista de Trump com Musk levou a um influxo massivo de projetos de meme coin na plataforma de ICO Pump.fun. A plataforma lançou mais de 10 mil novos tokens em três horas e mais de 23 mil no último dia.

A plataforma arrecadou US$ 5M em taxas, mais que dobrando seu recorde anterior de US$ 2.3M. No entanto, apenas 250 tokens (1% do total) foram eventualmente validados.

Uma vez que um token na Pump.fun atinge uma capitalização de mercado de US$ 69K, ele é automaticamente listado na Raydium, uma DEX da Solana, trazendo visibilidade e liquidez ao projeto.

Em resumo, a crescente popularidade da ICO gerou frustração para muitos usuários. Recentemente, a Pump.fun reduziu sua taxa de listagem de US$ 2K para US$ 2 e encurtou o processo de lançamento de 60 minutos para um minuto.

Tyler Stockfield (ANΦN no X), um consultor de criptomoedas, foi particularmente crítico à abordagem da plataforma.

Como isso ainda é uma coisa boa? Ninguém está se divertindo mais, exceto a equipe da Pump.fun que está arrecadando taxas.

– Tyler Stockfield (ANΦN)

Ou seja, os usuários estão pedindo mais responsabilidade da plataforma, pois a redução das barreiras de entrada pode ter dado mais espaço e credibilidade a projetos fraudulentos.

Cada movimento de Trump impacta a indústria cripto

Por fim, chegamos a um ponto em que a indústria cripto aguarda com expectativa cada palavra de Trump. Ultimamente, tudo o que ele faz parece influenciar o espaço de uma forma ou de outra.

Nesse ritmo, as próximas eleições presidenciais dos EUA terão um impacto significativo na indústria cripto e no Bitcoin.