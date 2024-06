Espaço GameFi cripto cresce 119% enquanto o Steam mantém a proibição de criptos.

O GameFi (jogos com criptomoedas) está começando a chamar a atenção após o sucesso do Axie Infinity. A princípio, o jogo Web3 encontrou ampla aceitação entre os jogadores.

Além disso, ele também atingiu 2,78 milhões de usuários ativos diários em janeiro de 2022, colocando o GameFi no mapa e pavimentando o caminho para futuros jogos de cripto.

O CoinGecko também mostra mais de 372 tokens de jogos de cripto, com os maiores ganhos anuais incluindo:

$CAH (+1.916,5%)

$FLOKI (+879,2%)

$PRIME (+697,4%)

$BULL (+504,9%)

$SPAY (+236,7%)

$RON (+208,9%)

Consequentemente, a receita da indústria global de videogames está estimada em alcançar US$ 666,69B até 2029, um aumento em relação aos atuais US$ 455,27B (+46,43%).

No entanto, apesar do sucesso florescente do GameFi, os desenvolvedores estão encontrando dificuldades para comercializar e publicar seus jogos.

Contudo, o Steam, o maior publicador de jogos online, deixou claro em 2021 que não aceitaria jogos baseados em blockchain em sua plataforma.

A seguir, vamos discutir a situação e ver como os desenvolvedores de GameFi estão utilizando o SocialFi para atrair a atenção dos jogadores.

Steam baniu jogos de cripto – O GameFi está morrendo?

Primeiramente, em 2021 o Steam atualizou suas regras e diretrizes com uma notória 13ª adição à sua lista de jogos que não podem ser publicados na plataforma.

O jogo baseado em blockchain Age of Rust foi removido do Steam, com o desenvolvedor dizendo: ‘[…]o ponto é mais sobre o fato de que jogos blockchain como um todo serão removidos. Isso é um retrocesso para todos.’

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we’ve had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q — Age of Rust (@AgeofRust) October 14, 2021

Contudo, isso não impactou negativamente a indústria de jogos com criptomoedas. Ou seja, o tamanho do mercado GameFi era US$ 9B em 2021. Agora, em 2024, é US$ 19.7B, um crescimento de 119%, mostrando que o GameFi está prosperando em vez de morrer.

Há várias razões para isso:

Emergência do modelo Play-to-Earn em projetos como o PlayDoge

Evolução dos NFTs nos jogos que promovem a verdadeira posse de ativos

Sucesso inesperado do Axie Infinity, dado que o GameFi ainda era uma nova indústria

Melhoria da tokenização e das economias dentro do jogo

Incorporação de DAOs de jogos e governança social

Prioridade para jogabilidade de alta qualidade e cativante em vez de ‘truques’ de blockchain

Perspectiva de ganhar um salário através do GameFi

Potenciais casos de uso de tecnologias avançadas como IA

Apesar de estar em desvantagem em comparação com jogos tradicionais (em termos de acessibilidade), as plataformas de GameFi viram um crescimento incrível. As populares incluem GALA, Immutable X, Enjin e SuperVerse.

Isso levanta a questão, ‘Quão popular seria o GameFi se os maiores distribuidores de jogos, como o Steam, os listassem?’

De acordo com a Grand View Research, os jogos blockchain devem crescer a uma taxa de 68,3% entre 2023 e 2030, em comparação com 13,4% para a indústria de jogos online como um todo.

🎮 Os jogos com criptomoedas são o setor de crescimento mais rápido no espaço dos jogos.

SocialFi vale US$ 4.8B – É o ingrediente secreto do GameFi?

SocialFi é a abreviação de ‘finanças sociais’ e combina mídia social com tecnologia blockchain e finanças (DeFi).

Ele aumentou 2,7% nas últimas 24 horas, atingindo um valor de mercado de US$ 4.8B e um volume de negociação de US$ 166M em 24 horas.

Além disso, Allen Ng, co-fundador do OpenSocial Protocol, afirma que o ‘vínculo emocional’ do SocialFi pode ser o futuro dos jogos com criptomoedas.

Social é um aspecto crucial dos jogos. Você joga jogos online porque seus amigos estão lá.

– Allen Ng

Com o lançamento do Ronin Forge pela Sky Mavis (criadora do Axie Infinity), os desenvolvedores de GameFi têm um ponto de partida muito melhor para criar jogos de cripto.

O programa de acesso antecipado dá aos desenvolvedores de jogos aprovados uma subvenção de US$ 50,000 e a infraestrutura necessária para construir produtos GameFi no Ronin.

Veredito – O GameFi está aqui para ficar?

O GameFi está em uma trajetória ascendente e provavelmente continuará crescendo nos próximos anos. Aqui está o porquê de isso ser bom para a indústria de jogos:

Atraente perspectiva de recompensas Play-to-Earn

Posse verdadeira através de NFTs, permitindo que os jogadores comprem ou vendam ativos digitais

Inclusão global, transcendendo limitações geográficas

Potencial para governança descentralizada, permitindo que os jogadores contribuam para a evolução da plataforma

Por fim, apesar das dificuldades de acessibilidade, com a maioria das plataformas de cripto limitadas ao uso do Discord e meios semelhantes para promover seus jogos, o GameFi está mais forte do que nunca.

Lembre-se de fazer sua própria pesquisa sobre projetos de cripto e ficar atento a golpes e marketing enganoso. A indústria é volátil e complicada às vezes, então invista com responsabilidade.