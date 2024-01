Especialista bancária comenta previsão de alta para o XRP

A comunidade cripto tem visto diferentes níveis de expectativa para o XRP e seu crescimento de preço após sua certificação de não-título mobiliário. Muitos previram uma potencial alta do preço do XRP, que poderia variar de US$ 100 a US$ 500 ou até mais.

Uma importante especialista bancária, Shannon Thorp, que deu uma previsão anterior, voltou com mais explicações.

Thorp, ex-especialista operacional do Citi, indicou sua posição otimista ao prever um aumento colossal de 71.328% no preço do XRP. Ela afirmou que o rali de alta começaria dentro de um período de dois a sete meses.

A previsão de Thorp veio há seis meses, depois que o tribunal declarou o XRP como um valor não mobiliário.

Em seu argumento, Thorp mencionou que o preço do XRP poderia subir para patamares de US$ 100 e US$ 500 em sete meses. De acordo com a previsão, o cronograma indicado corresponde a fevereiro de 2024. No entanto, o crescimento esperado ainda está longe da realidade.

Em janeiro de 2024, o XRP ainda era negociado dentro dos limites de US$ 0,5200 e US$ 0,5300, de modo que parece bem impossível atingir o aumento previsto. Reagindo à previsão de Thorp, um notável analista técnico, “JD”, expressou ceticismo sobre a projeção de US$ 500 em um post recente no X.

Ele desafiou Thorp, questionando a validade de suas previsões. JD disse:

Saying charts dont work? We are literally still w/in my orange box posted months ago.. 🤔🧐🤦‍♂️🤦

So what's up w/this $100-500 in 7 months theory you posted last July 2023?

Thorp sempre manteve uma posição forte em relação à relevância dos gráficos históricos nas previsões de preços do XRP. No entanto, tal noção está sincronizada com as opiniões e princípios do analista JD.

Defensivamente, Thorp lançou um contra-argumento sobre o ceticismo de JD. O argumento da especialista bancária desafia as abordagens tradicionais de análise de mercado, especialmente aquelas que se concentram apenas nas tendências gráficas.

Além disso, Thorp argumentou que analisar o valor do XRP sem gráficos de utilidades daria resultados inadequados. Ela vê todas as previsões baseadas em tendências passadas como uma injustiça para os membros da comunidade. Thorp declarou:

Os gráficos atuais para a utilidade do XRP não existem. A premissa do seu argumento baseia-se unicamente no que “era” a natureza especulativa do XRP baseada no sentimento do mercado e na pressão de compra/venda. Você sabe como é absurdo descartar a utilidade em sua abordagem quantificável?

Current charts for XRP UTILITY do not exist! In fact, what you are doing is a true injustice to the #XRPCommunity.

The premise of your argument is based solely on what “was” the speculative nature of XRP founded from market sentiment and buy/sell pressure. Do you know how… https://t.co/YjBvmWuvO8 pic.twitter.com/Ge1Gk2hsrk

— Shannon Thorp (@thorpshannon87) January 28, 2024