Especialista revela que hold de XRP é mais lucrativo que o trading

Análises recentes de um proeminente especialista em criptomoedas, Sommi, revelam como manter XRP a longo prazo se mostra mais lucrativo do que a negociação ativa.

Sommi fez referência a um investimento de US$ 100.000 em XRP em suas análises, que ele disse agora valer US$ 170.000. O influenciador então destacou o que ele concluiu usando um indicador que os traders aproveitam para negociações lucrativas.

Sommi destaca a principal diferença entre Hold e Trade de XRP

O analista citou a dificuldade em prever qual altcoin poderia subir de preço como o risco nas negociações especulativas. Sommi observou que os traders precisam de sorte, habilidade e um pouco de apostas para ter sucesso em tais previsões.

Além disso, Sommi revelou como os traders se esforçam para interpretar um indicador para superar os ganhos potenciais que os investidores podem obter por meio do holding.

O especialista se referiu a um caso interessante que envolveu o investimento no token XRP com um capital inicial de US$ 100.000 em 2018 para apoiar ainda mais suas reivindicações.

Segundo ele, o capital subiu significativamente para US$ 170 mil, indicando um aumento de 70%.

❤💛💚💙 I used an indicator out there which people think will get them to outperform holding via trading. It only benefits you, if you know which Altcoin will go Really Well in the next few years. That’s a skill itself, and luck + gambling. XRP starting $100k capital worth… pic.twitter.com/fcOCEesidK — yourfriendSOMMI ❤️💛💚💙 (@yourfriendSOMMI) October 4, 2023

No entanto, as suas análises também destacaram algumas possíveis desvantagens de negociar com o indicador que ele referiu. Ele observou que os traders que usaram tal estratégia, teriam sofrido uma perda significativa de US$ 24.000 em seus investimentos.

Este valor reflete uma diminuição de 76% desde 2018 até ao momento da análise. Uma análise mais detalhada da conclusão de Sommi revelou que a avaliação foi baseada em um gráfico XRP mais antigo.

Ao calcular o número de tokens adquiridos, a análise sugeriu que o investimento inicial de US$ 100.000 rendeu 235.620 XRP. Esses tokens, avaliados em US$ 0,4244 cada em novembro de 2018, subiram para US$ 0,7215 em março de 2022, marcando um aumento de 70% no valor do XRP.

Apesar do preço atual do XRP de US$ 0,5275, uma queda de 26,8% em relação ao preço de março de 2022 de US$ 0,72150, o investimento ainda se mantém forte, com um valor atual superior a US$ 124.000.

Embora esta análise apresente um forte argumento a favor do holding como uma estratégia lucrativa, os participantes do mercado de criptomoedas devem escolher estratégias que se alinhem com a sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

Trajetória de preço potencial do XRP

O investidores do XRP alimentam um ligeiro otimista nas últimas semanas. De acordo com o gráfico diário de preços, as médias móveis de 50 e 200 dias criaram um nível de suporte para o preço do token. Portanto, embora esteja formando outra vela vermelha hoje, existe a possibilidade de um movimento ascendente nas próximas 24 horas.

A linha de divergência e convergência de médias móveis acima da linha de sinal corrobora esta projeção, indicando a presença de compradores no mercado. Se os compradores continuarem, o XRP poderá registrar ganhos maiores antes do final do dia.

Além disso, um proeminente analista cripto, Egrag, previu uma possível virada de alta para o XRP em um tweet de 5 de outubro. Em sua análise, Egrag se concentrou na faixa visível do perfil de volume (VPVR) e em seu papel vital na medição dos níveis de resistência potenciais e na projeção de cenários futuros de preços.

#XRP Weekly VPVR ( Volume Profile Visible Range): Value Area High (VAH) represents the highest price within the 70% total value area, while the Low-Value Area (VAL) marks the lowest price within this range. To me, it’s crystal clear: #XRP has broken out of a multi-month trend… https://t.co/7qtxPNoVuu pic.twitter.com/7g16Vkci8f — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) October 5, 2023

Com a métrica VPVR, Egrag chamou a atenção para a Área de Valor Alto (VAH) e a Área de Baixo Valor (VAL). Esses valores definem os preços mais altos e mais baixos dentro da faixa de valor total de 70%.

Ele observou que o XRP havia rompido uma linha de tendência de longa duração e testou novamente o rompimento. Ademais, Egrag enfatizou a importância desse rompimento, indicando que ele posiciona o XRP para um aumento notável.