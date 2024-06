Especulação sobre aprovação dos ETFs de ETH spot até setembro – Dominância do Ethereum?

Após a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovar o Formulário 19b-4 para ETFs de ETH em maio, Gary Gensler, presidente da SEC, anunciou que os ETFs de ETH poderão receber aprovação total até o final de setembro.

Investidores de criptomoedas receberam essa especulação com uma ponta de esperança, visto que o preço do $ETH caiu 7,8% na última semana. A aprovação dos ETFs de ETH até setembro poderia impulsionar o valor da segunda maior criptomoeda do mundo (por capitalização de mercado), bem como de outras moedas descentralizadas.

Efeitos da aprovação do ETF de ETH

Logo após a SEC aprovar a primeira rodada de solicitações (Formulário 19b-4) para ETFs de ETH spot, o $ETH subiu 8,33%, de aproximadamente US$ 3.6K para US$ 3.9K. Seu preço desde então caiu para cerca de US$ 3.5K, de acordo com o CoinMarketCap.

A solicitação do ETF de ETH seguiu a aprovação dos ETFs de Bitcoin em 10 de janeiro, que fez o Bitcoin alcançar um novo topo histórico – apesar de já ser a criptomoeda número um do mundo.

Como resultado da aprovação do ETF, o Bitcoin – avaliado em US$ 46K anteriormente – atingiu seu ATH de mais de US$ 75K em 21 de março. O preço atual do $BTC é US$ 66.9K, destacando um aumento de 45,43% desde a autorização da SEC.

Analistas antecipam um aumento similar no preço do $ETH se seus ETFs forem aprovados. Aqui está o porquê:

Os ETFs oferecem um veículo de investimento familiar e altamente regulamentado para instituições financeiras, potencialmente gerando um influxo significativo de capital no ecossistema Ethereum.

A aprovação da SEC pode aliviar incertezas sobre o status legal do Ethereum como um valor mobiliário, resultando em mais investidores mainstream.

Um valor mais alto do $ETH pode impulsionar a economia DeFi, resultando em mais atividade geral no espaço Web3.

De acordo com o Market Insider, a empresa de trading QCP Capital estima que o preço do $ETH suba 60% após a aprovação esperada do ETF. Isso elevaria o valor do ETH para US$ 5.6K no momento da redação deste texto.

ETH é uma commodity?

Ainda assim, a questão de se o Ethereum é um valor mobiliário ou uma commodity precisa ser respondida e levanta preocupações.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) percebe o ETH como uma commodity. Enquanto isso, Gensler permanece calado sobre sua classificação.

A classificação da criptomoeda afeta como ela é percebida, regulamentada e negociada. Interessante que, o ex-presidente da SEC, Jay Clayton, disse que o Bitcoin não é um valor mobiliário em junho de 2018.

Criptomoedas: Essas são substitutas para moedas soberanas, substituem o dólar, o euro, o iene pelo Bitcoin. Esse tipo de moeda não é um valor mobiliário.

– Jay Clayton

O Ato de Inovação e Tecnologia Financeira para o Século 21 poderia abordar essa questão, mas está aguardando a aprovação do Senado. Haveria mais clareza regulatória se fosse classificado como uma commodity.

A regulamentação das criptomoedas é crucial porque ajuda a reduzir a incerteza e a aumentar a confiança dos investidores no mercado.

Potenciais ETFs além de ETH e BTC

Junto com a possível aprovação dos ETFs de ETH, há uma ampla especulação sobre se outras criptomoedas seguirão o mesmo caminho.

Em um vídeo recente no YouTube, Sergey Nazarov, da Chainlink, discute como mais ETFs – além do Bitcoin e do Ethereum – podem ser aprovados no futuro.

Isso é um sinal de uma tendência muito clara. Não só Bitcoin e não só ETH, mas muitos outros tokens acabarão recebendo seus ETFs em algum momento, permitindo que os maiores mercados de capitais globais interajam com esse produto financeiro.

– Sergey Nazarov

De acordo com o Chefe de Pesquisa de Cripto e Moedas Estrangeiras de Mercados Emergentes do Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, Solana ($SOL) e Ripple ($XRP) são os próximos candidatos para aprovação de ETF.

É apenas uma questão de tempo antes que outras moedas digitais importantes também recebam status de ETF.

– Geoffrey Kendrick

O futuro da adoção de cripto

A aprovação dos ETFs de Ethereum pela SEC marcaria um momento crucial no reino blockchain, pois aumentaria a credibilidade e mitigaria a incerteza legal.

Considerando que o Ethereum já lidera na hospedagem de principais protocolos de contratos inteligentes e atividade de desenvolvedores, o potencial influxo de capital dos ETFs poderia fortalecer ainda mais sua posição no espaço Web3.

À medida que o ecossistema evolui e sua comunidade cresce devido a um preço mais alto do ETH, os ETFs spot poderiam não apenas impulsionar o Ethereum, mas também outras plataformas de contratos inteligentes (como Solana e Cardano) e criptomoedas.

Ainda assim, os ETFs de ETH são o melhor caminho para a indústria, ou um ecossistema multi-chain mais equilibrado seria melhor para a adoção em larga escala? Só o tempo dirá.

Como sempre, é importante realizar sua própria pesquisa DYOR (Do Your Own Research) ao fazer qualquer investimento em cripto. O espaço blockchain é volátil e especulativo.