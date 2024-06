Estimativas de dados de Wall Street nos EUA indicam uma possível recuperação do Bitcoin

À medida que o mercado antecipa os dados do CPI e do índice de preços ao consumidor dos EUA, as estimativas dos especialistas de Wall Street sugerem uma potencial recuperação do mercado cripto.

Além disso, os traders de derivativos estão otimistas quanto à recuperação do Bitcoin, pois preveem que a subida do BTC conduzirá a uma recuperação mais ampla do mercado.

Os traders de criptomoedas aguardam ansiosamente as atualizações dos dados mais recentes do Core CPI e do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA. Estes dados influenciam frequentemente o sentimento dos investidores, impactando a dinâmica do mercado.

Como tal, os traders querem saber a direção do mercado cripto e se o Bitcoin atingirá um novo recorde histórico em breve. Mas antes do lançamento oficial, ícones de Wall Street como JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e Barclays já divulgaram suas estimativas de CPI.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Estas instituições estimam que o CPI ronda os 3,4%. No entanto, outras instituições como Wells Fargo, BNP Paribas e TD Bank preveem uma queda na taxa de inflação para 3,3%.

Eles também esperam que a taxa de inflação mensal caia para 0,1%, ante 0,3% registrado no mês passado. Além disso, espera-se que o núcleo do CPI anual diminua de 3,6% para 3,5%.

Estas estimativas de especialistas são positivas e desencadearam um aumento no sentimento do mercado. Se as previsões estiverem corretas, o mercado poderá subir posteriormente.

Enquanto os investidores norte-americanos aguardam por estes dados vitais, a China anunciou que a sua taxa de inflação está diminuindo.

Entusiastas cripto esperam cortes nas taxas do FED e recuperação do Bitcoin

Os bancos estão prevendo cortes nas taxas do Fed a partir de setembro de 2024; dados de CPI mais baixos confirmarão isso. Além disso, o presidente do Fed, Jerome Powell, continua otimista quanto à potencial recuperação da economia dos EUA. Ele espera três cortes na taxa de inflação, enquanto os swaps do Fed indicaram dois.

Entretanto, o índice do dólar americano (DXY) caiu antes da divulgação dos dados do CPI e da taxa do Fed. Se o CPI estiver alinhado com as previsões do mercado, um corte nas taxas em setembro poderá impulsionar o sentimento do mercado e o preço do Bitcoin.

Além disso, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos (US10Y) apresentaram ganhos esta semana. Historicamente, os movimentos dos preços do Bitcoin muitas vezes contrastam com os rendimentos do Tesouro dos EUA.

Portanto, o último ganho nos rendimentos do tesouro pode indicar um declínio para o BTC. Assim, os traders aproveitam essas quedas para preencher as suas carteiras antes de uma recuperação.

Os analistas acreditam que o movimento contínuo do mercado está criando uma estrutura saudável e uma configuração que pode levar a uma recuperação. O BTC formou um padrão inverso Head and Shoulders no período inferior. À medida que o preço do Bitcoin aumenta, isto pode traduzir-se numa recuperação de preços para todo o mercado.

Além disso, os juros em aberto no Bitcoin estão subindo mais uma vez, atingindo máximos históricos. O total de contratos em aberto de futuros de BTC está em US$ 35,47 bilhões, sugerindo que os traders estão comprando com o preço mais baixo.

Ademais, os dados do mercado de opções de ontem, revelam uma recuperação acima de US$ 67.500, provavelmente ultrapassando US$ 69.000 na sexta-feira. Os traders de opções apostaram que o Bitcoin atingirá máximos de US$ 75.000 e até mesmo subirá para US$ 80.000 até o final de junho.