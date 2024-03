ETF da BlackRock pode superar o GBTC à medida que novos investidores migrarem para a indústria cripto

O ETF de Bitcoin à vista da BlackRock teve um desempenho impressionante após sua aprovação em janeiro. O ETF, conhecido como iShares Bitcoin ETF (IBIT) poderia superar o GBTC da Grayscale na quantidade de Bitcoin mantido.

Se não houver mudanças nos fluxos atuais dos ETFs, o IBIT poderá ultrapassar o GBTC dentro de três semanas.

ETF da Blackrock acumula mais tokens Bitcoin em sua participação

De acordo com dados do site da BlackRock, seu ETF Bitcoin atingiu 238.500 BTC registrados em 22 de março. Em linha com os preços atuais de mercado, o valor é de cerca de US$ 15,5 bilhões.

Além disso, o IBIT registou uma entrada média de quase US$ 274 milhões de dólares por dia. Isso se traduz em aproximadamente 4.120 novos tokens de Bitcoin no fundo, todos os dias.

Por outro lado, o ETF Bitcoin (GBTC) da Grayscale registrou uma tendência negativa nos últimos dias. A Farside Investors publicou os fluxos gerais de ETF Bitcoin em 22 de março no X.

Segundo os dados, alguns ETFs registaram entradas, exceto o GBTC, que registou uma saída de US$ 169,9 milhões.

Além disso, os dados revelaram que o GBTC detém cerca de 350.252 BTC, no valor de US$ 23 bilhões a preços atuais de mercado, e registrou mais saídas nas últimas duas semanas.

Com base nos dados, o GBTC registrou uma saída média de quase US$ 277 milhões todos os dias, o que se traduz em 4.140 BTC por dia.

Se os fluxos permanecerem consistentes e sem qualquer reversão, o ETF da BlackRock acumulará mais Bitcoin em sua participação, ultrapassando o GBTC da Grayscale até 11 de abril.

Além disso, a data de ultrapassagem pode ser ainda mais cedo do que as três semanas estimadas se o ETF da BlackRock recuperar seu fluxo médio diário anterior de 7.200 Bitcoin. Tal reviravolta trará a ultrapassagem nos próximos 10 dias.

Reações sobre a possível mudança no maior detentor institucional do BTC

Como maior gestora de ativos global, a BlackRock conquistou muita confiança no setor. Muitos acreditam que a empresa será a líder após seu empreendimento no ETF de Bitcoin à vista.

Em um vídeo em seu canal CryptosRUs em 20 de março, o YouTuber George Tung expressou confiança na BlackRock. Tung afirmou:

“A BlackRock vai superar a Grayscale em breve. Eu digo que nas próximas duas semanas isso vai acontecer.”

O YouTuber observou que as saídas massivas da Grayscale impactaram a tendência geral dos ETFs. Ele destacou que o IBIT da BlackRock contrabalançou as vendas na Grayscale por meio de fluxos notáveis.

Ao ultrapassar a Grayscale, a BlackRock emergirá oficialmente como a maior detentora institucional global de Bitcoin. Notavelmente, o GBTC registrou uma saída total de US$ 643 milhões em 18 de março, atingindo seu pico já registrado. Posteriormente, as saídas caíram ligeiramente nos dias seguintes.

No entanto, vários analistas e especialistas reagiram ao elevado volume geral de saídas de ETFs de Bitcoin. Eles alertaram sobre a possibilidade de uma queda drástica no preço do Bitcoin.

Um analista sênior de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, previu que as saídas poderiam terminar completamente nas próximas semanas. Balchunas acreditava que uma grande parte das saídas líquidas da semana passada veio da Genesis e do Digital Currency Group.

Segundo ele, o tamanho e a consistência das empresas de criptomoedas falidas contribuíram para suas saídas significativas. Como tal, o analista não estava muito preocupado com isso, ademais, acreditava que a tendência poderia terminar em breve.