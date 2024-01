ETF de Bitcoin à vista aprovado – Agora debate é sobre ETFs de ETH e XRP

A saga BTC ETF teve um novo capítulo. Isso porque a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) finalmente aprovou vários ETFs de Bitcoin spot (à vista). À medida que a tão esperada aprovação se concretizava, os fundos começaram a ser negociados na quinta-feira, 11 de janeiro.

Após a aprovação, os entusiastas das criptomoedas argumentam que os ETFs BTC à vista podem ser usados para ETFs de produto único de outros ativos. Entre os fundos em destaque está um potencial ETF XRP spot.

Recentemente, a jornalista da Fox Business, Eleanor Terrett, iniciou um argumento otimista para um potencial de um ETF de XRP no X. Ela baseou seu argumento em conversas com notáveis ​​​​comentaristas do setor.

Based on my conversations with industry around this today, there's definitely differing views on whether or not the @SECGov would approve a single-product $XRP spot ETF.

Bulls argue that XRP is the only digital asset that has received any kind of "regulatory clarity" from the… https://t.co/DcQTuNaKiZ

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 9, 2024