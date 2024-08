ETF de $SOL do Brasil será lançado na B3, à frente dos mercados dos EUA e da Europa

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Em 7 de agosto, o Brasil aprovou a aplicação do ETF de Solana ($SOL) da QR Asset, à frente dos governos dos EUA e da Europa.

O Brasil foi um dos primeiros países a aprovar ETFs de Bitcoin ($BTC) e Ethereum ($ETH).

Analistas esperam que o novo ETF impulsione o preço de $SOL para cima, mas uma queda mais ampla do mercado pode neutralizar o impacto positivo do ETF.

O Brasil pode se tornar o primeiro país a lançar um ETF spot de $SOL na sua bolsa de valores B3. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil aprovou a aplicação do ETF em 7 de agosto, superando todas as jurisdições globais.

Brasil lidera a corrida dos ETFs de cripto

O primeiro ETF de $SOL do mundo foi criado pela QR Asset, operado pela Vortx, e aguarda listagem na bolsa de valores B3. Theodoro Fleury, da QR Asset, afirmou que o ETF deve consolidar o Brasil como líder em investimentos regulados em criptomoedas.

Embora já tenhamos visto produtos negociados em bolsa (ETPs) de $SOL nos mercados europeus, os EUA ainda estão atrasados, enquanto os traders aguardam a aprovação dos ETFs da 21Shares e VanEck pela SEC.

O Brasil também havia introduzido ETFs de $BTC e $ETH anos antes dos EUA ou da Europa, destacando sua postura pró-cripto.

Apesar da atitude receptiva do Brasil em relação aos ativos digitais, o país não acolhe a inovação sem rigorosa conformidade. Ontem, a Binance concordou em pagar à CVM R$ 8,5 milhões em multas por oferecer produtos derivados sem autorização local.

Perspectiva de preço de $SOL: Impacto do ETF incerto

Analistas sugerem que o novo ETF do Brasil pode impulsionar a ação de preço de $SOL, assim como o $BTC subiu 36% meses após a autorização do ETF pela SEC.

No entanto, o $ETH não seguiu os passos do $BTC. Após a SEC aprovar oito ETFs de $ETH em julho, o token perdeu 26%, atingindo US$ 2.6K pela primeira vez desde fevereiro.

O $SOL também tem estado em uma tendência de queda recentemente, perdendo 7,8% na semana passada. A turbulência no mercado de ações contribuiu significativamente para a queda do $SOL, mas Matthew Dixon sugere que o $SOL pode ver uma valorização e alcançar US$ 194 em breve.

$SOL mostrou uma clara formação de 5 ondas para cima e tivemos uma boa correção de 3 ondas no fim de semana. Esta semana deve nos dar mais 5 ondas para cima, com um alvo mínimo de US$ 194 para o preço de $SOL e possivelmente MUITO mais alto.

– Matthew Dixon, CEO da Evai

Além disso, os ETFs de $BTC, $ETH e $SOL têm o potencial de estabilizar o mercado ao atrair investidores institucionais que priorizam gastos de longo prazo. Ryan Rasmussen, Chefe de Pesquisa da Bitwise, disse que os ETFs compensam a pressão de vendas e reduzem o FUD.

Considerações finais

A aprovação do primeiro ETF de $SOL do mundo pelo Brasil destaca seu papel pioneiro na regulação de criptomoedas. No entanto, a recente penalidade à Binance serve como um lembrete de que a inovação deve ser equilibrada com uma estrita conformidade.