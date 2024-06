ETFs à vista de Bitcoin dos EUA estabelecem novo recorde

O ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos registraram entradas massivas por 18 dias consecutivos. Este feito recorde aumentou o otimismo dos investidores e provavelmente afetará positivamente os ganhos de preço do BTC.

Esta é a primeira vez que tais entradas consecutivas foram registradas desde que os ETFs à vista foram lançados em 11 de janeiro. Em 6 de junho, as entradas líquidas foram estimadas em US$ 218 milhões, confirmando que mais investidores estão se interessando pelos ETFs de Bitcoin e seu potencial.

As entradas em ETFs à vista de Bitcoin continuam aumentando e superando as saídas

Conforme os dados, o ETF da Grayscale, o GBTC e o ARKB da ARK registraram saídas de US$ 37,6 milhões e US$ 96,6 milhões, respectivamente. No entanto, o sentimento geral do mercado permaneceu positivo. Como tal, as impressionantes entradas nos ETFs Bitcoin Spot superaram em muito o volume de saídas registradas.

O IBIT da BlackRock liderou as entradas com um influxo massivo de US$ 350 milhões de dólares registrado num único dia. Esta enorme entrada elevou o influxo líquido do IBIT para US$ 17,431 bilhões desde o seu lançamento.

Enquanto isso, o fluxo líquido total registrado para ETFs à vista esta semana aumentou para aproximadamente US$ 1,7 bilhão, provando que a adoção do Bitcoin está crescendo entre os investidores por meio de ETFs regulamentados.

Provavelmente, isso ocorre porque os investidores consideram os ETFs à vista de Bitcoin mais seguros e acessíveis do que as compras diretas de BTC.

Além disso, o ressurgimento da demanda por ETF Bitcoin Spot está ligado a um cenário regulatório favorável. Esses regulamentos incluem as atualizações legislativas relacionadas às criptomoedas do Senado e da Câmara dos EUA.

Reagindo ao desempenho impressionante, o chefe de pesquisa da Grayscale, Zach Pandl, observou que o interesse crescente dos investidores institucionais levará a entradas de fluxos contínuos. Além disso, Pandl acredita que essas entradas contínuas resultarão em novos máximos para o valor do BTC.

O analista de cripto Capitão Faibik fala sobre o nível crucial do BTC

Embora Pandl previsse novas máximas para o BTC, o importante analista cripto, Capitão Faibik, observou recentemente que a dinâmica do preço do Bitcoin depende de sua capacidade de superar uma resistência importante.

De acordo com Faibik, o nível de resistência crucial é de US$ 71.300, e o Bitcoin registrará uma alta massiva acima deste ponto. Faibik também observou que o Bitcoin está se preparando para uma alta semelhante à do primeiro trimestre de 2024. Durante este período, o Bitcoin atingiu um novo máximo histórico antes de um breve período de retração.

No entanto, em um artigo, o analista Willy Woo observou que este mercado de alta de 2024 difere do mercado altista de 2019-2021. De acordo com Woo, o mercado altista de 2019-2021 foi dominado por futuros. No entanto, em 2024, os ETFs à vista de Bitcoin dos EUA estão dominando o mercado.

No artigo, Willy Woo observou que os ETFs à vista são muito mais baratos do que os mercados futuros para investidores regulamentados. Como resultado, um grande volume de investimento está agora a ser transferido para ETFs à vista.

Com base nisso, Woo acredita que, à medida que o domínio dos mercados à vista retornar, haverá outra chance para uma corrida de alta adequada. Isso seria equivalente a uma fusão entre o mercado de alta de 2017 e 2020-2021. Portanto, o Bitcoin pode subir ainda mais do que seu pico no mercado altista de 2019-2021.

Mês do Bitcoin é muito bom até agora

Enquanto isso, o Bitcoin teve um forte desempenho em junho até agora e, portanto, provavelmente testará novamente seu máximo histórico nas próximas semanas. No momento da escrita deste artigo, estava sendo negociado a US$ 69.366,97. Durante a última semana, o Bitcoin variou entre US$ 68.544,21 e US$ 71.713,94

Com base nos dados atuais é razoável prever que o Bitcoin pode continuar sua trajetória ascendente, potencialmente testando novos máximos acima de US$ 73.737,94 nos próximos meses, especialmente se mantiver o suporte acima dos US$ 68.000.