ETFs da BlackRock, impulsionados pelo Ethereum, ultrapassam Grayscale e lideram o setor

Os ativos digitais sob gestão (AUM) da BlackRock, especificamente fundos de índice (ETFs) de $BTC e $ETH, ultrapassaram os da rival Grayscale pela primeira vez.

pela primeira vez. Com US$ 21,21 bilhões, ela se torna líder da indústria no setor de gestão de patrimônio cripto em rápido crescimento.

em rápido crescimento. O crescimento dos ETFs de criptomoedas destaca o potencial para impulsionar a adoção mais ampla de cripto entre as instituições financeiras.

Em menos de um mês, BlackRock e Grayscale trocaram de posição, enquanto a disputa entre os dois líderes de ETFs de cripto se intensifica.

Larry Fink, CEO da BlackRock, manifestou seu apoio aos ETFs de $BTC, e o balanço de $BTC da BlackRock, juntamente com a popularidade de seu ETF $IBIT, estão corroborando sua posição.

É hora de descobrir o que tudo isso significa para o futuro das criptomoedas no mundo da gestão de ativos financeiros.

A BlackRock conseguirá consolidar sua liderança sobre a Grayscale?

Os ativos digitais sob gestão da BlackRock atingiram US$ 21,2 bilhões, superando os US$ 20,7 bilhões da Grayscale. A BlackRock continua comprando Bitcoin para sustentar o crescimento constante de seu fundo principal, o $IBIT.

BLACKROCK ETF HOLDINGS OVERTAKE GRAYSCALE FOR THE FIRST TIME BlackRock’s ETFs IBIT and ETHA have just overtaken Grayscale’s ETFs GBTC, BTC Mini, ETHE and ETH Mini in on-chain holdings. Blackrock ETFs now have the largest collective holdings of any provider. BlackRock ETF… pic.twitter.com/PB41LEGc97 — Arkham (@ArkhamIntel) August 16, 2024

Ao mesmo tempo, o ETF iShares Ethereum Trust ($ETHA) da BlackRock está promovendo a integração das criptomoedas no campo da gestão de patrimônio. A BlackRock entrou com um pedido para seu ETF de $ETH spot no final de 2023, que finalmente foi lançado no final de julho de 2024.

A BlackRock ultrapassar a Grayscale é uma grande notícia. Mas a grande notícia é como a indústria global de gestão de ativos está adotando cada vez mais as criptomoedas.

Com o setor de gestão de patrimônio alimentado por quase US$ 120 trilhões, ele pode se tornar o maior defensor da adoção generalizada de cripto.

O CEO da BlackRock (Larry Fink) é um contribuidor chave para os esforços de adoção, tendo declarado publicamente que o $BTC é um “ativo legítimo”. E com um número crescente de ferramentas financeiras para investimento em cripto (incluindo ETFs), e eles estão cumprindo sua palavra.

Tudo isso faz parte de um crescimento constante em todo o setor com os recém-lançados ETFs de $BTC spot.

O dinheiro continua fluindo para a BlackRock…

Apesar das flutuações no preço do $BTC após os recentes dados do CPI, a BlackRock viu influxos de US$ 71,07 milhões no $IBIT e US$ 76,35 milhões no $ETHA na semana passada.

Enquanto o $IBIT agora ocupa a posição de liderança entre os 12 ETFs de Bitcoin, o $ETHA vê fortes entradas, apesar da volatilidade do mercado.

Enquanto isso, a Grayscale continua a experimentar saídas, tentando alcançar a BlackRock.

… E fluindo para fora da Grayscale

A BlackRock ganhou terreno à custa da Grayscale, cujo ETF convertido $GBTC viu uma saída de US$ 19 milhões. A Grayscale também perdeu US$ 118 milhões do $ETHE, seu ETF de $ETH.

A competição entre os ETFs de $BTC e $ETH continua favorecendo o Bitcoin. Os ETFs de $BTC tiveram uma entrada semanal de US$ 32 milhões, graças à confiança renovada dos investidores.

Por outro lado, os ETFs de $ETH experimentaram uma saída de US$ 14 milhões, demonstrando um sentimento mais misto dos investidores, apesar da recente recuperação do preço do $ETH.

Em nossa opinião, o crescimento contínuo dos ETFs de cripto traça o caminho para a adoção institucional das criptomoedas.

O mercado atual de ETFs de cripto é uma gota no oceano em comparação com os trilhões de dólares em gestão de ativos globalmente, mas o movimento da BlackRock destaca um futuro promissor para as criptomoedas.