ETFs de Bitcoin se recuperam com um influxo massivo de US$ 129 milhões; BTC voltará a subir?

O cenário do mercado cripto em julho voltou a ser positivo, após grandes influxos para os ETFs de Bitcoin BTC Spot em 1º de julho.

Dados da Spotonchain revelaram que os ETFs de Bitcoin registraram influxos de US$ 129 milhões, gerando esperanças de uma recuperação para o BTC. O último fluxo marca o quinto dia consecutivo de influxos registrados para os ETFs de Bitcoin Spot.

Isso reacendeu o otimismo dos investidores, com muitos antecipando que o Bitcoin irá se recuperar nos próximos dias.

ETFs de Bitcoin Spot registram influxos enquanto o mercado cripto se recupera

Dados da Spotonchain revelam que o ETF FBTC da Fidelity registrou o maior fluxo, com US$ 65 milhões em influxos. Surpreendentemente, nenhum ETF de Bitcoin dos EUA registrou qualquer saída em 1º de julho.

O BITB da Bitwise registrou um influxo de US$ 41 milhões, o ARKB da Ark Invest recebeu US$ 13 milhões, enquanto o IBIT da BlackRock e o GBTC da Grayscale não registraram nenhuma saída.

Os influxos líquidos para os ETFs de Bitcoin Spot permaneceram positivos por cinco dias consecutivos de negociação, totalizando US$ 266 milhões nos últimos cinco dias.

O preço do Bitcoin permaneceu ligeiramente baixista nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 62.649. Isso sugere que os influxos dos ETFs Spot, por si só, podem não ser suficientes para impulsionar uma alta do Bitcoin.

Fatores on-chain indicam possível recuperação à frente para o Bitcoin

Enquanto isso, a plataforma analítica on-chain CryptoQuant revelou que a capitulação dos mineradores de Bitcoin diminuiu desde maio. Portanto, a pressão de venda sobre o Bitcoin está reduzindo, o que cria a possibilidade de uma recuperação nas próximas semanas.

Os analistas da CryptoQuant acreditam que o Bitcoin irá se recuperar no terceiro trimestre de 2024 com base na pressão decrescente dos vendedores.

De acordo com o CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, o mercado de Bitcoin está entediante e com menos volatilidade. Além disso, compradores e vendedores mostram pouco interesse, tornando-o um momento ideal para a acumulação por baleias.

Young Ju acredita que o ciclo de alta começou e que o preço atual do BTC oferece uma ótima oportunidade de compra.

Análises adicionais revelam que o Bitcoin está em uma fase de re-acumulação e, se isso continuar, é provável que ocorra uma ruptura que poderia ver o Bitcoin testar novamente o nível de preço de US$ 70.000.

O que vem a seguir para o BTC?

BTC está em uma tendência lateral no gráfico diário. As pequenas velas formadas nos últimos dois dias mostram atividades de negociação limitadas. O ativo encontrou um suporte vital em US$ 62.000, mas carece de pressão suficiente dos compradores para superar o nível de resistência de US$ 63.700.

O Bitcoin está sendo negociado abaixo da banda mediana do Canal de Donchian (DC), confirmando uma forte resistência em US$ 63.700. Além disso, o indicador RSI está se movendo lateralmente com um valor de 43,97. Isso confirma a tendência lateral do BTC e as negociações limitadas realizadas no mercado hoje.

No entanto, o gráfico atual sugere uma possível recuperação para o BTC, uma vez que ele manteve o suporte de US$ 62.000. Se o RSI romper acima de 50 e os compradores reentrarem no mercado, o Bitcoin pode se recuperar nos próximos dias.