ETFs de Bitcoin sofrem após fluxos de saída atingirem US$ 228 milhões

Os ETFs de Bitcoin testemunharam uma enorme onda de saídas estimadas em US$ 228,2 milhões. Dados da Farside Investors revelaram uma saída líquida de US$ 226,2 milhões do mercado spot de ETF na última semana.

O ETF IBIT da BlackRock foi o único fundo ETF que não registou saídas. Em vez disso, teve uma entrada líquida de US$ 18,3 milhões. Assim, estas estatísticas confirmam que os ETFs à vista atraem sentimentos diferentes dos investidores, especialmente num mercado volátil como o de criptomoedas.

O desempenho dos ETFs Bitcoin Spot dos EUA mostra o sentimento dos investidores

Onze ETFs Spot Bitcoin nos Estados Unidos registraram um grande volume de saídas, totalizando US$ 226,21 milhões. O FBTC da Fidelity foi o mais afetado, com a segunda maior saída num único dia desde a sua introdução.

Com base em dados da Farside Investors, o FBTC registrou uma saída massiva de US$ 106,4 milhões. Em comparação, o ETF Grayscale GBTC continuou suas lutas com saídas, registrando uma saída líquida de US$ 61,5 milhões.

Outros grandes players, como Ark Invest e 21Shares’ARKB, registraram saídas no valor de US$ 52,7 milhões. Enquanto isso, VanEck e Bitwise registraram saídas de aproximadamente US$ 10 milhões cada.

Essas saídas são provavelmente um reflexo do recente declínio do preço do Bitcoin nas últimas semanas. Com base nisso, a entrada de US$ 18,2 milhões da BlackRock por meio de seu ETF IBIT foi bastante impressionante em um dia dominado por saídas.

Padrões de preços do BTC e visão geral do mercado

O Bitcoin entrou em uma fase volátil depois de se aproximar do nível de preço de US$ 72.000 na semana passada. Além disso, perdeu quase 6,5% dos seus ganhos de preços na semana passada.

No entanto, a plataforma analítica Santiment revela um aumento interessante no interesse dos compradores pelo Bitcoin. Aliás, esta é a segunda maior onda de interesse dos compradores nos últimos dois meses.

Além do interesse dos compradores, a pressão de venda do Bitcoin parece estar em declínio. Segundo a análise da Santiment, o FOMO e a ganância no mercado operam de duas maneiras.

Primeiro, os preços disparam e os traders entram no mercado na esperança de um segundo aumento. No segundo cenário, o preço cai, mas os traders acreditam que isso é necessário. Com base nessa crença, eles acumularão mais moedas, esperando uma rápida recuperação dos preços.

Impressionantemente, as baleias Bitcoin entraram numa fase de acumulação. Só para ilustrar, o número de baleias detentoras de mais de 1.000 tokens BTC atingiu um novo recorde histórico.

Além disso, os mineradores de Bitcoin estão vendendo em grande número para compensar seus custos operacionais após o halving em abril. As vendas desses mineradores provavelmente estão influenciando o movimento do preço do Bitcoin.

Enquanto isso, o analista Rekt Capital acredita que o fracasso do Bitcoin em alcançar um rompimento decisivo poderia ser benéfico no longo prazo. Ele observou que o Bitcoin nunca fez uma grande mudança de preço logo após o halving.

De acordo com Rekt Capital, um rompimento antecipado do Bitcoin acelerará o ciclo a tal ponto que o mercado de alta será mais curto do que o normal. Portanto, ele acredita que a atual fase de consolidação ajudará o preço do Bitcoin a se realinhar com os ciclos históricos de halving, permitindo uma corrida normal de alta.

Além disso, Rekt Capital referiu-se a uma citação do Baron Rothschild, que fez fortuna comprando FOMO: De acordo com Rothschild, compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja seu. Portanto, os investidores estão atualmente adotando esta abordagem para o Bitcoin, apesar do seu declínio.