ETFs de $BTC e $ETH podem estabilizar o mercado – O que isso significa?

Os gestores de ETFs acreditam que os investidores de Bitcoin ($BTC) e Ethereum ($ETH) podem estabilizar o mercado de criptomoedas por meio de melhor tolerância ao risco e investimentos de longo prazo.

A Bitwise registrou entradas de ETP (Exchange Traded Product) no valor de milhões de dólares na segunda-feira de investidores do tipo “buy and hold”, ou seja, “comprar e manter”.

Os investidores em ETF também podem causar volatilidade significativa (especialmente para criptomoedas) ao rebalancear seus portfólios.

Os ETFs de $BTC e $ETH podem estabilizar o mercado, já que os investidores institucionais tendem a priorizar investimentos de longo prazo.

Com a oscilação do $BTC e do $ETH nesta semana, investidores com baixa tolerância á riscos venderam com prejuízo. O mercado se recuperou um pouco, mas não o suficiente para justificar confiança significativa.

No entanto, isso pode mudar com os ETFs $BTC e $ETH.

Os investidores institucionais podem controlar a volatilidade do mercado de criptomoedas por meio de negociações estratégicas, maior tolerância ao risco e investimentos de longo prazo.

Vamos ver por que os ETFs de BTC e ETH podem estabilizar o mercado e se as criptomoedas estão caminhando para “pastos mais verdes”.

Os ETFs de $BTC e $ETH estão ‘ajudando a compensar a pressão de venda’ e acalmando o FUD

Os ETFs ajudam a reduzir a volatilidade ao atrair mais investidores para o mercado, fornecendo liquidez adicional para comprar e vender o ativo. – Ryan Rasmusssem, chefe de pesquisa da Bitwise

Ademais, os provedores de ETF estão percebendo um padrão: os investidores de ETF são do tipo “compra e mantém”, que não se intimidam com o medo, a incerteza e a dúvida de curto prazo (FUD).

A Bitwise teve entradas de ETP no valor de milhões de dólares na segunda-feira e afirmou que a demanda estava “ajudando a compensar a pressão de venda”. Isso se referia à venda de pânico em todo o mercado acontecendo ao mesmo tempo.

Patrick Pan, CEO da OSL (custodiante de ETFs de Hong Kong), diz: “Essa mudança em direção ao investimento institucional contribuiu para um mercado mais estável.”

Eric Balchunas, analista sênior da Bloomberg, elogiou os investidores do ETF $IBIT (iShares Bitcoin Trust) por se recusarem a vender suas ações na segunda-feira, comparando-os aos day traders “degenerados”.

De acordo com Patrick Pan, o mercado amadurecerá e se tornará menos volátil à medida que mais investidores institucionais investirem em criptomoedas.

Faz sentido, dada a visão de longo prazo dos traders de ETF que testemunharam despejos de ativos muito mais arriscados. Tempo no mercado é quase sempre preferível a cronometrar o mercado.

Ainda não estamos fora de perigo – Correção de criptomoedas chegando?

Embora os investidores em ETFs tendem a jogar o jogo mais longo, eles também reequilibram seus portfólios no final de um mês, trimestre ou ano.

Isso pode impactar significativamente o mercado, levando a mais volatilidade e causando FUD para aqueles despreparados. Lembrando que o setor cripto é especialmente vulnerável a isso, pois a profundidade do mercado varia muito.