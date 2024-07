ETFs de $ETH estreiam com volume de negociação de US$ 1B – mercado acompanha de perto o preço do $ETH

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Oito ETFs de Ethereum ($ETH) estrearam no mercado de ações dos EUA com entradas líquidas diárias de US$ 107M.

Os recentes pagamentos da Mt. Gox e as saídas do Grayscale $ETH Trust desencadearam uma queda mais ampla no mercado, fortalecendo o medo, a incerteza e a dúvida (FUD) entre os investidores.

Apesar da queda atual, os indicadores técnicos sugerem uma potencial recuperação para o $ETH.

Os ETFs de $ETH estrearam no dia 23/07 e já ultrapassaram a marca de US$ 1B. Embora impressionante, isso representa apenas 23% do volume de negociação no primeiro dia dos ETFs de $BTC à vista (US$ 4,66B).

Os novos ETFs são emitidos por gestores de fundos tradicionais como BlackRock e Fidelity e por empresas focadas em cripto como Grayscale, indicando a crescente integração de ativos de blockchain nas finanças tradicionais.

A seguir, vamos explorar o potencial futuro dos ETFs de $ETH e como eles podem afetar o mercado cripto mais amplo.

Oito ETFs de $ETH estreiam no mercado de ações dos EUA

Os ETFs de $ETH começaram a ser negociados nos EUA em 23 de julho, após a aprovação dos formulários de registro S-1 pela SEC na segunda-feira. Aqui estão os produtos disponíveis no mercado de ações hoje e suas taxas:

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

iShares Ethereum Trust (ETHA): 0,25%

21Shares Core Ethereum ETF (CETH): 0,21%

VanEck Ethereum ETF (ETHV): 0,20%

Fidelity Ethereum Fund (FETH): 0,25%

Bitwise Ethereum ETF (ETHW): 0,20%

Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH): 0,25%

Grayscale Ethereum Trust (ETHE): 2,5%

Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH): 0,15%

Os ETFs permitem que os investidores lucrem especulando sobre os movimentos de preço do $ETH sem possuir o token em si. Graças à regulamentação mais rigorosa, isso pode impulsionar a adoção de cripto entre investidores tradicionais devido à acessibilidade e confiança aprimorada.

Pagamentos da Mt. Gox e saídas do Grayscale desencadeiam queda no mercado

Apesar de um começo sólido, há incertezas em torno do valor futuro dos ETFs de $ETH. O pagamento de 47,5K $BTC (no valor de aproximadamente US$ 3,2B) da Mt. Gox para uma das carteiras das vítimas do hack da exchange causou uma queda no mercado nas últimas 24 horas:

$BTC (–2,41%)

$ETH (–3,37%)

$SOL (–3,71%)

As recentes saídas do Grayscale $ETH Trust, no valor de mais de US$ 484M, também contribuem para o FUD. A Grayscale detém mais de US$ 9B em $ETH, tornando-se um player dominante no mercado de investimentos regulados em $ETH.

No entanto, as entradas combinadas dos concorrentes da Grayscale superaram as saídas, totalizando US$ 590M.

Além do sentimento de mercado, o cenário político dos EUA e as regulamentações podem afetar ainda mais a direção do mercado cripto.

Após Kamala Harris substituir Joe Biden na corrida presidencial em andamento, houve relatos de que a Vice-Presidente pode aparecer na Conferência Bitcoin 2024 ao lado de Donald Trump. Se for verdade, 25 de julho pode esclarecer a posição de Harris sobre cripto e definir a trajetória do mercado.

O $ETH pode se recuperar para US$ 3,7K?

As saídas significativas do fundo de $ETH da Grayscale podem gerar preocupações, mas as entradas predominantes indicam um sentimento geral de alta.

Além disso, a média móvel de dez dias acima do preço atual e um MACD de 44,7 indicam um potencial aumento no momentum e uma possível recuperação para US$ 3,7K pela primeira vez desde junho.

No entanto, o $ETH pode continuar caindo por mais alguns dias, similar ao $BTC após o lançamento do ETF à vista em janeiro de 2024.

Enquanto isso, um aumento de 20% na volatilidade implícita (IV) das opções de $ETH destaca a dúvida mais ampla dos investidores. Por outro lado, um aumento na compra de contratos de call de longo prazo pode ajudar o $ETH a ver um aumento substancial no futuro.

UPDATE: First full day of flows for the ETHness stakes are in. The Ethereum ETFs took in $107 million. @BlackRock‘s $ETHA lead the way with $266.5 million followed by @BitwiseInvest‘s $ETHW with $204 million. Very solid first day pic.twitter.com/j28vIwVWvR — James Seyffart (@JSeyff) July 24, 2024

Considerações finais

Embora o volume de negociação inicial dos ETFs de $ETH fique atrás dos ETFs de $BTC, eles oferecem uma nova maneira para investidores tradicionais diversificarem seu portfólio de cripto.

Além disso, investidores que buscam retornos de longo prazo podem ver a queda atual do mercado como uma oportunidade de compra, aumentando as chances de recuperação do $ETH em breve.