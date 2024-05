ETFs de Ether em Hong Kong atingem maior entrada diária enquanto os EUA antecipam aprovação da SEC

Os ETFs de Ether em Hong Kong viram sua maior entrada diária desde o lançamento. O aumento nos volumes de negociação desta semana fez com que o preço dos produtos de criptomoedas subisse mais de 18% durante a semana.

O aumento repentino nos ETFs de Ethereum de Hong Kong ocorre em meio a uma grande expectativa pela aprovação de um produto semelhante pela SEC dos EUA. Notavelmente, a SEC dos EUA irá decidir sua posição sobre a primeira aplicação de ETF de Ether em sua mesa esta semana.

ETFs spot de Hong Kong registram maiores entradas diárias

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ethereum spot de Hong Kong registraram sua maior entrada diária desde o lançamento.

Na quarta-feira, 22 de maio, o ETF de Ether da ChinaAMC registrou uma entrada de mais de HK$ 5 milhões (aproximadamente US$ 640.780), marcando a maior entrada diária para o ETF desde seu surgimento.

Além disso, os três ETFs de Ether de Hong Kong testemunharam uma entrada líquida de HK$ 3,77 milhões, refletindo o crescente interesse dos investidores. Os ETFs de Bitcoin de Hong Kong também não ficaram abaixo do desempenho impressionante recente. Até segunda-feira, 20 de maio, os ETFs de BTC viram uma entrada líquida positiva de US$ 6.62 milhões.

Após seu último aumento, os ETFs de Bitcoin atualmente detêm um total de 3.660 tokens BTC após 13 dias de negociação. Além disso, os ativos cumulativos dos ETFs totalizam quase US$ 246 milhões, com um valor total de negociação de US$ 2.78 milhões.

O ETF de Bitcoin spot da Bosera & HashKey lidera as entradas com US$ 6.29 milhões, equivalentes a 95 BTC. O ETF da China AMC segue com US$ 7.090 (0,11 BTC) e o ETF da Harvest com US$ 321.000 (4,85 BTC).

Os picos nas entradas de ETFs refletem o crescente interesse institucional nos mercados de criptomoedas de Hong Kong. No entanto, vale notar que os ETFs spot de Hong Kong têm apresentado baixo volume de negócios na maioria dos dias desde sua criação.

Em comparação, os ETFs de Bitcoin spot dos EUA, aprovados em janeiro deste ano, têm volumes de negociação maiores. Produtos semelhantes de Hong Kong têm apenas volumes modestos.

Os ETFs continuam vitais para atrair investidores mainstream para o dinâmico cenário cripto. Em meio à volatilidade dos ativos digitais, eles impulsionam a demanda pelo ativo subjacente, potencialmente aumentando os preços.

No entanto, devido ao seu desempenho desanimador, os ETFs de Hong Kong não impactaram significativamente o mercado cripto mais amplo. Alguns profissionais de cripto classificam o mercado de ETFs de Hong Kong muito abaixo em comparação com o mercado de ETFs dos EUA.

Aprovação potencial de ETFs de ETH pela SEC dos EUA

As tensões estão altas enquanto a comunidade cripto aguarda as decisões da SEC dos EUA sobre algumas aplicações de ETFs de Ether esta semana. De acordo com seu cronograma, a agência irá aprovar ou rejeitar um dos ETFs de Ether spot.

Além disso, os analistas seniores de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas e James Seyffart, especularam sobre o potencial desfecho na terça-feira. Segundo a dupla, a possibilidade de a SEC aprovar os ETFs aumentou para 75%, em comparação com os 25% anteriores.

Os analistas também observaram que o regulador de valores mobiliários dos EUA poderia reverter o curso e rejeitar as aplicações. Tal reviravolta indicaria uma hostilidade crescente da agência em relação ao produto cripto.

O Ethereum está sendo negociado a US$ 3.711, apresentando uma queda de 1,74% nas últimas 24 horas. Enquanto isso, a alta do BTC deu uma ligeira estagnada, com seu preço pairando em torno de US$ 69.883, após uma queda de 1,71% no último dia.