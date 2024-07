Ethereum conseguirá reproduzir desempenho do $BTC após a aprovação dos ETFs de ETH pela SEC na próxima semana?

Em 23 de julho, os ETFs de Ethereum iniciarão suas negociações, representando um marco significativo na adoção das criptomoedas no cenário financeiro tradicional.

Uma postagem no X por Eric Balchunas (um analista sênior de ETF da Bloomberg) anunciou que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pediu aos emissores que enviassem seus formulários S-1 finais até quarta-feira em preparação para um ETF de ETH na próxima terça-feira.

Analistas do setor preveem que oito ETFs de ETH serão lançados simultaneamente. Relatos sugerem que Franklin Templeton, BlackRock e VanEck já receberam aprovação “preliminar” do regulador de valores mobiliários dos EUA.

Grayscale, Bitwise, ARK 21 Shares e Invesco Galaxy estão entre as outras instituições financeiras aguardando aprovação.

Enquanto o mercado cripto aguarda a aprovação do ETF de ETH, o valor do $ETH aumentou mais de 2% desde ontem. Atualmente, está sendo negociado em cerca de US$ 3.4K.

Quando a SEC aprovou a primeira rodada de aplicações de ETH (Formulário 19b-4), seu valor subiu 8,33%, de aproximadamente US$ 3.6K para US$ 3.9K.

Após a aprovação do ETF de $BTC em 10 de janeiro, o valor da cripto subiu de US$ 46K para seu ATH de mais de US$ 75K em 21 de março.

O preço atual do Bitcoin é aproximadamente US$ 64K – um aumento de 32% desde a autorização da SEC. Esse sucesso sugere que o preço do $ETH pode aumentar ainda mais.

A Binance anunciou que o sentimento atual em relação ao $ETH é otimista e prevê que seu preço pode chegar a US$ 4.200+ até 2030.

Além disso, o CIO da Bitwise, Matt Hougan, especula que os ETFs de ETH podem atrair até US$ 15 bilhões em entradas no primeiro mês de negociação.

Spot Ethereum ETPs Will Attract $15 Billion in Their First 18 Months

An excerpt from Bitwise CIO @Matt_Hougan‘s weekly memo to investors.

A good starting point for estimating inflows is to look at the relative size of BTC and ETH. I’d expect investors to allocate to Bitcoin and…

— Bitwise (@BitwiseInvest) June 26, 2024