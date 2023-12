Ethereum (ETH) perde 5% em um dia – Retração normal ou sinal de um problema maior?

O mercado geral de criptomoedas não mostra bons sinais esta semana. Por exemplo, ativos populares como BTC e ETH estão em baixa.

Isto é provavelmente atribuído à última decisão da SEC dos EUA sobre as novas regras para dinheiro digital. Como sempre, as pessoas ficaram assustadas e espalharam sentimentos negativos no mercado.

O Ethereum, em particular, sentiu o baque e caiu quase 4% em apenas um dia. Aliás, o ETH tem ficado em movimento descendente nos últimos sete dias, perdendo mais de 6% do seu preço.

Do lado positivo, o ETH ainda mantém alguns ganhos no mês. O CoinMarketCap registrou um crescimento de 10%. No momento da escrita, o ETH está sendo negociado acima de US$ 2.130,00 com um grande volume de US$ 9,5 bilhões.

Esse volume aumentou nas últimas 24 horas em mais de 40%. Isto implica que ainda existem mais atividades e interesses no mercado.

Ação de preço do Ethereum

Desde o início de 2023, o token nativo da rede Ethereum conseguiu recuperar a maior parte das perdas sofridas em 2022. Surpreendentemente para todos, há poucos dias, a moeda chegou a subir para US$ 2.400. Todavia, ainda está muito abaixo do preço mais alto de todos os tempos (all time high), cerca de US$ 4.800, em novembro de 2021.

Enquanto isso, observando o desempenho da moeda até agora, alguns especialistas acham que ela poderá crescer muito em 2024. Incrivelmente, analistas do JP Morgan disseram que ela ofuscará a mãe de todas as criptomoedas, o Bitcoin.

Portanto, apesar do atual sentimento de baixa, as pessoas ainda têm esperança de que o ETH terá um desempenho melhor no próximo ano.

Análise de preço do Ethereum: ETH cai abaixo de US$ 2.158,00 o que vem a seguir?

O gráfico acima mostra que o Ethereum passa por um movimento de montanha-russa recente. Desde 1º de outubro, esta moeda está dentro de um forte canal ascendente que a leva pra cima.

Ruim para os compradores, hoje o ETH já rompeu abaixo desse canal ascendente. Depois dessa pausa, as coisas ficaram um pouco instáveis.

O gráfico mostra que o ETH caiu abaixo do nível de suporte de US$ 2.158. Mas há um bom sinal no gráfico. O SMA de 50 e 200 dias está acima do mercado. Isso geralmente é um bom sinal de uma tendência de alta.

No entanto, a parte ruim é que se os ursos começarem a aplicar mais pressão, com isso, poderemos ver o ETH cair. E o que isso significa para o ETH é um sinal de baixa para os investidores.

Infelizmente, o indicador MACD também já está sinalizando alguns alertas. Está abaixo da linha de sinal, indicando um impulso negativo. Até as barras do histograma exibem cores vermelhas.

Então, em suma, o ETH está passando por uma fase difícil hoje. A amarga verdade é que, se as coisas não mudarem, o preço do ETH poderá despencar ainda mais. Toda a análise mostra o quão selvagem o mercado de cripto pode ser. Portanto, antes de começar, faça uma pesquisa completa.

Movimento de uma baleia poderia afetar os preços do ETH?

Há alguns dias, a empresa de análise Lookonchain notou que uma baleia Ethereum acordou após um ano de sono. Desde que esta baleia acordou, ela iniciou uma grande onda de vendas.

De acordo com a plataforma analítica, foram vendidos 18.865 tokens ETH por 42 milhões de DAI. Observe que o preço médio de venda foi de $ 2.229. Enquanto isso, cerca de 5.588 ETH permanecem na carteira da baleia. Isso é cerca de US$ 12,5 milhões.

Outra baleia Ethereum voltou à vida durante a semana. Esta baleia depositou 5.000 ETH no valor de cerca de US$ 11,3 milhões na Coinbase. Mas lembre-se, a intenção desta baleia não está declarada. Enquanto algumas baleias vendem, outras compram.

De acordo com o analista cripto Ali, a baleia Ethereum comprou mais de 100.000 ETH no valor de US$ 230 milhões na semana passada. A grande questão é: como o movimento dessa baleia pode afetar o preço do ETH? Se mais baleias continuarem vendendo loucamente, isso poderá derrubar o preço.

Por outro lado, se essas outras baleias continuarem comprando e estocando ETH, isso poderá ajudar a manter o preço estável. Então, em poucas palavras, a ação dessas baleias Ethereum pode ter um efeito cascata no preço do ETH, tanto para cima, quanto para baixo.

