Ethereum registra crescimento em clientes não-Geth após aumento na diversidade de clientes

Dados recentes do clientdiversity.org mostram que a participação de mercado do Geth, um importante cliente de execução do Ethereum, caiu de um pico de 84% no final de janeiro para 66%.

Essa redução na dominância do Geth é atribuída principalmente à recente decisão da Coinbase de transferir cerca de metade de seus validadores para um cliente de execução alternativo, o Nethermind.

Embora essa mudança seja indiscutivelmente um passo positivo em direção à descentralização, alguns especialistas alertam que a luta por uma rede Ethereum verdadeiramente descentralizada está longe de terminar.

Crescimento dos clientes Ethereum não-Geth significa menor risco de centralização

A baixa dependência do Geth ajuda a resolver uma preocupação de longa data sobre o risco de centralização para o Ethereum.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O medo era de que um bug crítico em um cliente de execução, com uma participação de 66% ou mais, pudesse potencialmente interromper a cadeia e impedir a finalização de transações. Ou seja, isso poderia colocar em risco a operação de toda a rede.

Ao diversificar os clientes de execução, o risco de tal cenário é mitigado, pois nenhum cliente único detém uma maioria esmagadora.

Em 22 de março, a Coinbase Cloud revelou que “aproximadamente 50%” de seus validadores haviam mudado para o Nethermind, aumentando sua participação para 22%, de acordo com a Client Diversity.

O Besu possui uma participação de 10% dos validadores do Ethereum, enquanto o Erigon, outro cliente apoiado pela Coinbase, tem uma participação de 2%. No total, os clientes minoritários agora respondem por cerca de 34% dos validadores do Ethereum, uma melhoria significativa em relação à dominação anterior do Geth.

Os clientes de execução no Ethereum desempenham um papel crucial no processamento de transações e na execução de contratos inteligentes na blockchain.

O Geth, amplamente considerado o cliente mais avançado, historicamente foi a escolha preferida entre os validadores do Ethereum, levando a um desequilíbrio na diversidade de clientes nos últimos anos.

Embora os recentes desenvolvimentos sejam encorajadores, alguns especialistas alertam contra declarar vitória prematuramente.

Lachlan Feeney, fundador e CEO da empresa de infraestrutura Ethereum Labrys, acredita que a metodologia usada pela Client Diversity para obter seus números pode estar incorreta.

Segundo Feeney, o Geth precisa cair “significativamente abaixo do limite de 66%” para considerar qualquer margem de erro antes de estarmos confiantes de que um bug de supermaioria não é possível.

Além disso, Feeney afirma que só podemos declarar uma verdadeira vitória quando nenhum cliente singular controla mais de 33% da participação.

Ele enfatizou a importância do staking solo na diversificação dos clientes de execução. O que também impediria que esses stakers fossem sujeitos a um bug de supermaioria no Geth.

O potencial impacto de um bug crítico

As consequências potenciais de um bug crítico no Geth destacam a urgência de se alcançar uma diversidade de clientes mais equilibrada. Como apontado pelo defensor da descentralização Ethereum “Superphiz“, tal bug poderia potencialmente eliminar 80% ou mais do Ether (ETH) em staked na rede.

Com 31,5 milhões de Ether atualmente em staked, valendo aproximadamente US$ 113,5 bilhões nos preços atuais, o impacto poderia ser devastador.

Reconhecendo a importância da diversidade de clientes, a Coinbase expressou seu compromisso em contribuir para a resiliência da rede Ethereum.

A empresa afirmou que pretende “distribuir uniformemente” seus validadores entre Geth, Nethermind e Erigon a longo prazo, promovendo ainda mais a descentralização.

Outros players proeminentes, como Sigma Prime, Kiln, Octant, Lido, Ankr e Twinstake, também relataram uma redução na dependência do Geth. Isso destaca os esforços coletivos da indústria rumo a um ecossistema Ethereum mais descentralizado.