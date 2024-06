EUA e Alemanha vendem uma quantidade expressiva de $BTC – Será que estamos diante de uma manobra coordenada?

O governo dos EUA vendeu US$ 240 milhões em Bitcoin (3.940 $BTC) para a Coinbase ontem, além de juntar-se à venda da Alemanha de 6.500 $BTC na semana passada.

Simultaneamente, o governo dos EUA vendeu os ativos em Bitcoin do Silk Road e de Banmeet Singh, e o Mt. Gox anunciou um reembolso em Bitcoin em julho, mesmo após mais de dez anos após o hack. Por outro lado, o Bitcoin caiu 7,43% na última semana, com uma queda de 20% no volume de negociação em 24 horas.

No entanto, os ETFs de $BTC quebraram uma sequência de 7 dias de perdas ao ganhar US$ 31 milhões em entradas. Além disso, o empreendedor cripto Vinny Lingham sugeriu que a venda de Bitcoin por vários governos pode ser coordenada.

Menos de dois dias atrás, a carteira de Bitcoin do Governo dos EUA enviou 3.940 $BTC (US$ 240 milhões) para a Coinbase, deixando 213.500 $BTC (US$ 12 bilhões) na carteira.

Como resultado, isso quase imediatamente fez com que o Bitcoin caísse abaixo do nível de US$ 61K (-0,85%). Ou seja, causando preocupação nos investidores sobre o futuro da moeda.

No entanto, os EUA são o segundo país a vender parte de suas reservas de Bitcoin. Antes, a Alemanha vendeu 6.500 $BTC (mais de US$ 400 milhões) na semana passada.

Além disso, uma carteira de Bitcoin que estava silenciosa há 14 anos enviou 50 $BTC (US$ 3,05 milhões) para a Binance. Em outras palavras, o que poderia levar a uma maior desestabilização do mercado.

Por que os governos estão vendendo seus Bitcoins e para quem?

A seguir, veja diversas teorias que cercam a venda de Bitcoin pelos governos:

Redistribuição de riqueza

Negociação automatizada baseada nas demandas do mercado

Venda de Bitcoin confiscado para obter lucro

Movimento político para mostrar a volatilidade do Bitcoin

Tática de intimidação para derrubar o preço do Bitcoin

Além disso, empreendedores e investidores também estão se perguntando se há uma conexão entre as vendas “coordenadas” de Bitcoin pelos EUA e Alemanha.

All at the same time- US Govt selling seized Silk Road #Bitcoin. US Govt selling seized Banmeet Singh BTC. German Govt selling seized Movie2k BTC. Mt Gox distributing BTC after a decade. Interesting. — Travis Kling (@Travis_Kling) June 26, 2024

O anúncio do Mt. Gox de um reembolso em julho para as vítimas do hack de 2014 também ocorreu no mesmo período. Isso fez com que muitos especulassem sobre o que poderia acontecer com o preço do Bitcoin.

William Clemente, cofundador da Reflexivity (uma empresa de pesquisa em cripto), sugeriu que a grande saída de Bitcoin na semana passada pode ter sido instigada por baleias reagindo às manchetes de venda de Bitcoin.

A maior pergunta que circula é ‘Quem está comprando os Bitcoins dos governos?’

Quais países detêm mais Bitcoin?

Antes das recentes vendas de Bitcoin, governos em todo o mundo detinham cerca de 569.070 $BTC (ou mais de US$ 34 bilhões), representando 2,69% da oferta total da moeda.

País Retenção de Bitcoin Origem do ativo Estados Unidos Anteriormente 217.440, atualmente 213.500 (US$ 12,9 bilhões) Apreendidos ao longo dos anos de múltiplas fontes, como os casos da Rota da Seda e Banmeet Singh China 190.000 (US$ 11,5 bilhões) Apreendidos do esquema PlusToken Ponzi Reino Unido 61.000 (US$ 3,7 bilhões) Confiscados dos golpistas Zhimin Qian e Jian Wen Alemanha Anteriormente 50.000, atualmente 43.500 (US$ 2,6 bilhões) Apreendidos em 2018 de dois fraudadores que administravam um site de pirataria Ucrânia 46.351 (US$ 2,8 bilhões) Confiscados de Yuri Shchigol, um ex-funcionário do governo El Salvador 5.690 (US$ 346,3 milhões) Comprados em 2021 e 2024 Butão 621 (US$ 37,7 milhões) Extraído em abril de 2019 Venezuela 240 (US$ 14,6 milhões) Desconhecido Finlândia 90 (US$ 5,4 milhões) Confiscados em casos de narcóticos Geórgia 66 (US$ 4 milhões) Desconhecido

El Salvador é um grande apoiador do Bitcoin, com o país executando um programa que oferece cidadania mais rápida a imigrantes que doam Bitcoin para o governo.

O que vem a seguir para o Bitcoin?

O preço do Bitcoin sofreu um golpe após os EUA e a Alemanha venderem parte de seus ativos, enquanto os ETFs de $BTC quebraram sua sequência de sete dias de perdas e ganharam US$ 31 milhões.

Já estamos vendo uma reversão acima de US$ 61K (potencialmente causada por touros tentando estabilizar o preço), embora a venda de Bitcoin pelos EUA ainda seja notícia fresca, então pode levar alguns dias até vermos o impacto.

Por outro lado, a coordenação otimista por parte dos investidores pode estabilizar o Bitcoin, evitando um cenário baixista pior.