EUA lançam o primeiro ETF alavancado em $BTC, oferecendo 175% de exposição diária à MicroStrategy

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Os EUA lançaram o primeiro ETF alavancado em Bitcoin ($MSTX) que oferece 175% de exposição diária à MicroStrategy .

. A MicroStrategy superou a maioria das empresas do S&P 500 , com um aumento de 98% no ano para suas ações, $MSTR.

, com um aumento de 98% no ano para suas ações, $MSTR. Os ETFs de Bitcoin tiveram um desempenho fraco, encerrando sua sequência de dois dias de fluxo positivo na quarta-feira, com saídas de US$ 81,36 milhões.

A SEC acaba de aprovar o primeiro fundo de índice (ETF) de Bitcoin apoiado pelos EUA que oferece alavancagem diária de 175%.

$MSTX é um fundo de alavancagem longa lançado pela Defiance ETFs que oferece aos investidores exposição à MicroStrategy, a empresa que superou a maioria das empresas do S&P 500.

Eric Balchunas, analista da Bloomberg, diz que $MSTX pode se tornar “o ETF mais volátil disponível no mercado dos EUA” devido à sua natureza alavancada.

Essa notícia não vem no melhor momento, já que os ETFs de $BTC encerraram uma sequência de dois dias de fluxo positivo na quarta-feira, com mais de US$ 81,36 milhões em saídas.

A seguir, vamos discutir $MSTX e o papel da MicroStrategy nisso tudo.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

ETF de $BTC focado na MicroStrategy pode disparar

O ETF $MSTX visa melhorar a exposição dos investidores ao $BTC através da MicroStrategy, a empresa que chocou o S&P 500 com seus investimentos em Bitcoin.

As ações da MicroStrategy, $MSTR, aumentaram 98% no acumulado do ano, atualmente negociadas a US$ 134,35.

O objetivo da empresa é se tornar a maior detentora de Bitcoin, e ela está bem encaminhada para alcançar isso. Em 31 de julho, ela possuía 226.500 $BTC (US$ 13,2 bilhões).

A CEO da Defiance, Sylvia Jablonski, afirma que $MSTX “oferece uma oportunidade única para os investidores maximizarem sua exposição alavancada ao mercado de Bitcoin.”

No entanto, devido à sua natureza alavancada, $MSTX não é destinado a investidores casuais. Segundo Eric Balchunas, o ETF será altamente volátil, possivelmente o mais volátil do mercado dos EUA.

$MSTX oferece 175% de exposição diária longa à MicroStrategy.

ETFs de $BTC à vista registram saídas de US$ 81,36 milhões

O recente desempenho positivo dos ETFs de $BTC pode abalar o lançamento do $MSTX. Na última quarta-feira (14/08), os ETFs registraram saídas de US$ 81,36 milhões, encerrando sua sequência de dois dias de fluxo positivo.

O $GBTC da Grayscale teve a maior saída, com US$ 56,87 milhões, seguido por $FBTC (US$ 18,05 milhões), $ARKB (US$ 6,77 milhões) e $BITB (US$ 5,78 milhões).

Os únicos ETFs de $BTC a registrar entradas foram:

$IBIT da BlackRock, com US$ 2,68 milhões

$EZBC da Franklin, com US$ 3,42 milhões

Em comparação, nove ETFs de $ETH à vista registraram entradas de US$ 10,77 milhões na quarta-feira, alcançando uma sequência de três dias de fluxo positivo.

O Bitcoin também caiu 3,73% na última semana, embora seu volume de negociação de 24 horas tenha aumentado 5,12%.

No entanto, dois terços dos detentores institucionais de ETFs de $BTC aumentaram ou mantiveram suas posições no segundo trimestre, dando confiança aos investidores nos produtos.

O que acontecerá com $MSTX após o lançamento ainda veremos, mas o envolvimento da MicroStrategy pode ser a estrela da sorte do ETF.