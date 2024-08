EUA movimenta 10K de $BTC apreendidos do Silk Road para a Coinbase, gerando FUD

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O governo dos EUA transferiu 10K Bitcoin ($BTC), no valor de aproximadamente US$ 600 milhões, para a Coinbase nesta semana.

Embora seja uma quantia significativa, é uma gota no oceano comparado ao total de 203K $BTC que os EUA possuem.

As intenções do governo dos EUA para suas reservas de $BTC permanecem incertas, alimentando especulações e medo entre os investidores.

O governo dos EUA transferiu 10K $BTC, no valor aproximado de US$ 600 milhões, para uma carteira misteriosa na Coinbase. As autoridades apreenderam os fundos do mercado da dark web Silk Road em 2013 e têm vendido-os lentamente ao longo dos anos.

EUA despeja mais $BTC do Silk Road

Lançado em 2011, o Silk Road foi o primeiro mercado da darknet que abrigava esquemas de lavagem de dinheiro, transações de drogas e outras atividades ilegais. O FBI fechou o mercado em 2013 e deu ao seu fundador, Ross William Ulbricht, uma sentença de prisão perpétua.

Além de prender Ulbricht e fechar permanentemente a plataforma, o FBI apreendeu mais de 144K $BTC, então avaliados em US$ 34 milhões. Desde 2013, o governo dos EUA tem liquidado gradualmente suas reservas de $BTC em leilões.

Em 14 de agosto, o governo dos EUA transferiu mais 10K $BTC para um endereço de carteira desconhecido. A transferência anterior de alto valor foi de 29K $BTC em 29 de julho, valendo quase US$ 2 bilhões.

Vale notar que uma transferência para a Coinbase não equivale a uma liquidação. O governo pode usar o $BTC para atividades de trading, como market making ou arbitragem.

FUD em meio à venda de $BTC pelos EUA

Embora a transferência de ontem seja significativa, é insignificante comparada ao total de $BTC detidos pelos EUA. Dados da Arkham Intelligence sugerem que os EUA são a maior baleia geopolítica de $BTC, com uma reserva de mais de 203K tokens no valor de US$ 12 bilhões.

Os investidores estão cautelosos, pois outra venda de alto valor pode desestabilizar os preços das criptomoedas. No mês passado, o $BTC já havia sofrido uma queda devido a grandes liquidações por parte dos governos dos EUA e da Alemanha, além de reembolsos do Mt. Gox.

Enquanto isso, o candidato presidencial Donald Trump prometeu nunca vender a reserva nacional de $BTC e se tornar a ‘superpotência cripto.’ Trump também propôs a criação de uma reserva estratégica de $BTC e o uso dela para pagar a dívida nacional de US$ 35 trilhões.

Embora muitos investidores em criptomoedas vejam a eleição de Trump como o resultado mais favorável, a Polymarket mostra que as chances dele e de Kamala Harris estão empatadas. Harris ainda não definiu sua posição sobre criptomoedas, mas escolheu Tim Walz como seu vice-presidente, conhecido por suas rígidas políticas em relação às criptomoedas.

Considerações finais

As intenções do governo dos EUA em relação às suas reservas de $BTC são incertas. As próximas eleições e a incerteza em torno da posição de Harris sobre criptomoedas só fortalecem o FUD dentro da comunidade.

Enquanto o mercado luta para se recuperar da recente volatilidade, o próximo movimento do governo pode determinar a trajetória do preço do $BTC.