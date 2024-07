EUA podem manter Bitcoin como ativo de reserva, pré-venda da 99Bitcoins termina em poucos dias

O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual .

O Bitcoin aumentou 1,74% na última semana e 6,13% no último mês, levando muitos a prever uma corrida de alta para o setor.

Além disso, a tentativa de assassinato de Trump e o ETF de $BTC da BlackRock superando o QQQ (ETF Nasdaq) em fluxos acumulados no ano desempenharam um papel importante na tendência de alta do Bitcoin.

Bryan Courchesne, CEO da empresa de investimentos Daim, mencionou que os EUA podem começar a manter $BTC como um ativo estratégico de reserva.

O Departamento de Justiça possui cerca de 200.000 unidades de bitcoin, então os Estados Unidos são o maior detentor de bitcoin, e eles poderiam facilmente transferir isso para o Departamento do Tesouro e começar por aí, tendo US$ 13 bilhões em bitcoin no balanço patrimonial. – Bryan Courchesne, CEO da Daim

Portanto, isso poderia beneficiar o preço do Bitcoin e levar a um desempenho positivo para tokens baseados em $BTC, como o 99Bitcoins ($99BTC).

A princípio, o projeto arrecadou mais de US$ 2,5 milhões em pré-venda, que terminará em 12 dias. Além disso, a próxima transição BRC-20 bloqueará $99BTC ao desempenho futuro do Bitcoin.

A seguir, vamos ver por que o Bitcoin pode disparar e por que o 99Bitcoins pode ser o maior ganhador.

A postura pró-Bitcoin de Donald Trump torna muito possível uma decisão dos EUA de manter ativos de reserva de $BTC. O ex-presidente até afirmou que quer que todos os $BTC sejam minerados nos EUA.

Embora Bryan Courchesne diga que isso seria impossível, ele permanece otimista sobre o futuro do Bitcoin nas mãos de Trump.

Trump vai participar da conferência de Bitcoin, e Courchesne está confiante de que o ex-presidente renovará seus compromissos com criptomoedas, além de prometer benefícios aos mineradores de $BTC.

Se Trump vencer as eleições presidenciais, algo quase certo para muitos, o Bitcoin pode entrar em outra era dourada.

99Bitcoins é um token ERC-20 que em breve será transferido para o protocolo BRC-20 na blockchain do Bitcoin. Isso irá amarrar exclusivamente o $99BTC ao Bitcoin, potencialmente aumentando o preço do ativo.

O projeto Learn-to-Earn (L2E) é uma plataforma educacional confiável de cripto que existe há 11 anos. Possui mais de 2,8 milhões de assinantes, uma comunidade de 709 mil seguidores e mais de 21,7 mil seguidores no X.

A educação em cripto é mais importante do que nunca, especialmente com a atual volatilidade do mercado impulsionada por eventos recentes, como a venda de $BTC pela Alemanha e os reembolsos de $BTC da Mt. Gox.

Os detentores de tokens podem ganhar recompensas $99BTC participando de atividades de aprendizagem, fazendo quizzes, ganhando certificações e contribuindo para a comunidade (como suporte a pares em fóruns).

O projeto anunciou recentemente o fim da pré-venda no dia 6 de agosto, incentivando os investidores a comprar cedo antes do aumento final de preço.

🔥 Our #Presale is nearly over! 🔥

Secure your $99BTC tokens now before the final price increase! 👀

The presale ends on the 6th of August at 2 PM UTC. Don’t miss out! 🗓️ #99Bitcoins #BTC #Crypto pic.twitter.com/ggU70617jT

— 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) July 23, 2024