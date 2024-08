Exchanges de criptomoedas no Canadá se unem antes das Eleições Parlamentares de 2025

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

As corretoras de criptomoedas estão pressionando pela colaboração entre reguladores e participantes do setor à medida que as eleições de 2025 se aproximam no Canadá.

O editor sênior do Cointelegraph, Sam Bourgi, discutiu as mudanças no cenário regulatório do Canadá com a Coinbase e a Kraken na Blockchain Futurist Conference.

Binance, ByBit e outras exchanges já haviam deixado o Canadá em meio a diretrizes mais rígidas.

A Blockchain Futurist Conference ocorreu no Canadá, onde participantes do setor discutiram o estado atual e futuro da Web3.

Especificamente, as exchanges de criptomoedas Kraken e Coinbase, sediadas nos EUA, debateram sobre regulamentações canadenses e áreas onde o Canadá ainda está atrasado.

Canadá propõe regulamentação de criptomoedas após o caso QuadrigaCX

As regulamentações de criptomoedas em evolução no Canadá têm imposto desafios para as exchange de criptomoedas.

A segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, a Coinbase, já havia pedido aos legisladores canadenses que modernizassem as regulamentações na Blockchain Futurist Conference.

O diretor nacional da Coinbase para o Canadá, Lucas Matheson, destacou que 85% dos países implementarão estruturas de ativos digitais em 2025, mas o Canadá planeja adotar sua Estrutura de Relatórios de Criptoativos apenas em 2026.

Em 2019, aproximadamente US$ 190 milhões em fundos de clientes desapareceram depois que o fundador da QuadrigaCX faleceu sem acesso de backup à plataforma.

Como resultado, as plataformas de negociação de criptomoedas no Canadá agora devem se registrar como Restricted Dealers. As novas diretrizes exigem que as exchanges sigam os regulamentos Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC).

As maiores corretoras do mundo, como Binance e Bybit, interromperam suas operações no Canadá devido a regulamentações mais rígidas.

Unfortunately, today we are announcing that Binance will be joining other prominent crypto businesses in proactively withdrawing from the Canadian marketplace. We would like to thank those regulators who worked with us collaboratively to address the needs of Canadian users.… — Binance (@binance) May 12, 2023

Como as regulamentações estão afetando as exchanges de criptomoedas no Canadá?

A Kraken se tornou uma exchange de criptomoedas líder no Canadá ao se comprometer com um Pre-Registration Undertaking (PRU). A Coinbase também está feliz em se comprometer com as novas regras, apesar de sua recente batalha regulatória nos EUA.

Ademais, a corretora pretende expandir seus serviços de stablecoins e ativos digitais após se registrar como um Negociador Restrito junto à Canadian Securities Administrators (CSA).

Na Blockchain Futurist Conference, Coinbase, Kraken e Cointelegraph pediram mais cooperação com os formuladores de políticas antes das eleições federais canadenses de 2025.

Temos muitas discussões frequentes com o regulador aqui no Canadá, então há uma colaboração, é muito importante para nós levar a estrutura adiante ou tentar educar o regulador sobre novos produtos ou novos usos. – Alex Mehrdad, gerente geral da Kraken Canada

Conclusão

As principais exchanges de criptomoedas pressionam por inovação e estruturas mais claras no mercado de ativos digitais do Canadá. No entanto, à luz das eleições canadenses, só o tempo dirá se os reguladores cooperarão.

