Executivos da Ripple zombam da SEC, enquanto tribunal confirma a primeira decisão a favor do XRP

O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, criticou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) por sua recente derrota.

Lembrando que um juiz de distrito dos EUA manteve a decisão inicial a favor da Ripple em sua ação judicial com a SEC. Com base nesse desenvolvimento, o CEO da Ripple sustenta que a declaração do tribunal sobre o XRP como não sendo um valor mobiliário permanece “a lei do país”.

Tribunal negou recurso interlocutório da SEC e CEO da Ripple zomba do regulador

No dia 3 de outubro, a juíza Analisa Torres negou o recurso interlocutório da SEC em relação à decisão do tribunal em julho. O tribunal declarou as vendas e transações secundárias de XRP da Ripple como não sendo valores mobiliários.

De acordo com a decisão, o regulador de valores mobiliários não possui argumentos fortes que justifiquem que o tribunal revogue sua decisão inicial.

Além disso, o tribunal observou discrepâncias nas alegações da SEC ao longo do caso. Seguindo a inconsistência na tendência de seus argumentos, o tribunal ordenou que a SEC aguarde a conclusão de todos os assuntos pendentes na ação judicial.

Foi observado que a SEC poderia recorrer de qualquer uma das declarações do tribunal após a conclusão.

O CEO da Ripple zombou da SEC ao comentar sobre a mais recente decisão do tribunal. Garlinghouse foi visto com uma tatuagem do XRP e a data da decisão do tribunal em julho.

The SEC’s request to file an interlocutory appeal is DENIED. I’m not a lawyer but it seems the Court just told the SEC: You asked me to apply the “Howey” test, I did, and like it or not, you lost. https://t.co/0E4MS0iuRY pic.twitter.com/bkhCpum17n — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 4, 2023

Garlinghouse mencionou que a rejeição pelo tribunal do recurso interlocutório da SEC é um revés para o regulador em seu próprio jogo.

Garlinghouse afirmou: “O pedido da SEC para apresentar um recurso interlocutório foi NEGADO. Eu não sou advogado, mas o tribunal acabou de dizer à SEC: Você me pediu para aplicar o teste ‘Howey’. Eu fiz isso, e quer gostem ou não, vocês perderam.”

Além disso, Stuart Alderoty, Diretor Jurídico Chefe (CLO) da Ripple, reagiu à recente rejeição do recurso interlocutório da SEC pelo tribunal. Ele mencionou que a decisão do tribunal em 13 de julho continua sendo uma vitória para o XRP, confirmando seu status como não valor mobiliário.

The Court’s July 13 ruling was, and remains, the law of the land. XRP is not a security. https://t.co/NxOXZZtSMG — Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 3, 2023

Os argumentos da SEC são sem fundamento, diz o tribunal

A recente decisão do tribunal indicou que os argumentos da SEC em seu caso contra a empresa de blockchain Ripple precisam de mais substância.

De acordo com a SEC, as vendas programáticas de XRP poderiam levar os investidores a antecipar ganhos por meio dos esforços da Ripple. Além do mais, a agência argumentou que outras distribuições do token nativo da Ripple são equivalentes a um ‘investimento de dinheiro‘ por parte dos destinatários.

Mas a Juíza Torres desfez os argumentos da SEC no caso. Na mais recente decisão do tribunal, ela mencionou que a agência não apresentou fatos substanciais que pudessem revogar a decisão inicial em julho.

Além disso, a juíza afirmou que tais questões não têm lacunas questionáveis na lei que poderiam levar a decisões rápidas sem uma revisão extensiva das evidências e registros disponíveis.

Com a rejeição do tribunal, a SEC terá que esperar que o tribunal conclua todos os assuntos em sua ação judicial contra a Ripple antes de recorrer.

Após a mais recente decisão do tribunal, o preço do XRP subiu quase 5% no último dia. De acordo com os dados da CoinMarketCap, o XRP emergiu como a moeda com a maior valorização do dia 4 de outubro, sendo negociada a US$ 0,5337.

XRP pronto para atingir US$2: gráfico de quatro meses indica rompimento iminente

Fora do cenário jurídico, os entusiastas do XRP têm mais motivos para comemorar, uma vez que a criptomoeda parece estar pronta para um aumento substancial. Um analista de criptos compartilhou uma previsão promissora para o preço do XRP.

A análise aponta para um potencial aumento para US$2, com base em um gráfico de quatro meses que exibe fortes indicações de um rompimento. Essa notícia é bem-vinda para os investidores que acompanham o desempenho do XRP nos últimos meses.

A análise da EGRAG revela o peso histórico do nível de preço de US$2 no mercado do XRP

Em uma análise recente, a EGRAG enfatizou no Twitter (atual X) a importância histórica do nível de preço de $2. De acordo com ele, dentro do mercado de criptomoedas, os pontos de preço anteriores servem como pontos de referência cruciais. Portanto, a EGRAG destaca dois eventos históricos fundamentais para o XRP nesse contexto.

#XRP Descending Channel – Target $2: This analysis is set on a 4-month time frame, giving us a broader perspective. The $2 price level holds significant importance as it aligns with key historical points: ✨ Back in January 2018, it marked the peak of the Body Candle 🕯️

✨… https://t.co/xCXt0GF6IL pic.twitter.com/DFkriT2pCF — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 28, 2023

Em janeiro de 2018, o XRP atingiu US$2, o que foi bom para os traders, mesmo que tenha chegado a US$3,31 antes.

Além disso, EGRAG destacou outro movimento de preço em abril de 2021, quando chegou a US$1,96. Esse foi o ponto mais alto no gráfico naquela época. Essa segunda alta sugere que o XRP pode alcançar esses níveis novamente.

É importante destacar que EGRAG aconselha os traders a observar como o preço do XRP se move ao longo de quatro meses. Ele afirma que isso ajudará os investidores a ter uma visão clara do movimento do ativo, além de filtrar quaisquer sinais falsos.

O gráfico de 4 meses de EGRAG revela canais descendentes

EGRAG compartilhou um gráfico de negociação no período de 4 meses para apoiar sua análise, revelando dois padrões de canal descendente.

Após atingir sua máxima histórica de US$3,31 em janeiro de 2018, o XRP começou uma tendência de queda. Com base na análise, essa queda levou à formação do primeiro canal. A alta inicial foi seguida por quedas, moldando gradualmente o canal descendente.

No entanto, no início de 2021, o preço do XRP se recuperou e subiu novamente para US$1,96 em abril de 2021. Importante destacar que esse aumento de preço foi devido à quebra do padrão de canal descendente de 2018.

Infelizmente, após atingir o pico de US$1,96, o XRP começou a cair novamente, formando um segundo canal descendente.

Com base nas tendências passadas, EGRAG prevê que o XRP pode estar à beira de outro grande aumento, como o visto em abril de 2021. Esse aumento poderia levar o XRP a US$2, marcando um impressionante aumento de 277% em relação ao seu preço atual de US$0,53.

Análise anterior de EGRAG é semelhante à previsão atual do XRP

Lembrando que, em 1º de outubro, EGRAG previu um movimento de preço otimista no preço do XRP. Essa previsão deixou os investidores em frenesi.

EGRAG compartilhou essa previsão em três partes: Branca, Azul e Verde. A primeira parte, a fase Branca, está concluída, com o XRP a US$0,93.

Atualmente, a moeda está entrando na fase Azul, com uma meta de US$1,50. Em seguida, a fase Verde será a próxima, onde EGRAG prevê que o XRP atingirá US$4,50.

Além disso, o analista acredita que o gráfico mostrou um bom padrão de rompimento, reteste e continuação de tendência, indicando que o preço provavelmente continuará subindo.

Por fim, ele aconselha os apoiadores da moeda nativa da Ripple a permanecerem vigilantes, pois o movimento ascendente pode acontecer a qualquer momento.