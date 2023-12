Flare Labs lança FAssets e confere novos propósitos para XRP, Bitcoin e outros criptoativos

O XRP continua a ganhar destaque em termos de adoção e sua expansão está em andamento por meio de desenvolvimentos contínuos. Recentemente, a equipe de pesquisa da Flare Network, conhecida como Flare Labs, anunciou sua decisão de introduzir novos casos de uso para o XRP.

Com o novo desenvolvimento, os detentores de XRP poderiam obter rendimentos sobre seus tokens. Além disso, a mudança criará uma ponte para os usuários do token explorarem outras redes EVM via LayerCake.

Novo propósito para XRP e outros tokens

A Flare Labs está comprometida com seu objetivo de causar um impacto positivo na indústria cripto. Isso levou à criação do protocolo FAssets.

Este projeto cripto está focado em trazer funcionalidades de contratos inteligentes para criptoativos que originalmente não tinham suporte para contratos inteligentes.

Alguns tokens relevantes nesta classe incluem Bitcoin (BTC) e XRP. Após o lançamento de seus testes beta privados para o protocolo FAsset, a Flare Labs divulgou os benefícios de seu projeto.

De acordo com sua postagem na plataforma X em 11 de dezembro, a empresa anunciou dar um novo propósito ao XRP e outros tokens do mercado cripto.

The #FAssets system will give your BTC, XRP & DOGE a new purpose. Earn yield in dapps on #Flare or bridge to other ecosystems using #LayerCake, our insured-in-transit bridging and cross-network composability protocol. ⛓️ https://t.co/11su9sWLIQ pic.twitter.com/FPx5aWAuTp — Flare Labs (@Flare_Labs) December 11, 2023

Em seu comunicado, a empresa destacou que os usuários têm muito o que aproveitar com as possibilidades que acompanham o FAssets. Isso inclui ganho de rendimento e ponte entre suas participações cripto e outras redes EVN.

A equipe do projeto declarou:

Ganhe rendimento em dapps no #Flare ou faça ponte para outros ecossistemas usando o #LayerCake, nosso protocolo de ponte e compatibilidade entre redes.

Depois que os usuários desbloquearem o XRP e outros como FAssets, eles poderão aproveitar seus novos formulários para diversos fins, o que só é possível por meio do uso de contratos inteligentes.

Flare Network abre mais portas e possibilidades por meio do FAssets

A Flare Labs lançou o teste beta privado de seu projeto cripto na testnet Coston da Flare na semana passada. Esta fase de testes apresenta grandes semelhanças com os casos reais de uso do projeto.

Além disso, permite aos usuários cunhar alguns tokens no Flare como FAssets, incluindo BTC e XRP. Ademais, a empresa mencionou que o FAssests pode desbloquear até US$ 800 bilhões em criptoativos.

A Flare Network possui muitos projetos desenvolvidos na plataforma, incluindo vários dApps. Em dezembro de 2022, existia um total de 42 projetos na rede.

No entanto, a Flare registrou um aumento de mais de 566%, já que o número de projetos subiu para 280 este ano. Notavelmente, a maioria dos projetos permite que os usuários obtenham rendimentos colocando seus tokens em staking e participando de outras atividades DeFi.

Os entusiastas de criptomoedas podem aumentar seus ganhos usando o protocolo após cunhar tokens XRP e outros em forma de FAssets.

Alternativamente, os usuários podem explorar o ganho de rendimento de dApps em outras redes EVN, como Ethereum, Polygon, Cosmos e Avalanche.

Além disso, a Flare Labs oferece aos clientes a oportunidade de conectar seus FAssets a outros blockchains. Outros blockchains disponíveis para usuários da Flare Network são Binance Smart Chain (BSC), Solana e Cardano.

A equipe da Flare indicou que o protocolo de rede cruzada da Flare, o LayerCake, fornece a âncora para a ponte de FAssets com outros blockchains. Por fim, a equipe mencionou ainda que o protocolo bridge oferecerá soluções para questões de segurança, falta de liquidez e centralização.

Bitcoin recupera perdas da semana

Enquanto uma funcionalidade como essa do FAssets pode gerar ainda mais demanda pelos criptoativos, afinal, introduz a possibilidade de ganhos com staking em redes sem essa funcionalidade, a principal criptomoeda do mundo apresenta uma boa recuperação de ontem pra hoje.

Depois de um início de semana ruim, chegando a cair quase 10%, o Bitcoin acumula valorização de 5% só nas últimas 24 horas. Com isso, o BTC continua em sua tendência de alta, com valorização de quase 20% de um mês pra cá.

Sendo negociado perto de US$ 43 mil dólares, o ano tem sido espetacular para quem decidiu investir em Bitcoin, principalmente para quem comprou o ativo durante o inverno cripto no ano passado. Isso porque o BTC se valorizou incríveis 140% este ano.