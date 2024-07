Floki vs WienerAI Trading Bot – Meme coins de IA em alta no mercado cripto.

Floki Inu ($FLOKI) expandiu sua utilidade com o recente lançamento de um bot de trading cripto.

WienerAI ($WAI) está prestes a lançar um bot de trading cripto alimentado por IA. No entanto, diferencia-se por meio de trading sem taxas e proteção contra manipulação de transações.

Enquanto o bot de $FLOKI está pronto para aumentar sua utilidade e preço, o de $WAI pode atrair mais interesse.

$FLOKI acabou de anunciar que seu bot de trading (beta aberto) está ativo nas três blockchains EVM mais proeminentes: Ethereum, BNB e Base.

Isso ocorre após a WienerAI ter compartilhado uma prévia do seu bot de trading alimentado por IA no início deste mês.

Ambos visam tornar a compra de criptos mais fácil, rápida e eficiente. Mas qual é o melhor?

If you’ve ever felt like crypto trading is complicated, you’re not alone. That’s why we’ve built WienerAI with simplicity in mind. WienerAI acts like most AI chat bots you’ve used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

$ FLOKI aumenta sua utilidade com bot de trading cripto

O ecossistema de $FLOKI é construído em torno da utilidade, o que provavelmente contribui para a comunidade global de mais de 495 mil pessoas e um valor de mercado superior a US$ 1,6 bilhão.

Valhalla : Metaverso de jogos Free-to-Play onde os jogadores podem criar seus próprios personagens NFT e participar de diferentes atividades online (batalhas, missões, agricultura).

: Metaverso de jogos Free-to-Play onde os jogadores podem criar seus próprios personagens NFT e participar de diferentes atividades online (batalhas, missões, agricultura). FlokiFi Locker : Protocolo auditado pela CertiK que protege ativos digitais, como tokens LP, multi-tokens, NFTs e tokens fungíveis.

: Protocolo auditado pela CertiK que protege ativos digitais, como tokens LP, multi-tokens, NFTs e tokens fungíveis. University of Floki : Plataforma de conteúdo educacional que visa trazer 1 bilhão de usuários para a indústria cripto.

: Plataforma de conteúdo educacional que visa trazer 1 bilhão de usuários para a indústria cripto. Coleções de NFT Floki: Três coleções de NFT disponíveis no OpenSea que desbloqueiam benefícios (como isenção de taxas, utilidade em jogos e impacto caritativo) no amplo ecossistema Floki.

Floki Inu visa capitalizar o sucesso de jogos P2E como Axie Infinity ($AXS), que possui um valor de mercado de US$ 942 milhões.

Mostrando o potencial da atração de moedas com casos de uso no mundo real, quando a DWF Labs comprou US$ 12 milhões em $FLOKI para mostrar apoio à utilidade do ecossistema, a moeda disparou 17,5% para US$ 0,00032.

Thrilled to announce our continuing support for @RealFlokiInu 🔥 We’re excited to support their team in several exciting launches this year: the mainnet version of Valhalla, a metaverse game, as well as several key utility projects. Congratulations to their team for all their… https://t.co/FeR0OQTfog — DWF Labs (@DWFLabs) June 4, 2024

Dois dias após a introdução de seu bot de trading baseado no Telegram para simplificar o trading e executar negociações cross-chain, o preço de $FLOKI subiu 5%, de US$ 0,00017 para US$ 0,00018.

O bot de trading de Floki cobra uma taxa de 1% por trade.

Metade dessa taxa é usada para comprar e queimar $FLOKI, ajudando a acelerar a deflação do token (quanto mais escasso o montante de tokens, mais desejáveis eles provavelmente se tornarão). Isso pode aumentar o preço do token. Por exemplo, quando 191 bilhões de seu suprimento de tokens foram queimados em 2 de março, seu preço disparou 100%.

Embora 1% possa parecer baixo, para cada US$ 50 mil negociados por mês, Floki levará US$ 500 em taxas, totalizando US$ 6 mil por ano – independentemente de o trader obter lucro ou prejuízo.

Ainda assim, analistas preveem que a utilidade de Floki pode atrair futuras parcerias que tragam o valor do token para US$ 0,0058 até 2032.

O bot de trading de $WAI irá superar o de $FLOKI?

Enquanto o bot de trading de Floki adiciona à sua utilidade e desempenho futuro, WienerAI ($WAI) tem o potencial de superar $FLOKI assim que sua pré-venda terminar, que já arrecadou mais de US$ 6,5 milhões.

Embora ambos sejam bots projetados para ajudar os traders, $WAI se destaca. Por exemplo, ele usa tecnologia preditiva alimentada por IA para ajudar os traders a encontrar jóias escondidas. Também possui capacidades de análise de mercado e permite que os traders troquem entre diferentes DEXs protegidos contra bots MEV (que poderiam manipular transações a seu favor).

Além disso, a tokenomics da meme coin prioriza o crescimento sustentado e os ganhos dos primeiros investidores. Ela aloca 40% de seu suprimento total de tokens para staking e recompensas comunitárias. Em comparação, a tokenomics de Floki é menos favorável a investidores de longo prazo, pois possui um suprimento de um quatrilhão de tokens e cobra uma taxa de 3% em todas as transações.

Recursos de tokenomics Dado de tokenomics $WAI Fornecimento total 69B Pré-venda 30% (20,7B) Staking 20% (13,8B) Recompensas da comunidade 20% (13,8 bilhões) Liquidez DEX/CEX 10% (6,9B) Marketing 20% ​​(13,8 bilhões)

Quase 6 bilhões de $WAI já foram staked, com um APY estimado de 175%.

A equipe de Floki também é anônima, enquanto o roadmap da WienerAI foi auditado pela SolidProof. Além disso, outros pontos fortes de $WAI incluem um forte engajamento comunitário com mais de 14,3 mil membros no X e marketing inteligente.

A pré-venda de $WAI é uma oportunidade de entrar cedo e aproveitar as próximas recompensas de staking. 1 $WAI atualmente custa US$ 0,000723, e seu preço aumentará em alguns dias.

Comprar $WAI é simples. Visite o site oficial da WeinerAI e insira o valor que deseja comprar em $USDT, $ETH, $BNB ou fiat.

Para resumir

Os bots de trading de $FLOKI e $WAI podem significar uma nova tendência no setor de meme coins. Ambos visam simplificar o trading de criptos, e tal utilidade provavelmente irá atrair maior interesse dos investidores.

No entanto, a oferta de $WAI apresenta aos investidores uma oportunidade mais atraente do que $FLOKI, graças ao seu trading alimentado por IA, zero taxas e proteção contra manipulação de transações.

Por fim, ao oferecer utilidade no mundo real, ambas as moedas parecem ter futuros promissores. Contudo, o tempo dirá quem será o vencedor.