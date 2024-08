Frenesi de memes dos Jogos Olímpicos – $MGMES ultrapassa US$ 13M em transações e levanta US$ 34K em cinco dias

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Os momentos mais memoráveis dos Jogos Olímpicos estão se tornando memes ultra-populares, criando um surto de interesse no mundo cripto conhecido como ‘MemeFi’.

Os ETFs de Ethereum ($ETH) voltaram a ter desempenho positivo após saídas significativas de capital, com US$ 33,6M em entradas no dia 30 de julho.

The Meme Games ($MGMES) arrecadou US$ 34K desde o início dos Jogos Olímpicos, com US$ 13M transacionados nas últimas 12 horas. A pré-venda capitaliza a tendência atual do MemeFi e terminará com os Jogos Olímpicos em 11 de agosto.

Os Jogos Olímpicos estão causando um frenesi de memes, e uma meme coin, em particular, está sob os holofotes.

O The Meme Games, um projeto ERC-20 na Ethereum, arrecadou US$ 34K em cinco dias desde o início das Olimpíadas, elevando o total para US$ 301K. O projeto também registrou mais de US$ 13M em transações nas últimas 12 horas, mostrando um interesse crescente por parte dos investidores.

Os ETFs spot de $ETH também estão mostrando desempenho positivo com US$ 33,6M em entradas no dia 30 de julho, e $MGMES pode se beneficiar da recente popularidade de sua cadeia principal.

Há muito material de meme bruto, e as pessoas estão correndo para transformar os momentos mais memoráveis das Olimpíadas em MemeFi (Alguém aí lembrou de Gojira?).

A seguir, vamos explicar por que as Olimpíadas são boas para o The Meme Games e como o token pode se valorizar por causa da atenção que está recebendo.

Desempenho do ETF de $ETH melhora e momentum de $MGMES acelera

As entradas líquidas para todos os nove ETFs spot de $ETH totalizaram US$ 33,6M em 30 de julho. Ou seja, este é o segundo maior fluxo registrado desde o dia do lançamento (23 de julho), após saídas de US$ 547M desde 24 de julho.

O defensor do $ETH, Anthony Sassano, afirmou que o fluxo líquido positivo é um presente de aniversário de Larry Fink para a blockchain Ethereum.

No entanto, apesar de uma queda de 0,72% no preço de $ETH nas últimas 24 horas, o interesse em $ETH parece saudável. O que pode beneficiar meme coins baseadas em $ETH como o The Meme Games.

A meme coin registrou transações no valor de US$ 13M nas últimas 24 horas, com mais de US$ 34K arrecadados desde o início dos Jogos Olímpicos em 26 de julho.

A pré-venda do $MGMES ocorre paralelamente às Olimpíadas, com 10 dias restantes para ambos.

Quanto mais avançamos nas Olimpíadas, mais momentos engraçados se transformarão em memes, então mais pessoas provavelmente comprarão na pré-venda.

Alguns desses momentos incluem as participações e reações de Snoop Dogg (como seu olhar arregalado para a performance de ginástica de Simone Biles), a “energia de personagem principal” de Kim Yeji, o épico duelo de arco e flecha entre as equipes canadense e indiana, e a cerimônia de abertura “dionisíaca”, que causou controvérsia por toda parte.

Com a febre das meme coins das Olimpíadas, não é surpresa que o $MGMES tenha ultrapassado US$ 13 milhões em transações. O jogo Play-to-Earn (P2E) que permite apostar na corrida de 169 m entre $WIF, $DOGE, $PEPE, $BRETT e $TURBO para um bônus de 25% em tokens é um elemento crucial no apelo do $MGMES.

A pré-venda de The Meme Games termina junto com os Jogos Olímpicos

A pré-venda de $MGMES terminará em 10 dias, em 11 de agosto, junto com os Jogos Olímpicos. Com o interesse dos investidores crescendo, o preço do token continuará subindo (atualmente em US$ 0,0091).

O APY de staking de 766% oferece oportunidades de renda passiva a longo prazo, especialmente se você investir cedo. Comprar 91.538 $MGMES (US$ 833) hoje levaria a 792.719 $MGMES (US$ 7.213) em um ano.

Prevemos que $MGMES atingirá US$ 0,05 até o final de 2024, um ganho de 429% para os primeiros investidores. Além disso, com a possibilidade de chegar a US$ 0,1 até o final de 2025 (+1.000% em relação ao preço atual).

Para comprar The Meme Games, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira ao widget. Por fim, selecione um método de compra e insira a quantidade de $MGMES que deseja adquirir.

Para resumir – Olimpíadas aumentam o interesse em cripto através do MemeFi

Em resumo, a temática de $MGMES é perfeita. Uma vez que está surfando na onda da cultura da internet e no recente MemeFi das Olimpíadas, enquanto oferece um jogo P2E recompensador para ganhar tokens bônus.

O desempenho dos ETFs de $ETH também é um bom sinal para o token. Assim como as últimas transações de $MGMES e os fundos arrecadados até o momento (US$ 301K).

Por fim, à medida que o fim das Olimpíadas se aproxima, podemos ver um aumento no interesse pelo The Meme Games. O que se traduz em preços mais altos.