Previsões gráficas desmascaradas: futuro do preço do XRP é imprevisível, afirma especialista

Recentemente, um proeminente apoiador do XRP e CEO da Black Swan Capitalist, Versan Aljarrah, fez uma declaração surpreendente. Versan desafiou a noção predominante de que os gráficos são a chave para prever o valor futuro do XRP.

Essa afirmação contesta a crença de que dados históricos e análise técnica são os principais indicadores para projetar os preços de criptomoedas.

“XRP não tem nada a ver com gráficos”, afirma Aljarrah

Em sua recente postagem no Twitter, Aljarrah contestou o fato de que apenas um gráfico pode determinar o preço do XRP. Em vez disso, ele enfatizou que os movimentos de preço do XRP refletem as forças predominantes no mercado.

The price of #XRP has nothing to do with charts. It’s a reflection of market forces. As our global monetary system faces uncertainty and #liquidity access narrows, the #demand for fast, affordable #payments will intensify. $XRP‘s value will NEED to climb to meet that demand 📈 pic.twitter.com/3oGoIc7qRo — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) September 28, 2023

Na declaração de Aljarrah:

“O preço do XRP não tem nada a ver com gráficos. É um reflexo das forças de mercado.”

De fato, há momentos em que os gráficos falharam em prever os preços futuros de um ativo. Por exemplo, em 2021, os gráficos do Ethereum previram uma tendência de alta contínua. Desde então, o preço do ETH caiu cerca de 60%.

Da mesma forma, o gráfico do Bitcoin mostrou uma tendência de alta contínua, mas falhou em sustentar o rally. Desde então, o preço do BTC caiu significativamente, quase 70%.

O XRP tem tentado recuperar seus ganhos, e muitos investidores se perguntam se a tendência de alta vai continuar. Infelizmente, a afirmação de Aljarrah surge quando muitos investidores do XRP buscam orientação nos gráficos.

A visão diferente de Aljarrah sobre o futuro do XRP

Aljarrah discordou de uma postagem que afirmava que o preço do XRP aumentaria em 1.160%. Em vez disso, Aljarrah acredita que o preço do XRP vai subir porque mais pessoas ao redor do mundo querem usá-lo.

Além disso, Aljarrah mencionou que à medida que a incerteza no sistema monetário global aumenta, haverá uma maior necessidade de opções de pagamento rápidas e baratas. Portanto, ele especulou que um aumento na demanda influenciará positivamente o preço do XRP.

No entanto, algumas pessoas no mercado de criptomoedas têm opiniões diferentes sobre a visão de Versan Aljarrah a respeito do preço do XRP e seu gráfico. Um usuário, por exemplo, concordou com as opiniões de Aljarrah, mas também observou que os gráficos são úteis para tomar decisões.

Além disso, ele afirmou que os gráficos reúnem os pensamentos e ações de muitas pessoas no mercado. Isso inclui o que eles sabem e o que aprenderam com a experiência. Por fim, o comentarista acredita que ideias coletivas são melhores do que apenas a opinião de uma pessoa sobre o preço do XRP.

Don’t charts reflect market forces? Specifically the collective greed and fear of the market — Nadnerb 🇦🇺🦁🪝 (@nadnerb217) September 29, 2023

“O conhecimento, experiência e sabedoria adicionados de milhões de pessoas são superiores aos de qualquer indivíduo; os gráficos mostram as forças de mercado em tempo real,”

disse o usuário.

Eles acreditam que os gráficos mostram o que está acontecendo no mercado agora, como um vídeo ao vivo. Isso ajuda a entender como diferentes partes do mercado estão trabalhando juntas.

Outro entusiasta de criptomoedas concordou com essa ideia:

“Os gráficos não refletem as forças de mercado? Especificamente a ganância e o medo coletivos do mercado.”

No entanto, especialistas em gráficos acreditam que o preço do XRP aumentará significativamente nos próximos meses. Eles chegaram a essa ideia observando o que aconteceu antes de o XRP atingir seu preço mais alto.