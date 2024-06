Gary Gensler afirma que os emissores, e não a SEC, decidirão a data de lançamento de ETFs de Ether

Em recente declaração sobre os ETFs de Ether, o presidente da SEC, Gary Gensler, gerou discussões na comunidade de criptomoedas. De acordo com Gensler, os emissores, e não a Securities and Exchange Commission (SEC), determinarão o momento do lançamento dos ETFs Ethereum.

Este anúncio marca uma mudança significativa na abordagem em relação aos ETFs cripto.

A aprovação dos ETFs Ethereum nos EUA depende da resposta dos emissores à SEC

As recentes declarações do presidente da SEC, Gary Gensler, lançam luz sobre o processo de aprovação para fundos negociados em corretora (ETFs) Ether à vista com sede nos Estados Unidos.

Isso porque Gensler enfatizou que a velocidade da aprovação depende da rapidez com que os emissores de ETF respondem aos comentários da Securities and Exchange Commission (SEC).

Isso significa que os emissores de ETF Ethereum devem responder prontamente ao feedback da SEC. Aliás, um desenvolvimento significativo ocorreu em 23 de maio, quando a SEC aprovou oito registros 19b-4 para listar ETFs Ether à vista em diferentes corretoras dos EUA.

No entanto, estes ETFs não podem começar a ser negociados nas corretoras até receberem aprovação para as suas declarações de registo S-1 exigidas. Os comentários recentes de Gensler esclarecem que, embora a SEC seja responsável pelo processo de aprovação, os emissores de ETF são os responsáveis ​​finais.

Sua declaração de 6 de junho diz:

“Esses registrantes são automotivados para responder aos comentários que recebem, mas depende deles até que ponto eles serão receptivos.”

Ao contrário de algumas preocupações sobre possíveis atrasos, as observações de Gensler indicam que a SEC está empenhada em facilitar o processo de aprovação. Este esclarecimento de Gensler contrasta com interpretações anteriores dos seus comentários na CNBC, onde sugeriu que o processo de aprovação “levaria algum tempo”.

Muitos interpretaram isso como significando que a SEC poderia adotar uma abordagem cautelosa e atrasar as aprovações. Tanto é que o analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, havia sugerido anteriormente que o processo de aprovação poderia levar semanas ou até meses.

No entanto, mais tarde ele revisou sua estimativa, prevendo que as aprovações poderiam ocorrer já na primeira semana de julho.

Luz verde para os ETFs de Ether: Analista Atribui Aprovação à Influência Política

O analista de ETF da Bloomberg, James Seyffart, anteriormente surpreso com a aprovação do ETF de Ether que ele não esperava, compartilhou uma teoria online. Ele propôs que o comissário da SEC, Jamie Lizárraga, poderia ter influenciado a reversão, dadas as suas ligações com a influente democrata Nancy Pelosi.

Seyffart discutiu sua teoria no podcast Bits+Bips do Unchained, mencionando o passado de Lizárraga como assessor próximo de Pelosi. Ele sugeriu que as preocupações dos democratas sobre a propriedade de criptomoedas podem ter influenciado a decisão.

Pelosi, entre outros democratas da Câmara, apoiou o projeto de lei cripto, da Lei de Inovação e Tecnologia Financeira para o Século 21 (FIT21). Este projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Representantes dos EUA em 22 de maio, marcando um momento significativo para a indústria de criptomoedas.

De acordo com Seyffart, os antecedentes de Lizárraga e as preocupações democratas com as criptomoedas podem ter contribuído para a aprovação inesperada dos ETFs de Ether. Esta teoria acrescenta uma nova perspectiva ao processo de aprovação, sugerindo potenciais influências políticas.