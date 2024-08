Gigante bancário alemão KfW e BSD se preparam para emitir novo título baseado em blockchain

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O Banco Central Europeu (BCE) está testando a capacidade da tecnologia blockchain para gerenciar fundos de bancos centrais.

Como parte da iniciativa, o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) está lançando um título digital baseado em blockchain em parceria com a Boerse Stuttgart Digital (BSD), um provedor de infraestrutura.

Além disso, o Deutsche Bundesbank está integrando a tecnologia blockchain ao sistema bancário central para aprimorar a velocidade e a segurança das transações no sistema financeiro tradicional.

Cada um desses empreendimentos blockchain representa o movimento da Alemanha para se tornar um hub de soluções financeiras inovadoras.

Os gigantes bancários alemães KfW e Deutsche Bundesbank estão explorando criptomoedas como parte dos testes do BCE para utilizar a tecnologia blockchain no gerenciamento de fundos de bancos centrais.

Em breve, o KfW lançará um título digital movido a blockchain (um título de cripto segurança), enquanto o Deutsche Bundesbank está explorando como a tecnologia blockchain pode melhorar a velocidade e a segurança das transações.

A seguir, vamos explorar o que a adesão ao movimento blockchain significa para as entidades financeiras tradicionais.

Principais entidades alemãs apoiam os títulos blockchain do KfW

A Cashlink Technologies GmbH é o registrador de cripto segurança para o título digital baseado em blockchain do KfW. A Boerse Stuttgart Digital (BSD) irá gerenciar e proteger as chaves privadas e as carteiras digitais sob a Lei de Valores Mobiliários Eletrônicos (eWpG).

A eWpG facilita a modernização e digitalização dos valores mobiliários na Alemanha, permitindo a negociação e emissão de títulos sem um certificado físico, graças à transparência da tecnologia blockchain.

Além disso, existem vários benefícios na parceria de títulos entre o KfW e a BSD:

Garante conformidade : As regulamentações financeiras e a supervisão do banco central aumentam a confiança dos investidores em ativos blockchain.

: As regulamentações financeiras e a supervisão do banco central aumentam a confiança dos investidores em ativos blockchain. Protege transações : A BSD supervisionando as carteiras de criptomoedas e chaves privadas mitiga o risco de fraude em criptomoedas durante a emissão e resgate de títulos.

: A BSD supervisionando as carteiras de criptomoedas e chaves privadas mitiga o risco de fraude em criptomoedas durante a emissão e resgate de títulos. Aumenta a eficiência : A tecnologia blockchain reduz os tempos de transação e minimiza atrasos em comparação com os títulos financeiros tradicionais.

: A tecnologia blockchain reduz os tempos de transação e minimiza atrasos em comparação com os títulos financeiros tradicionais. Impulsiona a inovação: A emissão de títulos promove avanços tecnológicos na Alemanha e em toda a Europa.

Além disso, o KfW introduziu o primeiro título blockchain da Alemanha em 2024. Uma cripto segurança baseada na Polygon de €100 milhões com rendimento de 3,125% que expira em 10 de dezembro de 2025.

Os principais bancos alemães Deutsche Bank, LBBW, DZ Bank e Bankhaus Metzler formaram o consórcio de subscrição do título. Eles ajudaram a garantir que o restante do sistema bancário alemão se envolvesse.

Outros testes do BCE com blockchain

Como parte dos testes do BCE com a tecnologia blockchain para liquidar transações financeiras centralizadas, o Deutsche Bundesbank criou um novo sistema, apelidado de ‘Trigger Solution‘.

O Trigger Solution conecta plataformas blockchain com os sistemas de pagamento existentes na zona do euro, tornando as transações mais rápidas e seguras.

Inicialmente, foi desenvolvido pela Agência de Finanças e pela Deutsche Börse. No entanto, desde então, migrou para a infraestrutura TARGET2 e T2.

Veredito – Blockchain pode melhorar os sistemas financeiros da Alemanha

As iniciativas de blockchain do KfW e do Deutsche Bundesbank representam o próximo passo na unificação dos sistemas financeiros tradicionais com o blockchain.

Em resumo, ao aproveitar a tecnologia blockchain, a Alemanha pode se tornar um hub de soluções financeiras inovadoras e de talentos tecnológicos.

Por fim, se os testes forem bem-sucedidos, é provável que a tecnologia descentralizada seja integrada em mais sistemas financeiros sob o BCE.