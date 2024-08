Goldman Sachs abandona previsão de recessão: $BTC vai subir?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O Goldman Sachs reduziu a probabilidade de recessão nos EUA de 25% para 20%.

O ajuste aumenta ainda mais as chances de um corte na taxa de juros do Federal Reserve em setembro.

Ambos são movimentos positivos para o $BTC, apontando para um ambiente mais favorável na última parte do ano.

Após dados do IPC melhores que o esperado na semana passada, boas notícias sobre vendas no varejo e dados de empregos levaram o Goldman Sachs a revisar suas previsões sobre as chances de uma recessão nos EUA nos próximos 12 meses.

Assim, o Goldman Sachs reduziu as chances de uma recessão para 20%, abaixo de 25%. O que isso significa para a criptoeconomia? Vamos dar uma olhada mais de perto.

Goldman Sachs reduz a chance esperada de uma recessão nos EUA

Em suma, a grande notícia é: Goldman Sachs ajusta sua previsão de recessão mensalmente. Isso porque, depois de aumentar a chance de uma recessão de 15% para 25% no início do verão, eles agora reduziram as chances para 20%.

As probabilidades refletem a avaliação de risco da seguradora de uma recessão iminente nos EUA dentro dos próximos 12 meses. A análise depende de vários fatores econômicos e serve como um benchmark econômico.

O ajuste mais recente segue os passos de vários indicadores econômicos positivos, incluindo:

Vendas robustas no varejo em julho, que apresentaram o maior aumento em 18 meses e incluíram um relatório de lucros melhorado do Walmart.

Redução dos pedidos de auxílio-desemprego, que atingiram o menor nível em um mês em novos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada.

Dados relaxados do IPC, mostrando uma taxa de inflação mais lenta e o potencial aumentado para um “pouso suave”.

Agora, o gigante dos seguros reduziu a taxa novamente com uma perspectiva econômica melhorada. Todavia, uma grande questão ainda permanece: o que o Federal Reserve fará em sua próxima reunião?

Como o Federal Reserve responderá?

O Fed cortará a taxa básica de juros? E se sim, em quanto? A maioria dos analistas espera que possa haver um pequeno corte de taxa. As notícias econômicas (embora positivas) são amplamente periféricas, e há uma mistura suficiente para causar dúvidas.

Mas a melhora nas perspectivas econômicas pode influenciar o Federal Reserve a cortar as taxas de juros mais cedo, em vez de mantê-las estáveis ​​como fez na última reunião.

Jan Hatzius (economista-chefe do Goldman Sachs nos EUA) prevê um pequeno corte de 25 BP (pontos-base), mas pode ver um corte de 50 BP com mais dados positivos.

Goldman Sachs + Bitcoin: à prova de recessão?

Quando não estão emitindo previsões de recessão, o Goldman Sachs tem feito discretamente outra coisa: comprar $BTC.

Em particular, o Goldman Sachs desenvolveu uma preferência pelos novos $BTC ETFs. A empresa detém sete dos 12 $BTC ETFs atualmente disponíveis, para um total de $400M.

Essa é uma grande mudança para o Goldman Sachs. Figuras-chave da empresa expressaram anteriormente que cripto não fazia sentido como uma classe de investimento.

O aumento do interesse em ETFs de criptomoedas ocorre em um momento em que as instituições de gestão de patrimônio parecem estar se aquecendo para as criptomoedas como uma ferramenta financeira.

Em um nível mais popular, os traders de Bitcoin podem ver os potenciais cortes nas taxas de forma favorável, antecipando um aumento no valor do Bitcoin.

O índice de medo e ganância em relação às criptomoedas continua atolado em FUD, mas o relatório do Goldman Sachs mostra uma perspectiva futura positiva para o setor de criptomoedas.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem é uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.