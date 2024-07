Golpes de criptomoedas preocupam o mercado – Qual importância da regulamentação?

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O HSBC da Austrália (um dos maiores bancos do país) bloqueou pagamentos de aplicativos para exchanges de criptomoedas devido a vários golpes recentes. Os australianos perderam US$ 171 milhões em golpes de criptomoedas em 2023.

O WazirX culpa a Liminal, sua provedora de carteira, pelo hack de US$ 235 milhões sofrido em 18 de julho. A Liminal revida, alegando que a vulnerabilidade se originou no WazirX.

A Coinbase recebeu uma multa de US$ 4,5 milhões da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido por atender “clientes de alto risco”, apesar de ter afirmado em 2020 que não o faria sem melhorar seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

As regulamentações de criptomoedas podem acabar causando mais danos do que benefícios na tentativa de mitigar golpes e transações ilícitas de criptomoedas.

Golpes sempre atormentaram a indústria de criptomoedas, mas eventos recentes tiveram consequências pesadas. Diante disso, o HSBC da Austrália bloqueou todos os pagamentos para exchanges de criptomoedas, limitando as oportunidades de investimento dos australianos.

A violação de dados de US$ 235 milhões da WazirX e a multa de US$ 4,5 milhões da Coinbase por atender “clientes de alto risco” também aumentaram o medo, a incerteza e a dúvida (FUD).

Isso levanta a questão das regulamentações de criptomoedas e se elas poderiam prevenir golpes, protegendo assim os fundos dos investidores.

Proteções ao consumidor, como procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, KYC e divulgação de riscos, são cruciais para garantir transações cripto seguras.

Mas o excesso de regulamentação pode sufocar o crescimento do setor e há desvantagens que devemos considerar? Vamos explorar os golpes e problemas regulatórios recentes para ver o que está errado e o que pode ser feito.

Coinbase recebe multa de US$ 4,5 milhões por permitir que clientes de risco comprem criptomoedas

A FCA do Reino Unido multou a CB Payments Limited (CBPL), uma parte da Coinbase, em US$ 4,5 milhões depois que a corretora permitiu que “clientes de alto risco” comprassem criptomoedas.

Um usuário do X sugeriu um possível motivo para isso: a promessa da Coinbase em 2020 de não aceitar novos clientes de alto risco antes de melhorar seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

De acordo com a FCA, a Coinbase atendeu 13.416 clientes de alto risco, dos quais 31% depositaram cerca de US$ 24,9 milhões e transacionaram mais de US$ 226 milhões.

Therese Chambers, diretora-executiva conjunta de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, confirmou os riscos de lavagem de dinheiro como o principal motivo da multa.

Os riscos de lavagem de dinheiro associados às criptomoedas são óbvios e as empresas devem levá-los a sério. Os controles da CBPL tinham fraquezas significativas e a FCA disse isso a ela, e é por isso que os requisitos eram necessários. A CPBL, no entanto, violou repetidamente esses requisitos [e as fraquezas] aumentaram o risco de que criminosos pudessem usar a CBPL para lavar os lucros do crime. – Therese Chambers

De acordo com Chambers, por ser a maior exchange de criptomoedas dos EUA, a Coinbase deveria dar o exemplo em relação às regulamentações de lavagem de dinheiro.

Violação do WazirX e bloqueios de pagamento de criptomoedas na Austrália

A violação de dados de US$ 235 milhões da WazirX em 18 de julho chegou ao auge quando a empresa declarou que a vulnerabilidade não era culpa deles. Em vez disso, eles culparam a Liminal, sua provedora de carteira.

Por outro lado, a Liminal negou essas alegações e revidou, afirmando que sua plataforma é segura e totalmente operacional. Aliás, em um relatório de 19 de julho, eles sugeriram que o ataque havia comprometido três dispositivos da WazirX.

O ataque pegou a comunidade cripto de surpresa e diminuiu a confiança na infraestrutura de terceiros para proteger criptomoedas. No mesmo período, o HSBC da Austrália começou a bloquear transações de criptomoedas devido à recente onda de golpes no país.

A partir de 24 de julho de 2024, o HSBC bloqueará pagamentos de contas bancárias e cartões de crédito que acreditamos razoavelmente estarem sendo feitos para exchanges de criptomoedas, para sua proteção. […] Se você deseja fazer pagamentos para exchanges de criptomoedas, precisará fazer arranjos alternativos. – Therese Chambers

Os australianos perderam cerca de US$ 171 milhões em golpes de investimento em criptomoedas em 2023, o que levou quatro dos maiores bancos da Austrália (Commonwealth Bank, Westpac, New Zealand Banking Group e National Australia Bank) a restringir pagamentos para corretoras de criptomoedas no mesmo ano.

No entanto, Amy-Rose Goodey, diretora administrativa do Conselho de Economia Digital da Austrália, disse que a mudança reflete uma “tendência preocupante” de restrições às criptomoedas.

Goodey enfatiza que muitos australianos perderão o “direito financeiro” de participar do ecossistema de criptomoedas, e seria melhor estabelecer “regulamentações claras, justas e inovadoras” para evitar golpes de criptomoedas sem prejudicar a inovação.

Veredito – As regulamentações de criptomoedas são boas?

Por um lado, regulamentações anti lavagem de dinheiro e leis de proteção ao consumidor são necessárias para garantir um ambiente de negociação justo e seguro. O hack do WazirX mostra o que poderia acontecer sem regulamentações adequadas em vigor.

Por outro lado, muitas regulamentações podem sufocar o progresso. As criptomoedas representam uma das indústrias mais inovadoras do mundo, assim sendo, precisam de um certo grau de liberdade e independência para crescer.

Os legisladores devem ter cuidado com a regulamentação excessiva de transações de criptomoedas para mitigar golpes. As desvantagens podem superar os benefícios.

