Golpes envolvendo criptos ressurgem através de IA e mídias sociais.

A indústria de cripto continua atormentada por projetos fraudulentos, rug pulls e esquemas de pump-and-dump que enganam os investidores e prejudicam a credibilidade de projetos honestos.

Entre 2019 e 2024, os investidores perderam mais de US$ 20 bilhões em golpes de cripto, principalmente devido a rug pulls (como o golpe combinado de US$ 6,6 bilhões da OneCoin e Thodex).

O desenvolvimento mais preocupante é o aumento nas táticas de manipulação de engenharia social, como IA e mídias sociais.

Os golpistas usam chatbots como o ChatGPT para escrever whitepapers e imitar o estilo de linguagem dos sites, fazendo o projeto parecer mais credível – sem mais erros gramaticais fáceis de identificar.

As mídias sociais impulsionam ainda mais os golpes de cripto através de bots e pessoas que não verificam a autenticidade de um projeto antes de compartilhá-lo.

A seguir, vamos discutir por que isso está acontecendo e como identificar projetos falsos.

Ganância & FOMO ajudam os golpes a prosperar

A ganância no mundo cripto está em um nível recorde. As pré-vendas de cripto são um dos alvos mais comuns de golpes devido à sua novidade, falta de conscientização da comunidade e FOMO.

Aqui está um exemplo:

www.basedawgz.com – site autêntico de pré-venda

www.basedawngz.com – site falso de pré-venda (note o ‘n’ extra)

Os sites parecem idênticos, exceto pelo widget de pré-venda, tornando praticamente impossível dizer qual é falso. É assim que os golpistas estão se tornando sofisticados. O site falso mostra mais de US$ 380K arrecadados, embora possa ser um número falso para causar FOMO.

Muitas pré-vendas têm cópias fraudulentas em circulação, enganando as pessoas para que enviem dinheiro. O pior é que é improvável que você recupere seu dinheiro devido ao anonimato das transações em cripto.

A personificação é outra tática comum usada por golpistas de cripto.

Jakob-Moritz Eberl, um cientista social da Universidade de Viena, tornou-se vítima dos agora extintos projetos de cripto FlexyStakes e InfinityStakeChain.

Sua foto foi usada para um desenvolvedor fictício de projeto de cripto, junto com outros indivíduos presumivelmente falsos.

Ambas as empresas de cripto afirmaram ter arrecadado US$ 12 milhões de investidores e fabricaram parcerias falsas com Binance, Polygon, Fantom, Avalanche e dydx.

Tudo o que eles querem é que você acesse o site, conecte sua carteira para usar a coisa, e eles roubam todos os seus fundos. […] Vemos tantos projetos falsos que arrecadam fundos e lançam comunicados de imprensa falsos. Eu vejo isso quase diariamente.

– Robert Le, Analista da PitchBook

Como identificar um projeto de cripto falso – O que procurar

Os golpes de cripto têm várias coisas em comum:

Promessas extravagantes de altos retornos (como ‘Você pode fazer 100x em três meses’)

Omissão de detalhes importantes (como quando você pode reivindicar seus tokens)

Equipe de desenvolvedores mantém uma grande alocação de tokens (mais de 10–20%)

Falta de transparência sobre detalhes importantes do projeto (como horário de listagem)

Alegações de suporte e endossos de celebridades

‘Nenhuma experiência de negociação necessária’ porque tudo é automático ou incrivelmente simples

Retornos garantidos exigem investir mais dinheiro

Site mal projetado ou uma cópia de uma plataforma legítima

Marketing de FOMO e pressão para comprar rapidamente

Golpes de giveaway prometendo dobrar os tokens que você enviar

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI) hospeda um rastreador de golpes de cripto com golpes recentes.

Estes incluem plataformas de negociação fraudulentas (mais comuns), golpes de butchering de porcos e golpes de impostores.

Um método frequentemente usado por golpistas é fingir ser um trader ou analista veterano que quer ajudá-lo a ganhar dinheiro em troca de uma taxa.

Uma regra de ouro é: ‘Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe.‘ Ou seja, é difícil ignorar uma oportunidade de multiplicar seu investimento por 100, mas é exatamente por isso que você deve.

Em suma, os golpes de cripto dependem quase inteiramente de pontos de pressão psicológicos (como os princípios de Cialdini) para manipulá-lo a ignorar os sinais de alerta e ceder à ganância.

As mídias sociais também contribuem para a disseminação de golpes de cripto. As pessoas não pesquisam a fundo um projeto antes de compartilhá-lo, e de repente ele se torna viral.

Isso leva bots de negociação de cripto a executarem negociações, aumentando artificialmente o preço do token, tornando-o mais popular e alimentando o hype.

Embora não seja um sinal de alerta por si só, a viralidade exagerada em torno de um projeto de cripto deve fazer você começar a fazer perguntas. Cuidado com previsões de preços excessivamente positivas e presença de mídias sociais baseada em FOMO.

Os golpes de cripto vieram para ficar?

Mesmo que vários rastreadores (como o rastreador do DFPI) eduquem as pessoas sobre golpes de cripto, a indústria ainda está cheia deles.

Por fim, o melhor conselho que podemos dar é faça sua própria pesquisa DYOR: Nunca caia em garantias de lucro e sempre permaneça cético em relação a propostas de investimento excessivamente otimistas. Preste atenção especial às pré-vendas de cripto e certifique-se de que o site de pré-venda é legítimo e não uma cópia fraudulenta.