Google Bard dá previsão de preço do SHIB se o Bitcoin subir para US$ 500.000

De acordo com o Google Bard, o Shiba Inu poderia disparar se o Bitcoin subir para os US$ 500.000 previstos pela Bloomberg. No entanto, o bot de IA afirma que isso é difícil de prever e que o SHIB só vai subir se estiver fortemente correlacionado com o BTC.

Notavelmente, o BTC ultrapassou US$ 42.000 em dezembro de 2023 pela primeira vez em vinte meses. Em meio a várias previsões otimistas sobre o bitcoin, a Bloomberg acredita que o BTC aproveitará seus ganhos atuais e subirá para US$ 500.000.

Google Bard faz previsões ousadas sobre SHIB com base no preço do BTC

O Google Bard sugere que, se o Bitcoin subir, isso poderá ter um impacto enorme nos preços de altcoins como o Shiba Inu. No entanto, o chatbot observou que, considerando a natureza das criptomoedas, fazer uma previsão futura é bastante desafiador.

Segundo o chatbot, vários fatores podem influenciar o preço do Shiba Inu no longo prazo. Um desses fatores é a sua correlação com o preço do BTC. Notavelmente, a maioria das altcoins costuma se beneficiar quando o BTC registra ganhos de preço.

Além disso, outros fatores que influenciam o preço do SHIB são os avanços no desenvolvimento do ecossistema. O lançamento do Shibarium e da Shibaswap adicionou mais diversidade e soluções ao ecossistema.

De acordo com uma postagem no X, as baixas taxas de gás no Shibarium o tornam a Camada 2 mais popular construída no Ethereum. Além disso, o forte apoio do Exército SHIB ajudou nos ganhos recentes do SHIB.

Ademais, o recentemente lançado Shib Name Service, que oferece aos usuários uma identidade digital exclusiva, é um importante fator de crescimento.

Além disso, o ShiboshisNFT adiciona mais dimensões ao ecossistema e atrai entusiastas e amantes de NFT. Outro desenvolvimento interessante é o Metaverso Shib, que permite aos membros da comunidade possuir terras no metaverso.

A queima de tokens SHIB no Shibarium é outro fator crucial que provavelmente reduzirá a oferta total de SHIB no longo prazo e aumentará seu valor. Portanto, o SHIB tem tudo o que é preciso para atingir novos recordes na próxima corrida de touros, especialmente se a previsão de US$ 500.000 para o Bitcoin se concretizar.

Como está o SHIB hoje?

Em meio a várias especulações de aumento de preços, o Shiba Inu ainda enfrenta uma notável pressão de baixa. O SHIB mostra uma correlação com o preço do Bitcoin hoje, perdendo alguns de seus ganhos após uma rejeição de US$ 0,0000099 em 14 de janeiro.

Está se aproximando do nível de suporte de US$ 0,0000095, um ponto crucial que poderia facilitar ainda mais a queda dos preços se os touros não conseguirem recuperar o controle. Além disso, o SHIB caiu abaixo da banda mediana do Canal Donchian (DC), confirmando a pressão dos vendedores.

Embora tenha formado uma vela verde hoje, os vendedores estão em vantagem e estão forçando uma retração.

O Índice de Força Relativa (RSI) está próximo da região de sobrevenda, apresentando valor de 47,65. Com base em dados históricos, o SHIB caiu abaixo do suporte de US$ 0,0000095 entre 7 e 8 de janeiro.

Provavelmente repetirá movimentos de preços semelhantes nos próximos dias se os vendedores continuarem a dominar o mercado.