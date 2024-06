Grandes bolhas econômicas levam a grandes crashes de mercado – Alerta de especialista para 2025

O renomado economista americano Harry Dent alerta sobre um crash do mercado de ações em 2025 devido à bolha artificial inflada pelo estímulo econômico excessivo após a pandemia de Covid-19.

Dent observa que as bolhas geralmente passam despercebidas por cinco anos antes de estourarem. Ele teme que, como esta bolha tem sido muito mais longa, ela possa levar a um crash mais significativo do que a crise de 2008.

A bomba-relógio ignorada

Dent culpa o crash iminente do mercado por anos de impressão excessiva de dinheiro e política monetária frouxa implementada após a crise de 2008. Essas ações, ele argumenta, inflacionaram os preços dos ativos a níveis sem precedentes, criando uma “bolha de todas as bolhas”.

Os pacotes de estímulo do governo emitidos em resposta à pandemia de Covid-19 e as taxas de juros baixíssimas exacerbaram ainda mais a situação.

Dent prevê que o S&P perderá mais de 80% de seu valor e o Nasdaq mais de 90%. Isso significa que os preços das ações de muitas grandes empresas americanas, especialmente as do setor de tecnologia, podem despencar.

Apesar desse cenário sombrio, o FED tem sido cauteloso ao ajustar sua política monetária. A Taxa-Alvo dos Fundos Federais permaneceu inalterada em 5,25% após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na quarta-feira para decidir se um corte de taxa é necessário.

Teste de estresse do FED – Um vislumbre de esperança ou falsa segurança?

O teste de estresse do FED de 2023 mostrou que todos os 23 bancos americanos seriam capazes de resistir a uma recessão global, com capital suficiente à mão para continuar operando mesmo que o mercado de ações caísse 45%.

Na verdade, os maiores bancos, como JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo, teriam buffers de capital que excedem o requisito mínimo de 4,5% do FED.

No entanto, 2023 viu alguns dos maiores colapsos bancários na história do país. As falências do Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank resultaram em mais de US$ 38 bilhões em perdas. Além disso, 2023 marcou o colapso de dois pequenos bancos regionais: Heartland Tri-State Bank em julho e Citizens Bank of Sac City em novembro.

Os resultados do estresse do FED de 2024 serão divulgados em 26 de junho.

Este ano, o Fed testou 32 bancos, cada um com pelo menos US$ 100 bilhões em ativos totais.

O cenário simula uma crise global profunda, com pressão particular sobre os mercados imobiliários comercial e residencial.

Até agora, apenas um banco dos EUA faliu em 2024. Os reguladores da Pensilvânia fecharam o Republic First Bank em abril, com cerca de US$ 6 bilhões em ativos totais.

As falências bancárias se tornaram significativamente menos comuns nos últimos anos. Antes de 2007, os EUA registravam uma média de 3,57 falências bancárias anuais, subindo para 93 entre 2008 e 2012. Nenhum banco colapsou em 2021 e 2022, mas se as previsões de Dent estiverem corretas, podemos ver esses números aumentarem novamente no próximo ano.

Investidores ficam de olho em pastos voláteis

A iminente recessão desencadeou uma mudança no sentimento dos investidores em relação ao mercado de ações. Há um aumento no interesse por ativos alternativos, como criptomoedas, especialmente tokens especulativos, com potencial para os maiores retornos.

A atração por riquezas rápidas torna-se mais tentadora quanto maior o risco percebido dos investimentos tradicionais. Enquanto ações e títulos estagnam ou declinam, projetos de cripto impulsionados pelo hype muitas vezes superam a inflação.

Essa tendência é evidente pela corrida de alta em andamento. No acumulado do ano, o $BTC cresceu 158%, o $ETH cresceu 1,1% e o $SOL cresceu 877%.

No entanto, são as meme coins que trazem os maiores ganhos para os investidores:

$PEPE cresceu 1.210% no acumulado do ano

$WIF cresceu 1.364% no acumulado do ano

$BONK cresceu 8.677% no acumulado do ano

A ascensão das criptomoedas injeta um elemento novo na potencial crise global, diferente de qualquer coisa que vimos em 2008. No entanto, não está claro se as criptomoedas fornecerão um amortecedor ou irão amplificar a volatilidade durante a tempestade econômica.

Pensamentos finais

Em resumo, apesar dos recentes testes de estresse bancários mostrarem resiliência, a previsão de Dent de um grande crash de mercado causa grande preocupação. Nestes tempos incertos, enfatizamos a importância de diversificar seu portfólio e fazer sua própria diligência antes de investir em qualquer ativo.